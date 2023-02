Lewandowski trifft wie er will - FC Bayern kassiert ab

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Tore von Robert Lewandowski im Trikot seines neuen Klubs FC Barcelona zahlen sich auch für den FC Bayern aus. Der erste Bonus ist fällig.

München/Barcelona - Robert Lewandowski hat für den FC Bayern acht Jahre lang Tore wie am Fließband geschossen. Seit vergangenen Sommer geht der Pole für den FC Barcelona auf Torejagd. Doch die Bayern haben sich den Abschied ihres Super-Stürmers finanziell versüßen lassen und könnten auch in den kommenden Jahren von Lewandowskis Treffsicherheit profitieren, zumindest auf dem Bankkonto.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 34 Jahre), Warschau, Polen Verein: FC Barcelona Aktuelle Saison: 25 Tore in 30 Spielen (Stand: 25. Februar) Statistik beim FC Bayern: 344 Tore in 375 Spielen

Lewandowski-Bonus fällig - Ex-Stürmer lässt Bayern-Kasse klingeln

Nach langem Hin und Her und einer öffentlichen Schlammschlacht stimmten die Bayern um Vorstandsboss Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic letzten Sommer einem Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona zu. Die Katalanen überwiesen Medienberichten zufolge 45 Millionen Euro Ablöse nach München. Darüber hinaus sicherten sich die Bayern jedoch noch diverse Bonuszahlungen.

Der Deal scheint sich aktuell für beide Seiten auszuzahlen. Lewandowski hat in 30 Spielen für die Blaugrana bereits 25 Tore erzielt (dazu sechs Vorlagen, Stand: 25. Februar) und den stolzen Klub an die Tabellenspitze in La Liga geführt. Die „Katastrophe mit Folgen“ in der Europa League konnte Lewandowski aber auch nicht verhindern.

Die Bayern-Bosse Kahn und Salihamidzic freuen sich über Lewandowskis Tore. © Andrew Yates/Imago

Lewandowski trifft wie er will - FC Bayern kassiert ab

Lewandowski sorgte bei der 1:2-Niederlage bei Manchester United am Donnerstagabend für die zwischenzeitliche Führung, was nach dem 2:2 im Hinspiel zu wenig sein sollte. Die Bayern freuten sich jedoch über den Treffer. Denn dank Lewandowskis 25. Tor im Barca-Trikot wandern 1,25 Millionen Euro Bonus aufs bajuwarische Bankkonto, wie Catalunya Ràdio berichtet.

Demnach sollen insgesamt bis zu fünf Millionen Euro an Boni möglich sein. In jeder Saison würde aufgrund der Klausel eine weitere Extra-Zahlung fällig werden, sollte Lewandowski die Marke von 25 Toren erreichen. Der 34-Jährige hat in Barcelona noch einen Vertrag bis 2026.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Lewandowski-Nachfolger Sadio Mané vor Comeback gegen Union

Der FC Bayern hat einen Teil der Lewandowski-Millionen in den Transfer von Sadio Mané gesteckt. Nach langer Verletzungspause steht der Senegalese am Sonntag gegen Union Berlin wieder im Kader. Derweil lacht Bayerns Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge über Barcelona und erhebt zudem schwere Vorwürfe. (ck)