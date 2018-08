Neuzugang aus Barcelona: Mainz 05 holt hochveranlagten Verteidiger

Der 1. FSV Mainz 05 verstärkt sich mit einem spanischen Abwehrspezialisten. Die festgeschriebene Ablöse für Aaron Caricol beträgt eigentlich 40 Millionen Euro, der Bundesligist zahlt deutlich weniger.

Bundesligist FSV Mainz 05 hat nach Angaben von Espanyol Barcelona endgültig Einigung über den Transfer des spanischen U21-Nationalspielers Aaron Martin Caricol erzielt. Der 21-Jährige wechselt laut Medienberichten zu den Rheinhessen, außerdem seien drei Millionen Euro Bonuszahlungen möglich.

Der Linksverteidiger gilt als hoch veranlagt und sollte schon am Sonntag nach Mainz reisen. Eine Bestätigung des Transfers vonseiten des FSV steht noch aus. „Wir sind seit einiger Zeit in konkreten Gesprächen und erwarten Aaron Caricol heute in Mainz. Am Montag sollen final vertragliche Details geklärt und der Medizincheck absolviert werden“, sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag.

Caricol: Ausstiegsklausel 40 Mio. Euro - Mainz zahlt 10 Mio.

Der 21 Jahre alte Caricol besitzt bei Espanyol einen Vertrag bis 2022. Die in der Ausstiegsklausel festgelegte Ablöse beträgt eigentlich 40 Millionen Euro, Mainz zahlt laut spanischen Medienberichten zehn Millionen Euro. Damit löst Caricol den vor wenigen Wochen für acht Millionen Euro von Olympique Lyon geholten Stürmer Jean-Philippe Mateta als teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte ab.

SID/dpa