Innenbandzerrung: VfB zittert vor Relegation gegen HSV um Torwart Bredlow

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart trifft in der Relegation um den letzten Bundesligastartplatz für die Saison 2023/24 auf den Hamburger SV. Alle Infos zum Hinspiel in unserem Ticker.

VfB Stuttgart – Hamburger SV (-:-)

Traditionsduell: Für VfB und HSV steht viel auf dem Spiel

Nach Sperre: HSV-Profis wieder bereit

Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV: Die Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow – Sosa, Anton, Ito, Mavropanos, Vagnoman – Karazor, W. Endo, Tomas, Silas – Guirassy Voraussichtliche Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes – Muheim, Schonlau, David, Heyer – Meffert, Kittel, Reis – Dompé, Jatta – Glatzel Tore

VfB zittert vor Relegation gegen HSV um Torwart Bredlow

Ob Torwart Fabian Bredlow im Relegationshinspiel gegen den HSV fit sein wird, ist weiterhin fraglich. Wenn, dann werde es eine „Punktlandung“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz. Beim Warmmachen vor dem Spiel gegen Hoffenheim hatte sich der Keeper eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen, hielt aber bei der Partie durch. Danach habe sich die Verletzung zum Negativen entwickelt, erklärte Hoeneß.

Dafür hat Dan-Axel Zagadou seine Fußschmerzen überwunden und hat am Dienstag zum ersten Mal wieder trainiert. Für die Startelf im Hinspiel der Relegation wird es vermutlich allerdings noch nicht reichen.

VfB-Keeper Fabian Bredlow leidet an einer Innenbandzerrung im Knie. © IMAGO

VfB Stuttgart hofft auf die angeschlagenen Profis Bredlow und Zagadou

Vor der Relegation bangt der VfB um den Einsatz von Torwart Fabian Bredlow. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte gegenüber der dpa: „Es könnte bis Donnerstag eine Punktlandung bei Fabian werden.“ Der Keeper hatte sich beim Aufwärmen vor dem VfB-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) am Knie verletzt, hatte aber trotzdem gespielt.

Dan-Axel Zagadou fehlte gegen die TSG derweil noch aufgrund von Fußschmerzen. Zuletzt machte der Verteidiger aber Fortschritte, sodass Hoffnungen auf einen Einsatz im Relegationshinspiel berechtigt sind. Am Dienstag standen beide auf dem Trainingsplatz.

Dan-Axel Zagadou (l.) und Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart waren zuletzt angeschlagen. © Sportfoto Rudel/IMAGO

HSV: Jatta und Reis könnten nach Sperre gegen den VfB wieder spielen

HSV-Trainer Tim Walter musste am 34. Spieltag gegen den SV Sandhausen auf Ludovit Reis (5. Gelbe Karte) und Bakery Jatta (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Für die beiden rückten Laszlo Benes sowie Ransford Königsdörffer in die Startelf. In der Relegation gegen den VfB stehen Reis und Jatta allerdings wieder zur Verfügung.

Obwohl Hamburg am vergangenen Sonntag gegen Sandhausen nur aufgrund des Last-Minute-Siegs der Heidenheimer knapp den direkten Aufstieg verpasste, blickt Coach Walter positiv der Relegation entgegen. Es herrsche eine „Jetzt-erst-recht“-Atmosphäre in seiner Mannschaft, sagte er bei der Pressekonferenz. Dabei gab es sich gewohnt kämpferisch: „Wir werden weiter kämpfen, werden weiter Gas geben.“

VfB Stuttgart gegen Hamburger SV in der Relegation: Traditionsduell

Stuttgart/Hamburg - Die Spannung ist greifbar. Denn am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1) steigt das Relegationshinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV um den letzten Bundesligastartplatz für die Saison 2023/24. Für beide Traditionsvereine steht immens viel auf dem Spiel. Der VfB könnte zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren absteigen, während der HSV nach fünf Zweitligajahren endlich wieder ins Oberhaus zurückkehren will.