Ex-Bayern-Flop wechselt zu Schweinsteiger-Klub und freut sich auf „fantastische Fans“

Von: Marcus Giebel

Stammplatz Ersatzbank: Beim FC Bayern konnte Michael Cuisance (r.) nur selten zeigen, was er draufhat. © Renate Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Beim FC Bayern hat Michael Cuisance keine großen Fußspuren hinterlassen. Nun spielt er in der 2. Liga – unter Trainer Tobias Schweinsteiger.

Osnabrück – Es war ein kleiner Transfercoup am Deadline Day, der in Fußball-Deutschland aber kaum Beachtung fand. Michael Cuisance meldet sich zurück. Der einst beim FC Bayern gescheiterte Franzose läuft in dieser Saison als Leihspieler für den VfL Osnabrück in der 2. Liga auf. Die Niedersachsen sind in diesem Sommer auf höchst dramatische Weise - dank zweier Treffer in der Nachspielzeit – in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt, holten aus den ersten vier Ligaspielen aber nur einen Punkt.

Cuisance zurück in Deutschland: Einst über Gladbach zum FC Bayern gekommen

Umso überraschender kam der Deal mit dem FC Venedig, der in Italiens Serie B beheimatet ist. „Michael verfügt über enorme fußballerische Qualitäten und wird unser Spiel mit seinen kreativen Impulsen bereichern“, wird Sportdirektor Amir Shapourzadeh zitiert, der zugleich verriet: „Er wollte unbedingt zurück nach Deutschland.“ Hierzulande feierte der mittlerweile 24-Jährige seine größten Erfolge. Aus der Jugend von AS Nancy kam Cuisance im Sommer 2017 zu Borussia Mönchengladbach, wo er sich direkt im Bundesliga-Kader etablierte.

Zwei Jahre später zog es ihn an die Säbener Straße, der FC Bayern ließ sich das Talent immerhin acht Millionen Euro kosten. Doch in der Sextuple-Saison kam Cuisance lange nicht über die Reservistenrolle hinaus, sammelte bis zum 29. Spieltag nicht einmal 45 Bundesliga-Minuten. Um Spielpraxis zu erhalten, lief der gebürtige Straßburger zeitweise für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf.

Zwei mit Bayern-Vergangenheit: Tobias Schweinsteiger (r.) trainiert beim VfL Osnabrück künftig Michael Cuisance. © IMAGO/osnapix / Dauwe

Cuisance zum VfL Osnabrück: Zuletzt in Italien zweimal aus der Serie A abgestiegen

Im Oktober 2020 – das Transferfenster war wegen der Corona-bedingten Spielunterbrechung im Frühjahr deutlich länger geöffnet – ging es per Leihe weiter zu Olympique Marseille. Von Sommer 2021 an nahm Cuisance einen zweiten Anlauf im FCB-Starensemble, mehr als 45 Minuten im DFB-Pokal gegen den Bremer SV (12:0) und zwölf Minuten in der Liga bei einem 5:0 beim VfB Stuttgart sprangen aber nicht heraus.

Schließlich suchte der Linksfuß ab dem Winter sein Glück in Venedig. Doch in Italien folgte ein doppelter Serie-A-Abstieg. Erst mit seinem Stammverein, an den er noch bis Sommer 2025 gebunden ist, in diesem Sommer dann mit Sampdoria Genua – hier verbrachte er das vergangene halbe Jahr leihweise. Statt Serie B in Venedig heißt es nun in dieser Spielzeit 2. Bundesliga in Osnabrück.

Glaubt man Cuisances Worten, war es eine sehr bewusste Entscheidung für die Lila-Weißen: „Wer sich mit dem VfL beschäftigt, kommt sofort auf die fantastischen Fans und das stimmungsvolle Stadion. Der Klub ist ein echter Traditionsverein und ich freue mich, dass es mit dem Wechsel funktioniert hat.“

Cuisance spielt unter Schweinsteiger: Osnabrück erinnert an Champions-League-Triumph mit FCB

Tobias Schweinsteiger kommt in der Mitteilung nicht zu Wort. Lediglich in einem gemeinsamen Foto ist der 41-Jährige zu sehen, während er seinem neuen Spieler begeistert eine Nachricht auf dem Handy zu zeigen scheint. Dennoch ist es gut möglich, dass der ältere Bruder von FCB-Ikone Bastian Schweinsteiger ein nicht unwesentlicher Faktor bei der Entscheidung von Cuisance war.

Der gebürtige Rosenheimer hat ebenfalls eine Vergangenheit beim Rekordmeister, kam jedoch lediglich für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Nach seiner aktiven Karriere fungierte er als Co-Trainer der U17 und später auch der Zweiten – vor allem unter Tim Walter. Als Cuisance im Sommer 2019 in der bayerischen Landeshauptstadt aufschlug, war Schweinsteiger jedoch schon Assistent von Dieter Hecking beim Hamburger SV.

Wie gut die beiden ehemaligen Roten harmonieren, muss sich zeigen. Osnabrück hat jedenfalls schon mal einen Appetizer verbreitet. Auf Twitter postete der Verein ein Foto von Cuisance mit dem Henkelpott nach dem Gewinn der Champions League. Der Königsklasse also, in der er jedoch erst später für Marseille zu Einsätzen kam. (mg)