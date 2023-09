Ist der junge Kauã Santos tatsächlich ein möglicher Nachfolger für Kevin Trapp?

Von: Johannes Skiba

Eintracht Frankfurt plant schon jetzt die Nachfolge von Vereinsikone Kevin Trapp und kaufte zuletzt mit Kauã Santos einen vielversprechenden jungen Torwart.

Frankfurt – Kurz vor dem Ende der vergangenen Transferperiode gab Eintracht Frankfurt die Verpflichtung von Kauã Santos bekannt. Den jungen Brasilianer ließen sich die Hessen 1,6 Millionen Euro kosten. Der abgebende Verein Flamengo aus Rio de Janeiro sicherte sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent, wie der Klub beim Verkauf mitteilte. Diesen Transfer hatte niemand auf dem Zettel. Das 20-jährige Torwart-Talent ist ein Perspektivspieler. Kann der junge Keeper aber wirklich eines Tages die Position zwischen den Pfosten der Frankfurter von Kevin Trapp beerben?

Kauã Morais Vieira dos Santos Geboren: 11. April 2003 (Alter 20 Jahre) in Vassouras (Brasilien) Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt Position: Torwart

Eintracht Frankfurt plant mit Weitsicht und Ruhe für die Zeit nach Kevin Trapp

Erst Anfang des Jahres verlängerte der 33-jährige Kevin Trapp seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2026. Dabei wurde außerdem die Option auf eine Verlängerung des Kontraktes um eine weitere Spielzeit beschlossen. Ein Engagement bis 2027 ist möglich. Trapp wäre dann mit Ablauf des Vertrages 36 Jahre jung. Auch wenn das Karierende des Nationaltorhüters noch weit in der Zukunft liegt, planen Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung frühzeitig auf der wichtigen Position voraus.

Im Januar kam mit dem Albaner Simon Simoni bereits ein 19-jähriges Torwart-Talent an den Main. Mit Kauã Santos verpflichtete die SGE nun einen weiteren vielversprechenden Torhüter. Ersatzkeeper Diani Ramaj wurde zuvor für fünf Millionen an Ajax Amsterdam abgeben. Der Transfer von Kauã Santos macht also Sinn. Die Eintracht baut langfristig gleich zwei Talente für die Nachfolge von Trapp auf und erhöht damit die Chancen, in ein paar Jahren die Klublegende mit einem Keeper aus der eigenen Reihe ersetzen zu können. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.

Kann Kauã Santos (rechts) eines Tages Kevin Trapp (links) im Tor von Eintracht Frankfurt nachfolgen? © imago/Montage

Eintracht-Neuzugang Kauã Santos ist ein Überflieger

Dennoch ist der Transfer von Kauã Santos klug. Als Südamerikasieger in seiner Altersklasse und U20-Nationalspieler Brasiliens definiert sich sein Potenzial fast von selbst. Doch Kauã Santos ist darüber hinaus auch ein „Ninho do Urubu“. So werden die Jungprofis genannt, die beim brasilianischen Großklub Flamengo ausgebildet werden. Als eine der größten Talentschmieden Südamerikas genießt die Ausbildungsakademie weltweit ein sehr hohes Ansehen. Auch mit diesem Kontext gehen hohe Erwartungen einher.

Mit 16 Jahren wurde der Torwart erstmals beim beliebtesten Klub Südamerikas vorstellig. Wie viele große brasilianische Fußballspieler begann auch Santos im Alter von sieben Jahren zunächst mit Futsal. James Bernardes war der erste Trainer des Youngsters in seiner Heimatstadt Vassouras und sagte im Mai über seinen früheren Schützlingder Globo:„ Kauã hat schon in jungen Jahren Talent gezeigt, das weit über dem Durchschnitt liegt. Er ist ein sehr fokussierter Athlet und süchtig nach Perfektion.“ Mit dem Wechsel zu den Hessen belohnte sich der Brasilianer letztlich für seine harte Arbeit und sein großes Talent.

Kauã Santos trug im Freundschaftskick gegen Wehen Wiesbaden erstmals das Trikot von Eintracht Frankfurt. © imago/Schueler

Kauã Santos ist ein Führungsspieler wie Kevin Trapp

Ein Profipflichtspiel hat Kauã Santos noch nicht absolviert. Im Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Wehen Wiesbaden durfte der 20-Jährige zuletzt erstmals 45 Minuten für die SGE auflaufen und hielt dabei seinen Kasten sauber. Eintracht Frankfurts Torwart-Trainer Jan Zimmermann zeigt sich unabhängig des beeindrucken Werdegangs erfreut vom Neuzugang: „Zum Schluss zählt das, was mich bei jedem Torwart begeistert. Er hält Bälle“, verriet der Assistenzcoach auf der vereinseigenen Homepage.

In Brasilien war Kauã Santos außerdem Spielführer der U20 von Flamengo. „Kapitän als Torwart – das sagt viel über die Persönlichkeit aus“, befindet Zimmermann. Die erste wichtige Parallele zu Kevin Trapp ist somit gezogen. Insgesamt hat der 20-Jährige wirklich vielversprechende Voraussetzungen für einen potenziellen Trapp-Nachfolger. Auch wenn die weitere Entwicklung von Kauã Santos aber noch in den Sternen steht, bleibt der Brasilianer mit der interessanten Vita ein spannender und kreativer Transfer der Eintracht. (jsk)