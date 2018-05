Nach Hirnblutung: Sir Alex Ferguson wohl auf dem Weg der Besserung

Der schottischen Teammanager-Legende Sir Alex Ferguson geht es nach der am Samstag wegen einer Hirnblutung durchgeführten Notoperation offensichtlich ein wenig besser.

Manchester - Der 76-Jährige, der sich weiterhin auf der Intensivstation befindet, habe sich bereits aufgesetzt und mit seinen Angehörigen sprechen können, wurde am Dienstag in England berichtet. Eine neue, offizielle Aussage zu Fergusons Gesundheitszustand gibt es nicht.

Der Schotte hatte als Teammanager mit Manchester United zwischen 1986 und 2013 insgesamt 38 Trophäen gewonnen, darunter 13-mal die englische Meisterschaft und zweimal die Champions League (1999, 2008). Für das Triple 1999 wurde er zum Ritter geschlagen.

Zahlreiche frühere Weggefährten wie etwa Brasiliens Idol Pele, die Superstars Cristiano Ronaldo und David Beckham oder Trainerkollegen wie Arsene Wenger, Pep Guardiola and Jürgen Klopp hatten in den vergangenen Tagen öffentliche Genesungswünsche an Manchesters Klub-Ikone gerichtet.

