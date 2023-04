„Ich bin nachdenklich“: Tuchel nach Bayern-Rückschlag bedient – Müller „geschockt“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern bekommt es mit der TSG Hoffenheim zu tun. Wir fassen die Stimmen und Reaktionen zum Bundesliga-Heimsiel zusammen.

München – Der FC Bayern stand vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim unter immensem Druck. Nur mit einem Sieg könnte der Vorsprung von zwei Punkten an der Tabellenspitze vor Borussia Dortmund sicher gehalten oder sogar ausgebaut werden. Dementsprechend wichtig ist die Partie gegen die von Pellegrino Matarazzo trainierten Kraichgauer. Doch nicht nur das Sportliche steht in München derzeit im Blickpunkt.

Mané-Hieb: Wie reagiert der FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim?

Die Bayern haben derzeit Baustellen an allen Ecken und Enden außerhalb des Platzes. Es knirscht, knarzt und knallt rund um die Säbener Straße.

Jüngstes Beispiel ist der Faustschlag von Sadio Mané ins Gesicht von Leroy Sané nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. Der Senegalese wurde daraufhin vom FC Bayern für das Spiel gegen Hoffenheim suspendiert. Doch wer ersetzt Mané in der Bayern-Aufstellung, denn auch Top-Torjäger Choupo-Moting fehlt verletzt?

Thomas Tuchel ist nach dem Bayern-Remis nachdenklich, Thomas Müller geschockt. © Bernd Feil/M.i.S./Nordphoto/Imago

FC Bayern gegen Hoffenheim: Alle Stimmen, Interviews und Reaktionen

Es scheint so, als sei der FC Hollywood in Höchstform. Thomas Tuchel hat Mané inzwischen verziehen und verteidigt seinen Spieler. Man darf gespannt sein, was der Trainer sowie die Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, der vor der Partie im Stau stand und verspätet kam, zu dem Vorfall und weiteren Themen zu sagen haben.

Wir fassen für Sie alle Stimmen und Reaktionen zum Spiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim bei Sky und aus der Mixed Zone der Allianz Arena zusammen:

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über...

...die Leistung seiner Mannschaft: „Es war bei weitem nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, dass wir in der Summe mit sehr wenig Energie, Tempo und Überzeugung gespielt haben. Es war nicht das, wo wir hinwollen. Ich hab es nicht kommen sehen. Das müssen wir erstmal verdauen. Die Vorbereitung (auf das Spiel, d. Red.) war sehr gut, wir können es aber nicht auf den Platz bringen. In der zweiten Halbzeit waren wir zu offen. Das müssen wir jetzt verdauen.“



...die Frage, ob dem Kramaric-Freistoß ein Foul vorausging: „Das ist müßig. Wir haben davor schon Chancen zugelassen.“



...die Aussage des Reporters, er wirke nachdenklich: „Ich bin nachdenklich.“



...das anstehende Champions-League-Spiel gegen City: „Alles wird sich verändern. Der Gegner, das Spiel, alles.“



...das 3:3 des BVB: „Wir haben genug eigene Baustellen. Interessiert mich nicht, was auf anderen Plätzen passiert.“

Thomas Müller (Spieler FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über...

...die schlechte Leistung: „Es ist schwer zu erklären, weil wir eigentlich ganz gut trainiert haben, gestern mit Energie. Aber das Spiel ist halt am Freitag und nicht am Samstag und deswegen waren wir im Nachhinein alle geschockt von unserer Performance. Nichtsdestotrotz musst du auch trotz der schwachen Leistung die Chancen, die sich dir bieten effizienter nutzen, dann hast du weniger Probleme. Wir müssen das Spiel und vor allem die Leistung aus dem Kopf bekommen. Wir werden morgen eine gute Analyse machen. Der Trainer muss sich, glaube ich, auch erst mal schütteln. Dann schauen wir Richtung Mittwoch. Wir hatten das Glück heute, da können wir uns beim VfB bedanken, dass sie in der letzten Minute noch den Ausgleich gemacht haben. Dementsprechend ist in der Liga erstmal nichts passiert, aber das gibt uns zu denken. Das Geschäft ist zum Glück schnelllebig genug, dass es darum geht, die nächsten Chancen zu ergreifen und weniger zurückzuschauen oder zu hadern.“

Joshua Kimmich (Spieler FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über...

...die schlechte Leistung: „Sehr schwer zu erklären, vor allem wenn man sieht, um was es heute ging oder generell geht. Nach einer 0:3-Niederlage unter der Woche sollte man eigentlich meinen, dass man eine Reaktion zeigen möchte. Gerade in der Bundesliga, wo es sehr eng ist und wir jeden Punkt brauchen, da kann ich mir nicht erklären, dass wir heute so eine Leistung auf den Platz bringen.“

...die Verunsicherung: „Ich weiß nicht, ob das Verunsicherung ist. Es ist irgendwo fehlende Konzentration, Leichtsinnigkeit. Wir sind nicht wirklich da, haben heute ohne Energie gespielt und dann kannst du das Spiel auch nicht gewinnen.“

...die Offensiv-Probleme: „An sich hatten wir heute gar nicht so die Anzahl an Torchancen. Wir hatten schon noch ein paar Möglichkeiten. In den Wochen zuvor war es schon so, dass wir das ein oder andere ausgelassen haben. Heute war es nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass die Offensiven Chance um Chance verballert haben.“

