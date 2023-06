Hansi Flick nominiert DFB-Kader für Juni-Länderspiele: Völler klärt Gnabry-Rätsel

Von: Johannes Skiba

Teilen

Die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft stehen an. Bundestrainer Hansi Flick gibt den Kader des DFB bekannt.

Update vom 2. Juni, 14.56 Uhr: DFB-Sportdirektor Rudi Völler verriet, dass Serge Gnabry im Kader der Nationalmannschaft wegen einer Verletzung fehlt. „Serge Gnabry ist verletzt, er hat eine Sprunggelenksverletzung. Er konnte zwar spielen in den letzten Spielen für die Bayern, hat aber schon seit Wochen Probleme. Und deshalb ist mit den Ärzten zusammen abgesprochen worden, dass er dieses Mal nicht dabei ist“, sagte Völler im Rahmen der Veranstaltung „Bild 100.“

Update vom 2. Juni, 11.05 Uhr: Hansi Flick und der DFB haben nun offiziell den Kader für die anstehenden Testspiele der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Während Leroy Sané vom FC Bayern und Antonio Rüdiger von Real Madrid in das Aufgebot des DFB zurückkehren, sind Serge Gnabry und Niklas Süle von Borussia Dortmund außen vor. Während Niklas Süle bereits im März fehlte, ist die Nicht-Berücksichtigung vom frisch gebackenen Meister Gnabry überraschend. Auch wenn der 27-Jährige zukünftig weiterhin eine Option sein sollte, ist Flicks Verzicht auf den Offensivspieler ein klares Zeichen.

Malick Thiaw vom AC Mailand darf wiederum wie schon im März erneut auf sein Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hoffen. Dazu sind die beiden Champions-League-Finalteilnehmer Ilkay Gündogan und Robin Gosens ebenso dabei, wie Premier-League-Akteur Kevin Schade von Brentford, der im März wie Marius Wolf debütieren durfte. Darüber hinaus kehren auch die Leipziger Lukas Klostermann und Benjamin Henrichs sowie BVB-Spieler Julian Brandt und Mönchengladbachs Jonas Hofmann zurück in den Kader des DFB.

DFB-Kader Torwart: Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp Abwehr: Matthias Ginter, Robin Gosens, Benjamin Henrichs, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Marius Wolf Mittelfeld/Sturm: Julian Brandt, Emre Can, Niclas Füllkrug, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané, Kevin Schade, Timo Werner, Florian Wirtz

Hansi Flick (l.) nominiert Serge Gnabry (Mitte) nicht. Rudi Völler nennt den Grund. © Imago

Erstmeldung vom 2. Juni, 9.05 Uhr: Frankfurt – Auch wenn sich die Saison in Deutschland dem Ende neigt, stehen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Juni noch drei Testspiele an. Für die DFB-Elf von Hansi Flick geht es gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) um die Vorbereitung auf die Heim-EM im kommenden Jahr. Am Freitag (2. Juni) verkündet der Bundestrainer den Kader für diese anstehenden Freundschaftsspiele zum Saisonausklang.

DFB Gründung: 28. Januar 1900 Weltmeistertitel: 4 Länderspiele: 999

Gündogan und Rüdiger kehren in den DFB-Kader zurück

In diesem Jahr ging es für den DFB im März in die ersten beiden Partien des Jahres gegen Peru und Belgien. Während es gegen die Südamerikaner einen 2:0-Pflichtsieg gab, verlor die deutsche Nationalmannschaft den Härtetest gegen Belgien mit 2:3. Obwohl es bis zum Auftakt der EM 2024 in Deutschland keine Pflichtspiele mehr geben wird, zählen für Coach Hansi Flick nach der enttäuschenden WM 2022 auch die nackten Ergebnisse.

Für die anstehenden Testaufgaben wird Routinier Thomas Müller vom FC Bayern, der zuletzt in einem Video mit Teamkollege Leon Goretzka für Lacher sorgte, wie bereits im März angekündigt, nicht nominiert werden. Dies ist nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einem DFB-Aus des Offensivakteurs, wohl aber eine kleine Tendenz. Dafür werden wohl die zwei Leistungsträger Ilkay Gündogan von Manchester City und Antonio Rüdiger von Real Madrid wieder zum Kader gehören. Gündogan wird aber erst nach der Partie gegen die Ukraine zur Nationalmannschaft stoßen, da er zuvor im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (10. Juni) und Robin Gosens antreten wird.

Hansi Flick hat weiterhin das Vertrauen des DFB, muss aber trotz der anstehenden Testspiele auch Ergebnisse liefern. © imago/anp

1000. Spiel des DFB gegen die Ukraine

Ob Leroy Sané und Niklas Süle zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehören werden, ist noch ungewiss. Nach der schlechten WM in Katar verzichtete Flick im März auf beide Akteure. Andere Profis durften gleichzeitig im DFB-Trikot debütieren wie unter anderem Marius Wolf, der gegen Peru sogar einen Treffer vorbereiten konnte. Eine erneute Berücksichtigung vom Bundestrainer gilt als wahrscheinlich.

Der Testkick gegen die Ukraine in Bremen ist indes auch gleichzeitig das 1000. Länderspiel in der Geschichte des DFB. Das historische Jubiläum soll mit einem Sieg veredelt werden. Auch die U21 gibt heute den Kader für ihre kommenden Begegnungen bekannt. (jsk)