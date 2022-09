Startelf gegen Gladbach wohl noch kein Thema: Werder-Profi Leo Bittencourt braucht Geduld

Von: Daniel Cottäus

Leonardo Bittencourt wird für den SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach wohl noch nicht wieder in der Startelf stehen. © gumzmedia

Bremen - Die gute Nachricht vorweg: Leonardo Bittencourt steht seit dieser Woche wieder gemeinsam mit der Mannschaft des SV Werder Bremen auf dem Trainingsplatz und hat die bisherigen Einheiten gut verkraftet.

„Mir geht es von Tag zu Tag besser. Ich konnte in dieser Woche bisher ohne Probleme trainieren“, sagte der 28-Jährige am Donnerstag. In den vergangenen vier Wochen hatte Leonardo Bittencourt sich mit einer hartnäckigen Rippenverletzung herumgeplagt und war deshalb ausgefallen. Nun dürfte er das Gröbste überstanden haben. Was eine Rückkehr am kommenden Samstag im Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) angeht, äußerte sich Bittencourt jedoch noch sehr verhalten.

Kann Leonardo Bittencourt gegen Gladbach für Werder Bremen spielen?

„Zu 100 Prozent fit ist die Rippe noch nicht wieder, das dauert eben ein bisschen, bis es komplett verheilt ist“, sagte der Mittelfeldspieler und berichtete, dass er in den ersten zwei Wochen nach der Verletzung überhaupt nichts für seine körperliche Fitness habe tun können. Nachholbedarf dürfte also vorhanden sein, was dafür spricht, dass Leonardo Bittencourt gegen Gladbach noch nicht direkt wieder für die Startelf des SV Werder Bremen infrage kommt. „Wir müssen jetzt die nächsten Tage abwarten“, sagte der Profi, der darauf hofft, zumindest erstmals wieder zum Bremer Aufgebot gehören zu können. (dco) Schon gelesen? So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream!