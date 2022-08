Matthew will Fußballer werden – Sohn von Phil Collins spielt in Deutschland

Von: Nils Wollenschläger

Phil Collins bei einem Konzert im Jahr 2016. © Peter Foley/dpa

So einen prominenten Namen haben nur wenige Nachwuchsspieler. Der Sohn von Phil Collins will bei einem deutschen Zweitligisten Profifußballer werden. Lesen Sie hier mehr:

Fußball-Zweitligist Hannover 96 begrüßt in seiner Jugendakademie mit Matthew Collins einen bekannten Namen. Der 17-Jährige ist der Sohn von Weltstar Phil Collins und will sich über die U19-Mannschaft der Niedersachsen in den Profikader kämpfen. Hannover 96 ist nicht seine erste Station in Deutschland.

Matthews älterer Bruder Nicholas hat indes einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Der 21-Jährige ist wie sein Vater Schlagzeuger. (nwo)