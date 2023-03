Rummenigge vergleicht „Messias“ Mbappé mit Bayern-„Schlüsselspieler“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Karl-Heinz Rummenigge gerät wegen Kylian Mbappé ins Schwärmen. Der Ex-FCB-Boss will Parallelen zwischen dem PSG-Superstar und einem Bayern-„Schlüsselspieler“ sehen.

München – Kingsley Coman dürfte als einer der besten Transfers in die Geschichte des FC Bayern eingehen. Der Tempodribbler rast seit mehr als sieben Jahren auf den Flügeln rauf und runter. Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge holte den Franzosen einst nach München und sieht in Coman nicht nur für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen „Schlüsselspieler“. Der frühere Weltklassestürmer stellt Coman sogar auf eine Stufe mit PSG-Superstar Kylian Mbappé.

Kingsley Coman Geboren: 13. Juni 1996 in Paris (Frankreich) Aktueller Verein: FC Bayern Position: Flügelstürmer Vertrag bis: 30. Juni 2027

Bayern-Schnäppchen Kingsley Coman trifft wieder gegen die alte Liebe Paris

Kingsley Coman wechselte im Sommer 2015 im Alter von 19 Jahren von Juventus Turin zum FC Bayern. Karl-Heinz Rummenige, damals noch Vorstandsboss und aufgrund seiner aktiven Karriere bestens in Italien vernetzt, hatte beim Transfer seine Finger im Spiel. Der Deal kostete die Bayern sieben Millionen Euro Leihgebühr, bevor der Offensivspieler im Sommer 2017 für 21 Millionen Euro fest verpflichtet wurde – ein echtes Schnäppchen, wie sich später herausstellen sollte.

Coman köpfte die Bayern im Sommer 2020 zum Sieg in der Champions League – ausgerechnet gegen seinen Jugendklub Paris Saint-Germain. Auch im Achtelfinal-Hinspiel vor drei Wochen war der Flügelstürmer zur Stelle und besorgte den entscheidenden Treffer zum 1:0. Im Rückspiel könnte Coman erneut eine entscheidende Rolle spielen, wenn es nach Rummenigge geht.

Rummenigge vergleicht Mbappé mit einem Bayern-„Schlüsselspieler“. © Sven Hoppe/dpa/Eurasia/Imago

Rummenigge vergleicht Mbappé mit Bayern-“Schlüsselspieler“ Coman

„Bayern hatte immer gute Außenspieler, und die sind seit Louis van Gaal Schlüsselspieler in dem System Bayern München. Wir hatten Robben und Ribéry, die waren outstanding, aber Kingsley Coman ist einer, der dieses Niveau erreichen kann. Er ist der Beste, den die Bayern derzeit im Kader haben“, sagte Rummenigge im Interview mit DAZN. Coman so gut wie Ribéry und Robben? Mehr geht nicht – ein Ritterschlag vom Ex-Chef.

Rummenigge geht sogar noch einen Schritt weiter und vergleicht Coman mit PSG-Granate Kylian Mbappé, den er für den derzeit besten Spieler der Welt hält. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er hat eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das Besondere ist sein Progress, seine Bewegung aus dem Stand“, schwärmte der 67-Jährige. Diese Qualität habe allerdings auch Coman, betonte der Preisträger des Ballon d‘Or von 1980. „Aus dem Stand können die losstarten und der Verteidiger hat keine Möglichkeit, sie zu stoppen.“

Rummenigge fordert vom FC Bayern trotz „Messias“ Mbappé das CL-Halbfinale

Die Ehrfurcht vor den Fähigkeiten Mbappés ist auch bei Rummenigge groß. Die Bayern konnten das Hinspiel in Paris zwar mit 1:0 gewinnen, nach der Einwechslung des WM-Torschützenkönigs war PSG jedoch wie ausgewechselt. „Jetzt auf einmal kommt der Messias auf den Platz, der ihnen Selbstvertrauen gibt und durch Einzelaktionen sofort klarmacht, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist“, sagte Rummenigge.

Trotzdem sieht der Westfale seinen Ex-Klub gegen das Pariser Star-Ensemble in der Pflicht. Auf die Frage, ob das Rückspiel das wichtigste Spiel der Münchner in dieser Saison sei, antwortete Rummenigge klipp und klar: „Ja“. Der Anspruch des deutschen Rekordmeisters sei immer gewesen, „und der hat sich bis heute nicht geändert“, mindestens das Halbfinale in der Champions League zu erreichen. Einen ersten Schritt auf diesem Weg können die Bayern, die eine Geheimwaffe gegen Mbappé haben, am Mittwochabend gegen PSG machen. (ck)