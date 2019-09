Live-Ticker: Gnabry trifft! Frühe Führung gegen die Niederlande

EM-Qualifikation im Live-Ticker: Deutschland empfängt die Niederlande. Kann die DFB-Elf mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung EURO 2020 gehen?

Deutschland - Niederlande 1:0 (-:-), Anpfiff: Freitag, 20.45 Uhr

Deutschland: Neuer, Ginter - Süle - Tah, Klostermann - Kimmich - Kroos - Schulz, Reus - Werner - Gnabry Niederlande: Cilessen, Blind - van Dijk - de Ligt - Dumfries, de Jong - Wijnaldum - de Roon, Promes - Depay - Babel Tore: 1:0 Gnabry (9.) Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

38. Minute: Oranje stört die deutsche Mannschaft jetzt deutlich früher als umgekehrt. Schon um den Sechzehner rum, fangen die Niederländer an, die deutsche Abwehr anzulaufen.

34. Minute: Derby-Stimmung in Hamburg! Im Mittelfeld kommt es zu einer Rudelbildung, Kimmich ist erneut mittendrin und sieht die Gelbe Karte. Auch Memphis Depay wird verwarnt. Im Vorfeld sprang Kimmich etwas übermotiviert in einen Zweikampf mit de Ligt und wurde daraufhin von mehreren Niederländern angegangen.

33 Minute: Deutschland war gerade etwas um den eigenen Sechzehner herum umstellt. Zweite Bälle landeten bei der Elftal, die allerdings nicht gefährlich werden konnte. Immer wieder sind deutsche Beine im Weg.

31. Minute: Kimmich zeigt sein Temperament und legt sich nach einem Foul mit seinem Gegenspieler an. Sollte er lieber sein lassen.

29. Minute: Süle klärt im eigenen Strafraum gegen Depay zur Ecke - ein zweiter Ball landet erneut bei de Ligt. Sein Kopfball aus rund 13 Metern ist ungefährlich.

28. Minute: Deutschland wird vor allem nach Ballgewinnen gefährlich. Die Viererkette verteidigt stark und das Mittelfeld soll schnell überbrückt werden.

26. Minute: Kimmich schickt Gnabry, der Platz hat und Cilessen weit vor dem Tor stehend sieht. Aus über 20 Metern versucht es der 1:0-Torschütze mit dem Ansatz eines Lupfers, ist dabei aber nicht wirklich gefährlich.

25. Minute: Im Volkspark stehen jetzt Teile der Zuschauer mit „Deutschland“-Gesängen auf. Derweil spielen sich die Niederländer weiter den Ball im Mittelfeld zu - ohne Raumgewinn zu erzielen.

22. Minute: Jetzt mal! Matthijs de Ligt kommt nach einem Freistoß zum Kopfball, köpft allerdings knapp neben den rechten Torpfosten von Manuel Neuer.

21. Minute: Die Niederländer haben zwar 62 Prozent Ballbesitz, liegen bei den Torschüssen allerdings mit 1:4 hinter Deutschland. Die deutsche Führung ist nicht unbedingt verdient, Oranje schaffte es bislang aber auch noch nicht gefährlich vor das Tor.

19. Minute: Die deutsche Verteidigung ist bislang auf der Höhe. Erst klärt Süle eine Flanke von der linken Seite vor Babel, wenig später wird Depay mit dem Rücken zum Tor angespielt und sofort gestört. Ballbesitz Deutschland.

17. Minute: Die „Elftal“ spielt bislang nicht wie eine typische Auswärtsmannschaft. Das Team von Ronald Koeman spielt Ballbesitz-Fußball aus dem Mittelfeld heraus. Lange Ball-Stafetten statt schnelles Umschaltspiel.

14. Minute: Freistoß für Deutschland: Kroos tritt aus ungefähr 25 Metern an - und schießt über das Tor.

9. Minute: Toooooooor! Im Gegenzug trifft Deutschland! Kimmich spielt einen genialen Pass auf Klostermann, der im Sechzehner an Cilessen scheitert. Der zweite Ball landet allerdings vor den Füßen von Serge Gnabry und der Bayern-Star haut das Tor unhaltbar in die Ecke. Deutschland führt früh!

