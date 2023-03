Bayern-Juwel Mathys Tel lüftet Geheimnis um Bandage am Handgelenk

Von: Jan Oeftger

Teilen

Bayern Münchens Yougster Mathys Tel läuft immer mit einer Bandage auf. Jetzt hat er verraten, was hinter dem Handgelenk-Verband steckt.

München – Er kam zwar in dem Sommer zum FC Bayern München, als Robert Lewandowski ging, war aber nicht als direkter Nachfolger bestimmt. Mathys Tel soll in seiner ersten Saison Erfahrungen sammeln und auf das höchste Niveau herangeführt werden.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 17 Jahre), Sarcelles, Frankreich Vertrag bis: 2025 Marktwert: 20 Millionen Euro

Nagelsmann sicher: Tel kann eines Tages „40 Tore pro Saison“ schießen

Sein Trainer Julian Nagelsmann prophezeite bei Tels Verpflichtung, dass er „einer der besten Stürmer werden“ und „eines Tages 40 Tore pro Saison“ schießen kann. „Wenn er diese Saison zehn Tore schießt, sind wir aber alle glücklich.“

Gerade wurde er in die NXGN Nine aufgenommen – eine Auszeichnung für junge Talente. Den Fans des FC Bayern ist neben guten Auftritten sicher auch ein Detail nicht verborgen geblieben. Mathys Tel läuft immer mit einer Handgelenk-Bandage auf. Spox und Goal verriet er nun, was es damit auf sich hat: „Ich hatte die Bandage schon als Kind in der U13 in Aubervilliers.“

Mathys Tel läuf immer mit bandagiertem Handgelenk auf. Jetzt hat er den Grund dafür verraten. © Gladys Chai von der Laage/imago

Für Bayerns Tel ist die Bandage „etwas sehr Bedeutsames“

Für Tel hat die Bandage eine besondere Funktion. „Sie ist etwas sehr Bedeutsames. Sie erinnert mich daran, wo ich herkomme und hat mir eine gewisse Stärke verliehen. Deshalb trage ich sie immer bei mir und ich glaube, dass ich das immer tun werde“, kündigt der junge Stürmer an, sein bandagiertes Handgelenk zu seinem Markenzeichen machen zu wollen.

In dem Interview spricht Tel, der immerhin schon fünfmal netzen konnte, über seine berufliche Alternative. Wenn es mit dem Profi-Fußball nicht funktioniert hätte, wäre Tierarzt sein Traumberuf gewesen. „Als ich jung war, wollte ich Tierarzt werden. Das war mein kleiner Plan B, falls es nicht klappen sollte, Profi zu werden. Ich mag Tiere sehr.“ Doch spätestens mit seinem Wechsel für 20 Millionen Euro nach München ist ein sein Traum in Erfüllung gegangen.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Tels Eltern unterstützen ihren Sohn auch in München

Dabei kann er weiterhin voll auf die Unterstützung seiner Eltern zählen. Sie zogen mit ihm nach Bayern. „Es kann nur positiv sein, sie heute an meiner Seite zu haben. Ich bin sehr froh, dass sie bei mir sind“, sagt Tel. „Respekt, Arbeit, Bescheidenheit, Ausdauer und natürlich Liebe“ seien Tugenden, die ihm seine Eltern immer vermittelt hätten.

Doch auf dem Platz hat Tel ein ganz besonderes Vorbild: „Schnell, guter Abschluss, die Mentalität eines Kriegers“, so beschreibt Tel seinen Landsmann Thierry Henry. Tel versuche, ihn ein bisschen zu kopieren und wolle eine ähnliche Karriere hinlegen. Gelingt ihm das, kann er sicher auch die von Nagelsmann erhofften 40 Tore in Angriff nehmen.

Aktuell haben die Bayern mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Schon zwei Spieler mussten die Länderspiel-Reisen absagen. (jo)