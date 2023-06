„Wollen keine Söldner“: Bayern-Boss Dreesen mit klarer Transfer-Ansage

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern München fahndet nach neuen Spielern. CEO Jan-Christian Dreesen erklärt, welche Aspekte bei Transfers im Vordergrund stehen.

München – Der Transfersommer beim FC Bayern München dürfte ein ereignisreicher werden. Bislang tat sich auf der Zugangsseite noch wenig, einzig Raphael Guerreiro und Konrad Laimer wurden bereits an die Isar gelockt.

Jan-Christian Dreesen Geboren: 4. September 1967 (Alter 55 Jahre) in Aurich Position beim FC Bayern: Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG Im Amt seit: Ende Mai 2023

FC Bayern: Gerüchte um Kane und Füllkrug – wer kommt für das Mittelfeld?

In den kommenden Wochen dürfte aber noch einiges passieren an der Säbener Straße, schließlich wird der deutsche Rekordmeister mit einer ganzen Reihe von Spielern in Verbindung gebracht. Für die Offensive gilt mittlerweile wieder Harry Kane (Tottenham Hotspur) als aussichtsreicher Kandidat, auch eine Verpflichtung von Niclas Füllkrug (Werder Bremen) soll im Raum stehen.

Darüber hinaus sind auch Transfers zur Verstärkung der Defensive zu erwarten, insbesondere falls Lucas Hernandez, Benjamin Pavard oder sogar beide Franzosen den Klub verlassen sollten. Weiterhin soll ein neuer Sechser auf der Liste stehen, Declan Rice (West Ham United) sei nach Angaben von Präsident Herbert Hainer jedoch kein Thema. Dafür ist angeblich ein anderer englischer Nationalspieler ins Blickfeld geraten.

Jan-Christian Dreesen (re.) hat seit seiner Übernahme als Bayern-CEO einiges zu tun. © Imago Images / Sven Simon; Imago Images / Philippe Ruiz

Bayern-CEO Dreesen mit klarer Ansage: „Wir wollen keine Söldner“

Aber welche Attribute muss ein Spieler mitbringen, um in Zukunft in den Farben des FCB aufzulaufen? Dazu hat sich nun Jan-Christian Dreesen, Nachfolger des Ende Mai freigestellten Ex-Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, in einem Interview mit der Bild am Sonntag geäußert.

„Er muss sich mit uns identifizieren, mit unseren Werten. Wir wollen keine Söldner, die alle zwei Jahre zum nächsten Klub gehen. Wir brauchen Spieler, die Energie ausstrahlen, die sich für den FC Bayern und seine Fans reinhängen“, formulierte der 55-Jährige. Laut eigener Aussage pflegt er beim Thema Transfers einen regen Austausch mit allen Beteiligten, die Planungen laufen offenbar auf Hochtouren.

FC Bayern: Dreesen erklärt Tuchel für „unerlässlich“ bei Transferplanungen

„Wir treffen uns regelmäßig und diskutieren über Namen und welche Kontakte wir intensivieren. Wir gehen einzelne Positionen durch, Thomas Tuchel und Marco Neppe stellen ihre Ideen vor. Es ist unerlässlich, dass Thomas Teil dieser Runde ist. Auch den kreativen, bisweilen sogar kontroversen Austausch halte ich für wichtig“, so Dreesen über die Arbeit der Münchner Transfer-Taskforce.

Neben der Verstärkung des Kaders stehe aber auch noch ein weiteres Thema im Vordergrund. Nachdem es während der vergangenen Saison Kritik am Vorgehen der Bayern-Bosse bei verschiedenen Themen, beispielsweise der Trennung von Ex-Coach Julian Nagelsmann, gab, sollen die Münchner in Zukunft wieder als Einheit auftreten.

Dreesen will wieder „Mia san mia“-Gefühl beim FC Bayern schaffen

„Das Thema Transfers und Kaderzusammenstellung hat absolute Priorität. Die zweite Priorität ist für mich genauso wichtig, weil sie mit einer langfristigen Perspektive zu tun hat, und dafür bin ich ja auch da. Diesem Klub wieder etwas einzuhauchen, was ich als Miteinander-Füreinander beschreibe: Dass wir mit Freude zur Arbeit gehen, dass man dem anderen vertraut, dass die Leute untereinander kommunikativer werden, dass die Türen offen sind. Mit dem Ziel, dem FC Bayern zu dienen und ihn stärker zu machen. Mia san mia ist keine Floskel, sondern eine Haltung“, wurde Dreesen deutlich.

Besagtes „Mia san mia“-Gefühl ging nach Ansicht von manchen Ex-Bayern-Profis in den vergangenen Monaten verloren. So äußerte beispielsweise TV-Experte Lothar Matthäus seinen Unmut über das Auftreten seines ehemaligen Vereins, Unterstützung erhielt er von Bastian Schweinsteiger.

Allerdings könnten bereits Ende Juni, also bevor die Transferphase so richtig losgeht, Dreesens Aussagen auf die Probe gestellt werden. So herrscht beim FC Bayern angeblich Uneinigkeit darüber, welche Position als erstes verstärkt werden soll. (masc)