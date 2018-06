Götze-Abgang vom BVB? Diese fünf Klubs jagen den ehemaligen WM-Helden

Vertrag läuft bis 2020

Mario Götze

Mario Götze findet auch bei Borussia Dortmund nicht so richtig in die Bahn. Will der Weltmeister den BVB nun verlassen? Fünf Vereine sind angeblich sehr am Mittelfeldspieler interessiert.