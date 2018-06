Hier verbrachten Manuel und Nina Neuer ihren ersten Hochzeitstag

Manuel und Nina Neuer heirateten am 10. Juni 2017 kirchlich. Nun hat das Ehepaar den ersten Hochzeitstag gefeiert - und zwar in Nordrhein-Westfalen.

Balve - Manuel Neuer und seine Frau Nina haben den ersten Hochzeitstag natürlich gemeinsam verbracht - zusammen mit ganz vielen Pferde-Fans. Der Torhüter unterstützte seine Liebste bei zwei Dressur-Prüfungen am Wochenende in Balve, in der Nähe von Dortmund. Seine Gattin beschrieb ihren Wettbewerb auf Instagram wie folgt: „Wir sind noch in unserem Prozess, alles zu lernen und sicher durch einen Grand Prix zu kommen. Durch viele Fehler konnten wir nicht überzeugen, wie wir uns das gewünscht haben, ABER ich bin super stolz auf uns und freue mich sehr, bei so einem tollen und besonderen Turnier reiten zu dürfen“.

Den kompletten Bericht über das Wochenende von Manuel und Nina Neuer finden Sie bei come-on.de*

