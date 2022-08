HSV-Fans reagieren mit wütendem Banner auf Übernahme-Angebot

120 Millionen Euro

+ © Manfred Siebinger/Imago HSV-Fans reagieren wütend auf das Übernahme-Angebot von Investor Kühne. © Manfred Siebinger/Imago

Klaus-Michael Kühne machte unter der Woche mit einem Angebot an den HSV auf sich aufmerksam. Die Fans der Rothosen reagierten beim Spiel in Bielefeld wütend.

Hamburg – Klaus-Michael Kühne ist seit über zehn Jahren Investor beim Hamburger SV. Zeitweise hielt er über 20 Prozent Anteile an der HSV Fußball AG. Das ist dem 85-jährigen Hamburger jetzt offenbar nicht mehr genug. Er will „seinen“ HSV fast komplett übernehmen. Die Fans reagierten beim Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld wütend auf die Offerte des Investors.

Wie Kühne in den HSV investieren will und wie die Fans reagierten, verrät 24hamburg.de.

Der HSV befindet sich auswärts in einem wahren Siegesrausch. In der Zweiten Liga gewannen die Rothosen beide Auswärts-Partien, auch im DFB Pokal gewannen sie – mit 3:1 in der Verlängerung.