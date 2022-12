Nach Ski-Unfall: Matthäus unterstellt Neuer Leichtsinn – „Das ist schon fahrlässig“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Kritischer Fußball-Experte: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. © IMAGO / Jan Huebner

Das Saison-Aus von Manuel Neuer wegen eines Ski-Unfalls bringt den FC Bayern in eine prekäre Lage. Lothar Matthäus übt deutliche Kritik am Münchner Torwart.

München – Der FC Bayern ist auf der Suche. Nach einem Ersatz für den verletzten Torwart Manuel Neuer. Keylor Navas (PSG) wird nach der Unterschenkelfraktur des Weltmeisters gehandelt. Ebenso Alexander Nübel, der aus München aktuell zur AS Monaco ausgeliehen ist. Fakt ist: Für Neuer ist die Saison gelaufen, wie er selbst mitteilte. Er, der im März 37 wird, kann damit nicht mehr in den Titelkampf von Fußball-Bundesliga und Champions League eingreifen.

Manuel Neuer: Torwart des FC Bayern verletzt sich beim Skitourengehen unweit des Tegernsees

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem bei einem Skiunfall verletzten Nationaltorhüter nun Leichtsinn unterstellt. „Auf eher abgelegenen Skipisten zu fahren, die nicht so sicher sind, weil das Risiko weniger kalkuliert werden kann, ist schon fahrlässig“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne „So sehe ich das“. Er wolle Neuer nicht zu sehr kritisieren, „aber das war so ähnlich, wie wenn man mit dem Auto im tiefsten Winter mit Sommerreifen fährt“.

Neuer hatte am Samstag mitgeteilt, dass er beim Skitourengehen gestürzt sei und einen Unterschenkelbruch erlitten habe. Laut Bild verletzte sich Neuer bei der Abfahrt vom Roßkopf (1580 m) im Landkreis Miesbach unweit seiner Wahlheimat Tegernsee. Der Berg liegt im Mangfallgebirge rund 60 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt an der Tiroler Grenze.

Im Video: Ski-Unfall des Bayern-Stars – Rettungskräfte erkennen Manuel Neuer nicht

Der Torhüter von Bayern München wurde bereits in der BG Unfallklinik in Murnau am Staffelsee operiert. Matthäus betonte, dass er „selbst ein großer Ski-Fan“ sei. Er wisse, „dass es im Tiefschnee großen Spaß machen kann und man sich auch auf allen Pisten verletzen kann. Aber das hätte nicht wirklich sein müssen“, meinte der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne.

Manuel Neuer: Lothar Matthäus bezeichnet Sven Ulreich als „wirklich guten Ersatz“

Den Neuer-Vertreter Sven Ulreich (34 Jahre) bezeichnete Matthäus als „einen wirklich guten Ersatz“, mit dem für die Bayern das „nationale Double absolut machbar“ sei. Den nach Frankreich ausgeliehenen Nübel (26) zurückzuholen, sieht der 61-Jährige aufgrund möglicher Kosten dagegen nicht als praktikable Lösung an.

Manuel Neuer: Lothar Matthäus rät FC Bayern zu einem erfahrenen Torhüter

Stattdessen brachte Matthäus die Option ins Spiel, einen erfahrenen Torhüter zu verpflichten, „der in seinem Klub nicht mehr zum Zug kommt oder den die Rolle hinter Ulreich zufriedenstellen würde“. Er denke da „an die Kategorie eines Timo Horn aus Köln“. (pm/sid)