Offenbar fit für die WM: Neuers Fuß hat den Abschluss-Test bestanden

Manuel Neuer wird bei der WM in Russland aller Voraussicht nach das Tor der DFB-Elf hüten können. Nach der abschließenden Untersuchung des Fußes hat der Kapitän grünes Licht von der medizinischen Abteilung bekommen.

Eppan – Manuel Neuers dritter WM-Teilnahme scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Wie die Bild berichtet, hat die Untersuchung des linken Problem-Fußes ergeben, dass die das Gelenk voll belastbar ist. „Ich kann bestätigen, dass heute – wie schon länger geplant – eine finale Kontrolle bei Manuel Neuer stattgefunden hat. Aus medizinischer Sicht ist alles bestens“, zitiert das Blatt den DFB-Pressechef Jens Grittner.

Bereits am Samstag im ersten Testspiel der WM-Vorbereitung hatte der 32-Jährige einen Top-Eindruck hinterlassen und beim 1:2 gegen Österreich in Klagenfurt eine höhere Niederlage des indisponierten Weltmeisters verhindert. Für Neuer war es der erste Pflichtspieleinsatz seit dem 16. September gewesen - damals hatte er beim 4:0 des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 das Tor gehütet. Anschließend warf den gebürtigen Gelsenkirchener ein erneuter Mittelfußbruch zurück - wie bereits im Champions-League-Viertelfinale der Saison 2016/2017 gegen Real Madrid.

Löw bescheinigt Neuer „sehr zufriedenstellendes Comeback“

Für die Nationalmannschaft hatte der Weltsportler des Jahres 2014 zuvor seit dem 11. Oktober 2016 - einem 2:0 über Nordirland in der WM-Quali - nicht mehr gespielt. Das bedeutet eine unfreiwillige Auszeit von 599 Tagen! Vor dem endgültigen Go für die WM 2018 in Russland steht noch ein Gespräch zwischen Neuer und Bundestrainer Joachim Löw an. „Für Manuel war es nach so langer Zeit ein sehr zufriedenstellendes Comeback. Man hat ihm die Pause nicht angemerkt“, hatte der 58-Jährige seinen Kapitän am Samstagabend gelobt. Zugleich betonte er: „Wir werden am Sonntag noch mal mit ihm sprechen und dann unsere Entscheidung treffen.“

Bis Montag um 12 Uhr muss Löw seinen endgültigen Kader für das Turnier vom 14. Juni bis zum 15. Juli benennen. Im vorläufigen Aufgebot stehen mit Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp vier Keeper, von denen einer zu Hause bleiben muss. Wahrscheinlich wird es den bei Paris St. Germain zum Ersatzmann degradierten Trapp treffen. Für Barca-Keeper ter Stegen bleibt angesichts von Neuers Gesundung nach einer famosen und mit dem Double in Spanien gekrönten Saison nur die Rolle als Nummer zwei in Russland.

mg