8. Minute: Da ist der erste Torschuss für Oranje! Nico Schulz mit einem schwachen Rückpass auf Jonathan Tah, der Ball wird von Ryan Babel erlaufen, der Depay sieht. Hollands Sturmspitze prüft Neuer aus der Distanz, Deutschland kann klären!

6. Minute: Jetzt der erste Schuss von Deutschland. Toni Kroos versucht es aus der Distanz, der Ball rollt allerdings weit am Tor vorbei.

5. Minute: Neuer muss erstmals seine Hände einsetzen. Eine ungefährliche Flanke aus dem Halbfeld wird genau auf den ehemaligen Welttorhüter geschlagen.

3. Minute: Erste Ecke für die Gäste: Depays kurz geschlagener Standard kann ohne Probleme verteidigt und geklärt werden.

2. Minute: Erster langer Ball in die Tiefe von van Dijk auf Ryan Babel. Der Linksaußen kann von der äußeren Strafraumkante keine Gefahr entwickeln.

1. Minute: Oranje spielt in den namensgebenden Trikots von links nach rechts. Deutschland im weißen Heimtrikot und den bekannten schwarzen Shorts.

Deutschland - Niederlande: Brandt und Havertz nur auf der Bank

20.45 Uhr: Anpfiff! Deutschland startet mit Ballbesitz.

20.43 Uhr: „Von Hamburg über München bis nach London“ steht auf dem Transparent inmitten der Nordtribüne. Bis nach London ist es allerdings ein langer Weg. Jetzt muss erstmal die „Elftal“ geschlagen werden.

20.41 Uhr: Beide Teams stehen endlich auf den Rasen. Jetzt werden die Nationalhymnen gespielt. Erst die der Niederländer - danach die Deutsche.

20.39 Uhr: Die Spieler sind jetzt im Tunnel und klatschen sich nochmal ab. Die Fans halten schon die ersten Choreo-Pappen hoch.

20.31 Uhr: Jürgen Klinsmann hat sich nun auf RTL-Nachfrage hin zu den schweren Vorwürfen gegen Christoph Metzelder geäußert. Es gelte die Unschuldsvermutung.

20.25 Uhr: Julian Brandt war in der Vorbereitung angeschlagen und ist nur mit zwei Kurzeinsätzen in die Bundesliga gestartet - so erklärt Löw den Bankplatz des Dortmunders. Werner spielt, weil er alle Spiele im Klub voll durchgezogen hat. „Es ist für einen Trainer ein gutes Gefühl, Spieler wie Brandt und Havertz auf der Bank zu haben“, so Löw.

20.22 Uhr: Im Vorfeld des Spiels äußert sich Joachim Löw zu seiner ausgesprochenen Stammplatz-Garantie für Serge Gnabry. Der Bayern-Profi zeige im Verein und in der Nationalelf konstant gute Leistungen und habe es sich demzufolge verdient. RTL-Experte Jürgen Klinsmann stimmt ihm zu.

20.07 Uhr: Kann die deutsche Mannschaft sich heute weiter von der Niederlande entfernen? Mit einem Spiel Vorsprung stehen Löw und Co. sechs Punkte vor den Nachbarn. Mit einem Sieg würde man auch Nordirland von der Tabellenspitze verdrängen. Das Hinspiel in Amsterdam wurde immerhin schon 3:2 gewonnen.

19.40 Uhr: Die Niederländer laufen ebenfalls mit ihrer wohl besten Elf auf. Vor allem die Innenverteidigung mit van Dijk und de Ligt ist weltklasse besetzt. Im Mittelfeld sorgen Barcas Frenkie de Jong und Liverpools Champions-League-Sieger Gigi Wijnaldum für Kreativität. Mit Promes, Depay und Babel wird sich die deutsche Verteidigung auf jede Menge Tempo gefasst machen müssen.

