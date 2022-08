FCB-PK: Schonen Sie die Superstars im Pokalspiel in Köln, Herr Nagelsmann?

Pokalauftakt bei Viktoria Köln

+ © IMAGO Rotiert Julian Nagelsmann gegen Viktoria Köln? © IMAGO

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Am Mittwochabend trifft der FC Bayern zum Auftakt im DFB-Pokal auf Viktoria Köln. Werden die Superstars geschont? Diese Frage dürfte Julian Nagelsmann am Dienstag auf der PK beantworten.

Der FC Bayern trifft in der 1. Runde im DFB-Pokal auf Viktoria Köln

trifft in der auf Schon Trainer Julian Nagelsmann beim Drittligisten einige Stars?

beim Drittligisten einige Stars? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wird der Bayern-Trainer diese Fragen beantworten

vor dem Spiel wird der Bayern-Trainer diese Fragen beantworten Der Live-Ticker zur FCB-PK wird fortlaufend aktualisiert

München - Am Mittwoch startet nun auch endlich der FC Bayern in den DFB-Pokal. Da der DFL-Supercup zeitgleich zur ersten Pokalrunde Anfang August angesetzt wurde, mussten die Münchner und RB Leipzig ihren Pokalstart um einen Monat verschieben.

FCB-PK im Ticker: Schonen Sie die Superstars im Pokalspiel in Köln, Herr Nagelsmann?

Möglicherweise kommt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die verspätete Pokal-Unterbrechung gar nicht so unrecht. Denn nach dem furiosen Saisonstart gab es für den Rekordmeister am vergangenen Samstag „nur“ ein 1:1 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach. Nun gibt‘s also gleich wieder die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Dabei könnte Nagelsmann erstmals in dieser Saison die Rotationsmaschine anwerfen. Spieler wie Matthijs de Ligt oder Serge Gnabry, die beim Saisonstart noch nicht fit waren oder durch Verletzungen zuletzt ausgebremst wurden, könnten in der Partie bei Drittligisten Viktoria Köln in der Startelf stehen.

Video: Nagelsmann spricht über Zirkzee-Zukunft bei 15 Keksen

Vielleicht verrät der Bayern-Trainer ja sogar noch ein paar Details zu möglichen Transfers, denn immerhin schließt das Transferfenster am 1. September und die Münchner wollen noch den einen oder anderen Spieler abgeben. Auf der Pressekonferenz am Dienstag um 12 Uhr an der Säbener Straße wird Nagelsmann der Presse Rede und Antwort stehen. Im Live-Ticker von tz.de verpassen Sie keine Aussage. (smk)