Nächster Rückschlag im Meister-Duell mit Bayern und Leipzig: BVB-Star fällt wochenlang aus

Der BVB muss im Meister-Duell der Bundesliga wochenlang auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän von Borussia Dortmund verletzte sich im DFB-Pokal gegen Werder Bremen.

Der BVB ist gegen Werder Bremen im DFB-Pokal ausgeschieden.

ist gegen im ausgeschieden. Bei Borussia Dortmund gibt es nun Fan-Ärger wegen der Aufstellung von Lucien Favre .

gibt es nun Fan-Ärger wegen der Aufstellung von . In dieser Gemengelage zieht sich KapitänMarco Reus auch noch eine Muskelverletzung zu.

München/Dortmund - Auch das noch: Borussia Dortmund muss im Meister-Kampf der Bundesliga lange auf Offensivstar Marco Reus verzichten.

Wie der BVB an diesem Mittwoch mitteilte, hat sich der Angreifer beim 2:3 im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen eine Muskelverletzung zugezogen.

Bundesliga-Titelkampf: Marco Reus fehlt dem BVB mindestens vier Wochen

„Nach jetzigem Stand wird er in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen können“, hieß es in der Mitteilung des Tabellendritten.

+ Verletzt: BVB-Kapitän Marco Reus (li.). © AFP / PATRIK STOLLARZ

Bitter! Mit dem Verpassen des DFB-Pokal-Viertelfinales haben die Westfalen schon jetzt ihr erstes Saisonziel verfehlt.

Reus wird der Borussia zunächst im Bundesliga-Topspiel an diesem Samstag bei Bayer Leverkusen fehlen, ebenso wird der gebürtige Dortmunder das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Paris Saint-Germain (18. Februar) verpassen.

Marco Reus: BVB-Kapitän in Bremen verletzt ausgewechselt

Auch für das Rückspiel bei PSG (11. März) wird die Zeit knapp. Der 30-jährige Nationalspieler war in Bremen nach 89 Minuten für seinen neuen Kollegen Emre Can wegen Oberschenkel-Beschwerden ausgewechselt worden - und davor weitgehend blass geblieben.

#BVB-Kapitän Marco Reus hat sich im @DFB_Pokal eine Muskelverletzung zugezogen. Nach jetzigem Stand wird er in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen können.



Gute Besserung, @woodyinho! pic.twitter.com/bWoDEIpNlz — Borussia Dortmund (@BVB) February 5, 2020

Nach dem starken Rückrunden-Start in der Bundesliga (5:3 in Augsburg, 5:1 gegen Köln, 5:0 gegen Union Berlin) droht dem BVB in dieser Saison einmal mehr Unruhe.

Coach Lucien Favre hatte bereits für Fan-Ärger auf Social Media gesorgt, nachdem der Schweizer Transfer-Volltreffer Erling Haaland beim DFB-Pokal-K.o. gegen die Hanseaten eine Halbzeit lang auf der Bank sitzen ließ.

Ärger beim BVB: Lucien Favre setzte Erling Haaland auf die Bank

Der 19-jährige Norweger erzielte nach seiner Einwechslung den Anschlusstreffer. Zuletzt hatte Sportdirektor Michael Zorc unmissverständlich erklärt, dass Borussia Dortmund bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen will.

RB Leipzig ist ebenfalls aus dem Pokal ausgeschieden, der FC Bayern trifft an diesem Mittwoch auf 1899 Hoffenheim (20.45 Uhr, hier im Live-Ticker). Die Hoffnung Zorcs hat nach der Pleite in Bremen und der Verletzung vonReus einen ordentlichen Dämpfer erhalten.

pm

Rubriklistenbild: © dpa / Tom Weller