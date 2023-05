„Keinen Kontakt“ mit Tuchel: Sabitzer-Abschied im Sommer?

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern wird seinen Kader für kommende Saison anpassen. Ob der verliehene Marcel Sabitzer eine Rolle in den Planungen spielt, weiß er offenbar selbst nicht.

München - Aktuell dreht sich beim FC Bayern aus sportlicher Sicht alles um den Endspurt im Meisterschaftsrennen. Im Hintergrund werden bereits die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt, dabei geht es vor allem um die Optimierung des Kaders. Einer, mit dem diesbezüglich noch nicht kommuniziert wurde, ist Marcel Sabitzer. Der an Manchester United ausgeliehene Österreicher sprach erst kürzlich über seine derzeitige Situation.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 in Wels (Österreich) Position: Zentrales Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern bis: 30. Juni 2025 Länderspiele: 69 (14 Tore) für Österreich

Verliehener Marcel Sabitzer entwickelte sich in Manchester zum Stammspieler

Am Deadline Day (31. Januar 2023) des abgelaufenen Winter-Transferfensters, entschied sich Sabitzer recht spontan zu einem halbjährigen Engagement in England. „Es war viel los, dann kam der Anruf und ich hatte quasi nur ein paar Minuten zum Überlegen. Deswegen habe ich dann relativ schnell entschieden“, erinnert sich der 69-fache Nationalspieler in einem Interview mit Sky.

Ziel seiner Leihe nach Manchester war es, möglichst viel Spielzeit zu sammeln. Diese war in München rar, so wurde Sabitzer überwiegend als Einwechselspieler eingesetzt. In Manchester wandelte sich dies, so stand er etwa bei seinen letzten vier Premier-League-Einsätzen jeweils in der Startelf von Cheftrainer Erik ten Hag. Zwei kurze Verletzungspausen brachten Sabitzer unwesentlich aus dem Tritt, weshalb er in drei Ligaspielen nicht eingesetzt wurde.

Marcel Sabitzer ist noch bis zum Ende der laufenden Saison an Manchester United ausgeliehen. © Shutterstock/imago

Marcel Sabitzer glaubt an Bayern-Meisterschaft: „Letztes Wochenende war richtungsweisend“

Sabitzer, der im Sommer 2021 einen Vertrag bis Juni 2025 beim FC Bayern unterzeichnete, ist noch bis zum Ende der laufenden Saison an Manchester United ausgeliehen. Dennoch blickt er auf den Titelkampf in der Bundesliga, für ihn steht der Meister trotz der knappen Konstellation bereits fest.

„Bayern München“, antwortete er prompt auf die Frage, wer sich letzten Endes die Schale holt. „Denn gerade das letzte Wochenende war richtungsweisend“, sagte er mit Blick auf den 2:0-Arbeitssieg gegen Hertha BSC. „Bei Bayern ist so viel Routine in der Kabine. Die wissen genau, worum es geht. Das lassen sie sich nicht mehr nehmen. Deshalb bin ich überzeugt, dass Bayern das Ding nach Hause holt“, ergänzte der Mittelfeldspieler, der in dieser Spielzeit in 15 Bundesliga-Partien der Münchner mitwirkte.

Bayern-Rückkehr? Sabitzer will „alles in Ruhe analysieren und bereden“

Wie genau es mit ihm unter dem neuen Coach Thomas Tuchel weitergeht, ist indes noch unklar. „Also bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch“, meinte Sabitzer. „Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden.“ Ein Abschied aus München scheint angesichts der Aussagen des Oberösterreichers durchaus möglich.

Während die Bayern ihren knappen Vorsprung von einem Punkt vor Borussia Dortmund noch über die letzten Spieltage retten wollen, hat Manchester United ganz andere Probleme. Der englische Rekordmeister liegt aktuell weit hinter der Tabellenspitze, 16 Punkte beträgt der Abstand auf den derzeitigen Erstplatzierten und Stadtrivalen Manchester City. So kämpft United aktuell um einen Platz unter den ersten vier, der zum Einzug in die Champions League berechtigen würde. (ajr)