Werder Bremen baggert an niederländischem Nationalspieler

Bundesligist Werder Bremen ist angeblich an dem niederländischen Nationalspieler Davy Klaassen interessiert.

Bremen - Nach Informationen des Internetportals deichstube.de* befindet der Mittelfeldspieler sich auf der Liste der Hanseaten. Der 25-Jährige steht derzeit beim englischen Premier-League-Club FC Everton unter Vertrag, zu dem er erst im vergangenen Sommer für rund 27 Millionen Euro gewechselt war.

Allerdings kam Klaassen lediglich auf sieben Einsätze in der vergangenen Spielzeit, weshalb das Team aus Liverpool den früheren Ajax-Profi gerne wieder loswerden will. Werder sucht nach dem Wechsel von Thomas Delaney für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund noch nach Verstärkungen für die Mittelfeld-Position. Sportchef Frank Baumann wollte den Bericht über ein mögliches Interesse der Bremer an Klaassen nicht kommentieren.

*deichstube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa