Spekulation um Gündogan-Rückkehr zum BVB: Bellingham-Ersatz ist ablösefrei

Von: Lina Krull

Teilen

Kurz vor dem möglichen Triple wird über eine Rückkehr von Ilkay Gündogan zum BVB gemutmaßt. Zwei Umstände würden den Transfer des ManCity-Kapitäns begünstigen.

Manchester – Es wäre die Sensation für alle BVB-Fans in der kommenden Transferperiode: Ilkay Gündogan könnte zu Borussia Dortmund zurückkehren. Das geht aus Informationen der Bild hervor. Der Vertrag des Mittelfeldmanns bei den Sky Blues läuft zum 30. Juni 2023 aus. Die Zukunft von Gündogan ist danach von einer potenziellen Vereinbarung mit dem Verein abhängig.

Ilkay Gündogan Geboren: 24. Oktober 1990 (Alter 32 Jahre), Gelsenkirchen Aktueller Verein: Manchester City Marktwert: 25 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Gündogan und Man City bei Vertragslaufzeit nicht einig – BVB mit Interesse?

Reichlich für Diskussionsstoff sorgt hauptsächlich die fehlende Übereinkunft zwischen Gündogan und City in Sachen Vertragslaufzeit. Gündogan fordert wohl einen Zwei-Jahres-Vertrag, während Manchester City nur eine Verlängerung um ein Jahr anbietet. Durch den bisher noch nicht verlängerten Vertrag kommt ein Comeback beim BVB ins Gespräch.

Für einen möglichen Transfer zu den Schwarz-Gelben sprechen laut Bild zwei Umstände: Zum einen könnte Dortmund durch den Verkauf von Jude Bellingham mindestens 120 Millionen einheimsen. Gündogan würde zwar ablösefrei in den Ruhrpott kommen, jedoch auch ein entsprechend hohes Gehalt einfordern. Der Ersatz von Bellingham im Mittelfeld wäre durch Gündogan realisiert. Zum anderen soll der persönliche Kontakt gerade zu Sportdirektor Sebastian Kehl in den Jahren nach seinem Wechsel in die Premier League nicht abgebrochen sein.

Ilkay Gündogan feierte den nächsten großen Coup seiner Mannschaft: FA-Cup-Sieger 2023 © IMAGO/Liam McAvoy

„Es ist noch nichts entschieden“: Gündogan macht es spannend

Nach dem FA-Cup-Erfolg seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen United verkündete der Mittelfeldspieler, dass „noch nichts entschieden“ sei und feuerte die Gerüchteküche weiter an: „Wir werden sehen, was passieren wird.“ Der deutsche Nationalspieler konnte mit zwei sensationellen Toren im FA-Cup-Finale seine Mannschaft als Kapitän zum Sieg führen.

Am kommenden Samstag (21 Uhr) steigt dann in Istanbul das Finale in der UEFA Champions League: Man City gegen Inter Mailand. Die Citizens um Kapitän Gündogan wollen im Atatürk-Olympiastadion ihren Traum vom Triple verwirklichen.

Ob es das vorerst letzte Spiel des Nationalspielers im hellblauen Dress sein wird, ist weiter fraglich. Pep Guardiola, Trainer bei City, möchte jedenfalls weiter an dem 32-Jährigen festhalten, wie er in einem BBC-Interview preisgab. Beide sind Nachbarn, „wohnen seit vielen Jahren im selben Stockwerk, er ist also ein enger Freund von mir“, beschrieb Guardiola sein Verhältnis zum DFB-Star und erklärte: „Er spielt außergewöhnlich gut.“

Weitere Clubs mit Interesse an Topstar Gündogan

Doch nicht nur der BVB ist scharf auf Gündogan. Neben dem FC Barcelona soll auch der FC Arsenal sich mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen. Den Katalanen könnten die anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten des Clubs einen Strich durch die Rechnung machen. Der BVB könnte daraus Profit schlagen – wenn der Vertrag zwischen den Parteien Gündogan und City nicht verlängert werden sollte. (dpa/likr)