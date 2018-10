Liveticker Eintracht gegen Lazio: Aufgeheizte Stimmung vor dem Spiel

Die Eintracht empfängt heute Lazio Rom zum ersten Europa-League-Heimspiel. Alle Infos zum Kracher in unserem Liveticker!

Frankfurt - Endlich ist es wieder so weit! Das alt ehrwürdige Waldstadion ist wieder die Bühne für eine hoffentlich große Europa-League-Nacht. Die Eintracht empfängt um 21 Uhr Lazio Rom - zwei Mannschaft mit glorreicher Vergangenheit. Inzwischen ist durchgesickert, dass die Ultras Frankfurt eine Mega-Choreo über die Nordwestkurve hinaus geplant haben. Aus Rom sind keine 700 Leutchen angereist. Schwache Leistung. Das gilt auch für die Irren, die bewaffnet in einem Pulk von 50 Hooligans unterwegs waren. Die Stimmung vor dem Spiel ist aufgeheizt.

Liveticker Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Hausherren gehen auf dem Zahnfleisch

Aber zum Sportlichen: Die Eintracht geht diesbezüglich leider auf dem Zahnfleisch. Kapitän David Abraham muss passen (muskuläre Probleme). Heißt: Die Eintracht spielt ohne acht in der Europa League. Und demzufolge könnte die Aufstellung von Trainer Adi Hütter so aussehen: Trapp – Russ, Hasebe, Ndicka – da Costa, de Guzman, Torro, Tawatha – Gacinovic, Haller, Rebic. Gegen Hannover ist Ante Rebic erstmalig von Beginn aufgelaufen, der WM-Zweite machte ein bärenstarkes Spiel.

Eintracht Frankfurt - Lazio Rom: Liveticker beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff

Lazio steht in der Serie A momentan ganz gut da, Rom belegt nach acht Spieltagen den sechsten Rang. Wie auch die Eintracht (2:1-Erfolg bei Olympique Marseille), gewannen die Italiener das erste Spiel in der Europa League. In der sportlich schwierigen Gruppe H besiegten die Lazioli Apollon Limassol 2:1. Das heutige Spiel beginnt um 21 Uhr. Unser Liveticker beginnt eine gute halbe Stunde vor Anpfiff.

