Doppeltes Glück für DFB-Star Havertz: Erst Wechsel, jetzt Verlobung

Von: Christoph Wutz

Kai Havertz hat nach seinem Transfer zu Arsenal die nächste große Entscheidung in seinem Leben gefällt. Er wird seine langjährige Partnerin heiraten.

London – Trotz einer sportlich enttäuschenden Saison mit dem FC Chelsea und der kriselnden deutschen Nationalmannschaft läuft es bei Kai Havertz derzeit absolut rund. Nach seinem Wechsel innerhalb Londons zu Arsenal hat der DFB-Star jetzt auch privat sein großes Glück gefunden – und möchte dieses verewigen: Der 24-Jährige hat sich nun mit seiner Freundin verlobt.

Kai Lukas Havertz: Geboren: 11. Juni 1999 (Alter: 24 Jahre), Aachen Position: Offensiver Mittelfeldspieler, hängende Spitze Vertrag bei Arsenal bis zum: 30. Juni 2028 Marktwert: 55 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Kurz nach Wechsel zu Arsenal: DFB-Star Havertz hat sich verlobt

Das teilte der ehemalige Leverkusener in einem gemeinsamen Post mit seiner langjährigen Freundin Sophia Weber mit. Das Model und der Fußball-Star, die bereits seit rund drei Jahren ein Paar sind, wollen also bald vor den Alter treten – genauso wie Nationalmannschaftskollege Jonas Hofmann, der unlängst heimlich seine große Liebe Laura Winter geheiratet hatte.

Die beiden strahlen in dem Beitrag regelrecht und haben vor einer traumhaften Meeres-Kulisse am Strand nur Augen füreinander. Den Post versah der DFB-Star kurz und knapp, aber vielsagend mit drei Emojis: von einem Verlobungsring, einem Herz und einem Unendlichzeichen, das die ewige Liebe der beiden symbolisieren soll. Worte bedarf es keiner, um die bedingungslose Partnerschaft der beiden auszudrücken.

DFB-Star Kai Havertz hat sich verlobt. © Imago / Colorsport / Screenshot: Instagram/Sophia Weber

Zahlreiche Fans und Sportstars gratulieren DFB-Spieler Havertz zu Verlobung

In der Kommentarspalte des Beitrags finden sich zahlreiche begeisterte Fans, die sich mit dem Liebespaar freuen. Unter den Gratulanten sind auch einige Sportgrößen und ehemalige Weggefährten des einstigen Chelsea-Stars, den es erst vor wenigen Tagen für rund 80 Millionen Euro zum Stadtrivalen Arsenal zog.

Havertz‘ einstige „Blues“-Kollegen Antonio Rüdiger und Ben Chilwell zeigten sich begeistert. Weitere Gratulanten waren die Nationalmannschaftskollegen Julian Brandt und Benjamin Henrichs sowie der neue Verein des 24-Jährigen, der zuletzt auch bei der deutschen Niederlage gegen Kolumbien in der Startelf gestanden hatte. Tennis-Legende Boris Becker richtete seinen „Glückwunsch an euch beide“.

Trotz Wechsel zu Arsenal: Chelsea-Torwart Kepa begeistert von Havertz‘ Verlobung

Während sich die meisten Gratulanten kurz fassten und simple Glückwünsche an das Paar ausrichteten, kannte die Freude von Chelsea-Torwart Kepa Arrizabalaga hingegen keine Grenzen: „Woooowww“, schrieb der überwältigte spanische Schlussmann und entsandte drei Herzen in Richtung der Eheleute in spe.

Während sein ehemaliger Chelsea-Mitspieler in der nächsten Saison lediglich mit der Premier League vorliebnehmen muss, spielt Havertz demnächst wieder in der Champions League. Diese hatte er vor zwei Jahren bereits mit den „Blues“ gewonnen, als er im Finale gegen Manchester City den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg in Porto erzielt hatte. Jetzt hat der 24-Jährige auch privat voll ins Schwarze getroffen. (wuc)