19.38 Uhr: Die Aufstellungen sind raus! Deutschland spielt offenbar mit einer defensiven Fünferkette und einer offensiven Dreierkette - Klostermann und Schulz sollen die Flügel beackern. Joshua Kimmich wird wohl neben Toni Kroos auf der Sechs spielen. Vorne stürmen Reus, Werner und Gnabry.

19.26 Uhr: Unter den Fans werden sich natürlich auch viele Niederländer tummeln. Die Oranje-Fans tanzen sich bereits auf den Straßen der Hansestadt warm.

In Hamburg is de Oranje Parade onderweg naar het stadion! #DUINED pic.twitter.com/YqTUfcR3mg — OnsOranje (@OnsOranje) 6. September 2019

19.05 Uhr: Die Nationalelf kann sich auf ein ausverkauftes Haus freuen. 51.299 Fans haben sich für den Länderspiel-Klassiker angekündigt.

18.38 Uhr: In ungefähr zwei Stunden werden die Mannschaften also den Rasen im Hamburger Volksparkstadion betreten. Auf Twitter erkennt man schon, dass es eine große Fan-Choreo auf der Nordtribüne geben wird.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum EM-Qualifikation-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Anpfiff der Partie ist am Freitag, den 6. September um 20.45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. +++

Deutschland - Niederlande: EM-Qualifikation im Live-Ticker

München/Hamburg - Was einige Bundesliga-Fans verstimmen wird, erfreut jeden, der die Nationalmannschaft wieder sehen will. Denn am Freitagabend ist es wieder soweit und die DFB-Elf trifft im Traditionsduell auf die Auswahl der Niederlande. Für Bundestrainer Joachim Löw und seine auserkorenen Spieler geht es um die Qualifikation für die Europameisterschaft, die 2020 auf Europa verteilt ausgetragen wird.

In der Gruppe C steht Deutschland aktuell hinter Nordirland auf dem zweiten Platz. Das liegt jedoch daran, dass die Nordiren bereits ein Spiel mehr auf dem Konto haben als die DFB-Auswahl. Im Duell gegen die Niederlande geht es darum, mit einem Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Qualifikation zur EM 2020 zu machen. Gewinnt die Mannschaft vom Trainer Löw das Spiel gegen die Oranje, stehen nach vier Spieltagen bereits neun Punkte zwischen dem deutschen Nationalteam und der niederländischen Auswahl.

Deutschland gegen die Niederlande: So ist die Ausgangssituation des DFB-Nationalteams

Mit einem Sieg wären die Deutschen Tabellenführer der Gruppe C, denn das Torverhältnis des DFB-Teams ist bereits jetzt besser als das der Nordiren. Wenn die deutsche Nationalmannschaft zum Torerfolg kommen sollte, wird erstmals die neue Tormusik zum Einsatz kommen. Doch ein Torerfolg wird für den Sturm um Leipzig-Star Timo Werner sicherlich nicht einfach, denn auf der anderen Seite steht unter anderem Virgil van Dijk, der während der Champions-League-Auslosung zum UEFA Player of the Year gewählt wurde. In der Pressekonferenz vor dem Länderspiel verriet Bundestrainer Löw bereits einige Details über die Aufstellung, die er gegen die Niederlande auf den Platz bringen will.

Deutsche Nationalteams international im Einsatz - Fußballer bei EM-Quali, Basketballer bei WM

Sie wollen die aktuellen News rund um die DFB-Auswahl nicht verpassen? Wir halten Sie in einem Nationalteam-Ticker auf dem Laufenden. Auf tz.de* erfahren Sie außerdem, wo Sie das Spiel heute live verfolgen können.

Die Fußballer müssen in den kommenden Tagen um ihre Chance bei der Europameisterschaft 2020 kämpfen. Unterdessen läuft die Basketball-WM bereits auf Hochtouren. Doch wie schlägt sich die DBB-Auswahl bei der Weltmeisterschaft in China? So endete die Partie Deutschland gegen Jordanien.

