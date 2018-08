Hype um Ronaldo: 600 Polizisten bei Juve-Spiel - Match wird wegen Platzsturm abgebrochen

5000 Stadionbesucher im 4000-Einwohner-Örtchen, 600 Polizisten, 200 Ordner - ein Ronaldo. Und das Spiel wurde wegen eines Platzsturms abgebrochen.

Beim ersten Spiel von Weltfußballer Cristiano Ronaldo im Trikot von Juventus Turin befand sich das italienische Alpendorf Villar Perosa am Sonntag schon Stunden vor dem Vergleich der "Alten Dame" mit dem eigenen B-Team im Ausnahmezustand.

Die Partie wurde nach 70 Minuten beim Stand von 5:0 (4:0) für das A-Team wegen eines Platzsturms abgebrochen. Bereits in der achten Minute erzielte Ronaldo sein erstes Tor für den neuen Arbeitgeber zur Führung.

+ Cristiano Ronaldo. © AFP / ISABELLA BONOTTO

117-Millionen-Einkauf Ronaldo (33) wurde in der Partie von Trainer Massimiliano Allegri standesgemäß im A-Team aufgeboten. An seiner Seite im kleinen Stadio Gaetano Scirea agierte der deutsche Nationalspieler Emre Can, Zugang des italienischen Serienmeisters vom FC Liverpool.

Der Portugiese Ronaldo hatte den spanischen Rekordmeister Real Madrid im Sommer völlig überraschend nach neun Jahren und zahlreichen Titeln, darunter vier Siegen in der Champions League, verlassen.

Lesen Sie auch: Ronaldos Juve-Premiere live auf Facebook

SID