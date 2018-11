Live-Ticker: Frankreich drückt DFB-Team die Daumen - Deutschland winkt inoffizieller WM-Titel

Prestige-Duell in der Nations League: Deutschland empfängt Nachbar Niederlande in Gelsenkirchen.

Zum Abschluss der Gruppenphase in der ersten Saison der Nations League empfängt Deutschland die Niederlande. Wir begleiten die Partie am Montagabend in Gelsenkirchen im Live-Ticker.

Deutschland - Niederlande -:- (Mo, 20.45 Uhr), Nations League in Gelsenkirchen

Deutschland: --- Niederlande: --- Tore: --- Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

19.28 Uhr: Jetzt aber mal ganz ernsthaft, das Ergebnis heute hat durchaus Auswirkungen für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft. Mit einem Sieg gegen die Niederlande würde sich das DFB-Team einen Platz in Topf 1 für die Auslosung der EM-Qualifikation 2020 sichern, ansonsten entscheidet das morgige Resultat zwischen Portugal und Polen darüber. Bei einem Remis dürfte Polen nicht punkten, bei einer Niederlage müsste Polen mit mindestens vier Toren Differenz verlieren.

19.00 Uhr: Deutschland kann heute Weltmeister werden - klingt komisch, ist aber so! Jedenfalls wenn man nach der Unofficial Football World Championships (UFWC) geht. Nach der Idee dieses fiktiven Titels ist immer das Team Weltmeister, das den vorherigen Titelträger besiegt hat. Wir erklären das Thema einla möglichst kurz: Der allererste Sieger eines Länderspiels war 1873 Schottland (4:2 gegen England), das somit erster inoffizieller Weltmeister war. Jedes nächste Spiel Schottlands war somit ein Titelspiel. 1879 verlor Schottland erstmals wieder, somit ging der Titel an den Gegner - es war wieder England.

Seither hat es laut UFWC 953 solcher Titelspiele gegeben - und das letzte war das Duell Niederlande gegen Frankreich, dass 2:0 endete. Dementsprechend ist die Niederlande aktueller inoffizieller Weltmeister. Das bedeutet auch: Gewinnt heute Deutschland, ist das DFB-Team der neue inoffizielle Weltmeister. Coole Sache, oder?

18.38 Uhr: Blicken wir doch einmal auf die Ausgangslage vor dem letzten Vorrundenspiel der Gruppe A1. Frankreich braucht heute deutsche Schützenhilfe, denn nur wenn das DFB-Team die Niederlande heute besiegt, gewinnt der Weltmeister die Gruppe und zieht ins Final Four ein. Im Umkehrschluss heißt das, dass der Niederlande heute ein Remis reicht um in die Endrunde zu kommen.

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Pkt 1. Frankreich 4 2 1 1 4:4 ±0 7 2. Niederlande 3 2 0 1 6:2 +4 6 3. Deutschland 3 0 1 2 1:5 −4 1

18.32 Uhr: Der Fanclub Nationalmannschaft hat bereits auf den feststehenden Abstieg des DFB-Teams aus der ersten Liga der Nations League reagiert und die Choreographie vor dem Spiel angepasst. In der Nordkurve der Gelsenkirchener Arena prangt ein Schriftzug: „Wir kommen wieder, keine Frage!“ Einen ersten Fingerzeig erhoffen wir uns natürlich schon beim heutigen Spiel gegen die Niederlande.

18.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden in der Nations League. Zwar steht der Abstieg der DFB-Elf in die Liga B bereits fest, doch gegen die Holländer steht noch eine Revanche aus. Das Hinspiel verlor der Ex-Weltmeister in Amsterdam mit 0:3. Anstoß in der Gelsenkirchener Veltins-Arena ist am Montagabend um 20.45 Uhr (tz.de* verrät, wie Sie die Partie live im TV sehen).

Nations League: Vorbericht zu Deutschland gegen Niederlande

Im letzten Länderspiel des Jahres sinnt das DFB-Team auf Revanche für das 0:3 gut einen Monat zuvor in Amsterdam und peilt den ersten Dreier in der Geschichte der Nations League an. Im Hinspiel hatten die Tore von Virgil van Dijk, Memphis Depay und Georginio Wijnaldum der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw die höchste Pleite in einem an Rückschlägen reichen Jahr beschert. Es war die erste Niederlage gegen den Nachbarn nach 16 Jahren.

Zum 42. Mal steigt das Prestigeduell zwischen beiden Fußball-Großmächten. 15 dieser Vergleiche endeten mit einem deutschen Sieg, „Oranje“ behauptete sich elfmal, 15 Spiele endeten unentschieden. Der bis dato letzte DFB-Erfolg datiert vom 13. Juni 2012, als Mario Gomez im EM-Gruppenspiel im ukrainischen Charkow mit einem Doppelpack ein 2:1 herausschoss. Für die Niederlande war Robin van Persie erfolgreich. In Deutschland trafen beide Nationalmannschaften zuletzt am 15. November 2011 aufeinander. Damals trafen Thomas Müller, Miroslav Klose und Mesut Özil in Hamburg zum ungefährdeten 3:0.

Im Kader der „Elftal“ steht kein einziger Bundesliga-Legionär. Mit dem Ex-Hoffenheimer Ryan Babel und dem früheren Mönchengladbacher Luuk de Jong haben aber zwei Profis aus dem Team von Bondscoach Ronald Koeman bereits Erfahrung in der höchsten deutschen Spielklasse gesammelt. Deutschland verzichtet auf den formschwachen Jerome Boateng und Keeper Marc-Andre ter Stegen.

Zuletzt hatte Löwen-Legende Werner Lorant den Bundestrainer scharf kritisiert und eine eindeutige Ansage gegen Jogi Löw gemacht (tz.de*).

