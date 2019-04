Ton-Panne im TV: Matthäus schnauzt seine Kollegen an – Zuschauer hören alles

Lothar Matthäus war nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05 sichtlich erregt. Das bekamen auch die TV-Zuschauer unfreiwillig mit - dank einer Ton-Panne.

Dortmund - Lothar Matthäus (58) ist bekannt dafür, dass er mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält und auch gerne mal deutlich wird. Doch dass die TV-Zuschauer am Samstagabend unfreiwillig Zeuge eines weiteren Matthäus-Highlights wurden, war wohl weder von ihm, noch vom Sender Skyso gewollt. Denn auf dem Pay-TV-Sender kam es zu einer Ton-Panne, die dafür sorgte, dass die Zuschauer live mithören konnten, wie der Experte seine Kollegen anschnauzte.

Dabei hatte der Sender nach Abpfiff des Spiels des BVB gegen Mainz (2:1) eigentlich nur die Robert-Bürki-Fangesänge einspielen wollen. Doch unfreiwillig hörten die TV-Zuschauer weit mehr als das - denn offenbar war Matthäus‘ Mikro zu früh wieder eingeschaltet worden. „Ich hab‘ hier gar keine Daten“, hörten die Zuschauer einen genervten Lothar Matthäus, der dann sichtlich angefressen motzte: „Dann macht eure Sachen doch alleine, wenn ihr mich so im Stich lasst.“

Hier schnauzt Lothar Matthäus seine Kollegen an:

User nehmen Ton-Panne von Matthäus mit Humor

Einige User konnten den Frust von Lothar Matthäus nachvollziehen - und konnten sich Seitenhiebe nicht verkneifen. „Lothar Matthäus wurde von Sky im Stich gelassen. Kennt jeder Abonnent“, witzelte ein Nutzer auf Twitter. „I feel You“ (zu Deutsch: „Ich fühle mit Dir“) sprang ein anderer User dem Weltmeister zur Seite.

Doch auch, wenn die TV-Panne natürlich ein wenig ärgerlich für den Sender sein dürfte: Sie sorgte zumindest einmal mehr für einen witzigen TV-Moment.

Lothar Matthäus: Ausraster bei Al-Jazeera ist legendär

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Lothar Matthäus während eines Jobs deutliche Worte findet. Legendär ist mittlerweile sein Ausraster beim arabischen Sender Al-Jazeera* am Rande eines Champions-League-Spiels. Damals wütete er im Vorzeige-“Fränglisch“: "You think you can play with me? I'm not a child!"

Für Wirbel sorgte laut tz.de* aber auch eine andere TV-Panne, die sogar einen Beziehungsstreit auslöste - und für die sich der Sender gleich doppelt entschuldigte.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.