Just Fontaine ist tot: Frankreich trauert um den WM-Rekordhalter

Von: Melanie Gottschalk

Die französische Fußball-Ikone Just Fontaine ist im Alter von 89 Jahren verstorben. © Thierry Breton/imago

Just Fontaine ist tot. 1958 stellte er bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen Rekord auf, der bis heute Bestand hat.

Paris - Die französische Fußball-Ikone Just Fontaine ist tot. Der ehemalige Angreifer starb im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch (1. März) bestätigte. 1958 wurde der Stürmer zu einer Legende, als er in der WM-Endrunde 13 Tore schoss. Das gelang bisher niemandem außer ihm. (msb)

