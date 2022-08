Kaiserslautern will in Fürth Reaktion zeigen – alle Infos zur 2. Liga

Von: Nils Wollenschläger

Dirk Schuster trifft mit dem 1. FC Kaiserslautern auf Greuther Fürth. © Uwe Anspach/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern muss am Sonntag auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth ran. Hier finden Sie alle Infos zum Zweitliga-Spiel:

Neun Tage nach der ersten Saisonniederlage will der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Fußball-Bundesliga eine Reaktion zeigen. Die Roten Teufel sind am Sonntag (21. August) zu Gast beim noch sieglosen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth.

Anstoß im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer ist am Sonntag um 13:30 Uhr. (nwo)