„Ich mache alles dafür“: Ter Stegen mit Kampfansage an Manuel Neuer - das sagt Jogi Löw

Marc-André ter Stegen will Manuel Neuer im DFB-Tor ablösen.

Manuel Neuer ist im DFB-Tor nicht mehr unumstritten. Nun hat sein Konkurrent in der Nationalmannschaft, Marc-Andre ter Stegen mit einer Kampfansage gemeldet. Der Bundestrainer hat zu seinen Torhütern eine klare Meinung.

Barcelonas Torwart Marc-Andre ter Stegen will Manuel Neuer den Posten als Nummer eins in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft streitig machen. Er habe "absoluten Respekt davor, was Manu für Deutschland bislang getan hat, er hat tolle Turniere gespielt. Aber ich möchte, da mache ich auch kein Geheimnis daraus, den Umbruch auch auf der Torwartposition vollziehen. Ich möchte Druck machen", sagte der 26-Jährige bei DAZN.

Ter Stegen, der schon länger bei Barca überragend hält, hat bislang 21 Länderspiele absolviert, ist aber hinter DFB-Kapitän Neuer von Bayern München die Nummer zwei im DFB-Team. Vor wenigen Wochen hatte Bundestrainer Joachim Löw die Rangfolge bis zur EM 2020 noch einmal bestätigt. Ter Stegen sei zwar "genauso weltklasse mittlerweile", sagte Löw im Aktuellen Sportstudio des ZDF, aber "falls nichts Außergewöhnliches passiert, sollte Manuel Neuer unsere Nummer eins sein bis zur EM, absolut".

Neuer oder ter Stegen? Jogi Löw hat eine klare Meinung

Ter Stegen werde "sicher in Spielen seine Chance bekommen, er ist auf einem sehr, sehr guten Niveau, hat herausragend gespielt", ergänzte Löw. Neuer (32) sei aber "wahnsinnig wichtig für unsere Spieler und die Mannschaft. Ich möchte die Leistung von Marc nicht schmälern, aber Manu wird bis 2020 eingeplant sein als Nummer eins." Aktuell ist Neuer aber gesundheitlich angeschlagen.

Ter Stegen will sich damit aber nicht abfinden. "Ich fighte dafür, dass ich gute Leistungen im Klub zeige. Das ist die Voraussetzung, um auch beim DFB den Anspruch stellen zu können und zu sagen: Hier bin ich. Ich bin in einer guten Position. Ich mache alles dafür, dass ich den Trainer von mir überzeuge", sagte er bei DAZN. Denn, so sein Motto: "Wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, noch besser zu werden, dann habe ich eigentlich schon aufgehört."

