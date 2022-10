Auslosung zur EM-Quali: Deutschland nicht dabei - alle Gruppen im Überblick

Von: Marius Epp

Teilen

Jürgen Klinsmann agierte bei der EM-Quali-Ziehung als Losfee. © Arne Dedert/dpa

Die Qualifikationsgruppen für die Fußball-EM 2024 wurden ausgelost. Deutschland war nicht Teil der Auslosung - dafür gibt es aber eine einfache Erklärung.

Frankfurt - Die WM 2022 steht vor der Tür, doch auch die EM 2024 ist nicht mehr allzu weit entfernt. Am Sonntag, den 9. Oktober fand in der Frankfurter Festhalle die Auslosung der Qualifikations-Gruppen statt. Deutschland wurde nicht ausgelost - weil das Turnier in Deutschland stattfindet. Der Gastgeber muss sich nicht qualifizieren.

Das DFB-Team hätte an der Qualifikation teilnehmen können, entschied sich aber dagegen. „Dadurch haben wir bei der Gestaltung der Länderspielphasen im nächsten Jahr die größtmögliche Flexibilität“, begründete DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff die Entscheidung.

EM 2024 in Deutschland: Qualifikations-Gruppen in der Übersicht

Die Europameisterschaft wird in zehn deutschen Städten ausgetragen: Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Hamburg, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Leipzig. Die Qualifikationsgruppen für die EM 2024 in Deutschland im Überblick:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Spanien Niederlande Italien Kroatien Schottland Frankreich England Wales Norwegen Irland Ukraine Armenien Georgien Griechenland Nordmazedonien Türkei Zypern Gibraltar Malta Lettland

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Polen Belgien Ungarn Tschechien Österreich Serbien Albanien Schweden Montenegro Färoer-Inseln Aserbaidschan Bulgarien Moldawien Estland Litauen

Gruppe H Gruppe I Gruppe J Dänemark Schweiz Portugal Finnland Israel Bosnien-Herzegowina Slowenien Rumänien Island Kasachstan Kosovo Luxemburg Nordirland Belarus Slowakei San Marino Andorra Liechtenstein

(epp)