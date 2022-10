HSV gewinnt Verfolgerduell - Braunschweig mit Remis beim SVS

HSV-Torschütze Robert Glatzel (3.v.r) feiert seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 mit Miro Muheim (l), Ludovit Reis (2.v.r) und Jonas Meffert (r). © Friso Gentsch/dpa

Der Hamburger SV ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ganz nah an Spitzenreiter Darmstadt 98 herangerückt.

Berlin - Der HSV gewann das Verfolgerduell mit dem SC Paderborn mit 3:2 (2:1) und überholte die Ostwestfalen, die auf Platz drei zurückfielen. Der Rückstand der Hanseaten auf die Lilien, die am Samstagabend beim FC St. Pauli nur zu einem 1:1 gekommen waren, beträgt einen Punkt.

Hannover 96 behauptete Platz fünf durch ein 1:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC. Eintracht Braunschweig kam beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (0:0).

Robert Glatzel (23. Minute) und Jean-Luc Dompé (45.) hatten die Partie in Paderborn nach dem Führungstor der Gastgeber durch Robert Leipertz (3.) zunächst gedreht. Wieder Leipertz (51.) brachte den SCP zunächst zurück in die Partie, doch László Bénes (69.) erzielte den umjubelten dritten HSV-Treffer.

Braunschweigs Anthony Ujah (l) erzielt per Kopfball gegen Sandhausens Torwart Nikolai Rehnen das Tor zur 1:0-Führung. © Uwe Anspach/dpa

Für Hannover war Hendrik Weydandt (56.) erfolgreich. Karlsruhes Jérôme Gondorf sah wenig später nach einem Foulspiel Gelb-Rot (62.).

In Sandhausen brachte Anthony Ujah (52.) die Braunschweiger in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Janik Bachmann (66.) - dem 400. Tor des SVS in der 2. Liga - stellte Anton Donkor (74.) die Gästeführung zwar wieder her. Doch David Kinsombi (80.) gelang noch der Ausgleich. dpa