...das kommende Spiel gegen Manchester City: „Die beiden Spiele sind völlig losgelöst voneinander zu betrachten. Gegen ManCity wissen alle, dass wir da eine ganz andere Leistung brauchen. Wir alle wissen, dass wir das auch können, aber wir müssen es auf den Platz bringen und nicht immer nur alle zwei Wochen, sondern alle drei Tage.“

...die fehlenden Chancen: „Ja, das war jetzt heute so, die letzten Spiele hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir wenig hatten. Klar, heute war das eine absolut schlechte Leistung von uns, das wissen wir alle. Wir hatten wenig Chancen, wir haben dann auch in der zweiten Halbzeit die ein oder andere gute Chance zugelassen. In der ersten Halbzeit war es wenig bis auf einen Konter. Aber klar ist, dass wir uns verbessern müssen. So eine Leistung wie heute, die geht nicht, in keinem Spiel, vor allem nicht zu so einem Zeitpunkt in der Bundesliga.“

...die Hoffnung auf einen Sturmlauf am Mittwoch gegen City: „Die Leistung am Dienstag, zumindest die ersten 70 Minuten. Da hatten wir die ein oder andere Gelegenheit, da haben wir sehr gut mitgespielt und es sehr gut kontrolliert. Natürlich reicht es diesmal nicht, es zu kontrollieren. Zum Glück geht das Spiel am Mittwoch nicht nur 70 Minuten.“

...die Aktion von Mané gegen Sané in der Kabine: „Gar nicht. Ich habe es nicht gesehen.“

Matthijs de Ligt (Spieler FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über...

...die Niederlage: „Heute war alles nicht gut genug. Ohne Intensität, ohne Energie, viele technische Fehler. Wir haben noch Glück, dass es beim 1:1 geblieben ist. Die Hoffenheimer haben noch Riesen-Chancen gehabt. Das Spiel gegen City war schwierig für uns, physisch und mental. Aber das kann keine Ausrede sein. Heute waren wir nicht bereit. Wir müssen das Spiel analysieren. Es geht nicht schlechter als heute.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über...

...das Hoffenheim-Spiel vor Manchester City am Mittwoch: „Das ist das Leben als Profi von Bayern München. Je mehr solche Situationen, desto besser, das heißt, du bist noch in vielen Wettbewerben. Der Fokus liegt auf dem Spiel von heute, die Tabellensituation lässt nichts anderes zu. Wir haben am Donnerstag noch andere Themen gehabt.“

...die Startelfänderungen: „Wir glauben, dass es Phonzie mal gut tut, ein Spiel zu beenden. Joao muss mal beginnen, um im Rhythmus zu bleiben. Wir hoffen, in den letzten 30 Metern zu sein. Thomas ist top, nahe am Tor.“

...das Hoffenheim-Spiel als Vorbereitung für ManCity: „Es ist nie ein Experiment. Was soll ich gegen Hoffenheim testen, was gegen Manchester City passieren wird? Vielleicht verletzt sich heute jemand. Es kann alles passieren.“

...Jamal Musiala, der auf der Bank sitzt: „Er kommt aus einer Muskelverletzung. Er ist noch nicht eintausend Prozent regeneriert. Ich will ihn am Ende auf dem Feld haben, 90 Minuten sind zu viel.“

...die Möglichkeit, am Ende ohne Titel dazustehen: „Das stellen wir uns nicht vor, wir sind kurz vor dem Spiel. Wenn Sie nachher ins Auto steigen, denken Sie da an die Unfallstatistik? Ich fahre mit Selbstvertrauen und Vorsicht und denke nicht daran, was alles passieren kann.“

...Vertrauen zu Sadio Mané, der suspendiert wurde: „Ich bin sein Anwalt und lege meine Hand für Sadio ins Feuer. Ich kenne ihn und sein Umfeld seit Jahren. Ich glaube nicht, dass was hängen bleibt. Es hat sich wie ein reinigendes Gewitter angefühlt. Es ist die symbolische Strafe, die dazu gehört. Regeln und ein Verhaltenskodex gehören aber dazu.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über...

...das Spiel bei Manchester City: „Es war ein sehr intensives Spiel. Bundesliga ist das täglich Brot. Wir wollen gewinnen, wir kennen die Tabellensituation und sind sehr konzentriert.“

...die Meisterschaft als letzte Titelchance: „Die Meisterschaft ist immer sehr, sehr wichtig. Das ist die Belohnung für das ganze Jahr. Bei City haben wir zu hoch verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir spielen aber vor unseren Fans am Mittwoch und geben niemals auf.“

...sein Fehlen auf der Bayern-PK trotz Mané-Skandal: „Deswegen bin ich ja heute da. Wir haben das alles aufgearbeitet. Das war jetzt nicht unbedingt nötig. Wenn unsere Medienabteilung gemeint hätte, das wäre nötig, dann wäre ich dabei gewesen. Ich bin so viel vor der Kamera gestanden in diesem Jahr wie nie zuvor.“

...seine Enttäuschung über Mané: „Persönlich weiß ich, dass Sadio ein super Typ ist. Klar, jeder macht mal einen Fehler. Wir haben viel miteinander gesprochen und den Fehler aufgearbeitet.“

...eine rassistische Beleidigung von Sané gegenüber Mané: „Wir kennen den Vorwurf des senegalesischen Journalisten. Leroy hat gesagt, dass er sowas nie gesagt hat, wir glauben ihm. Die Sache ist für uns erledigt.“



...eine längere Mané-Sperre als nur ein Spiel: „Wir haben das so sanktioniert, wie es unserer Meinung nötig war. Sadio hat das angenommen und war ganz normal im Training. Das Thema ist abgearbeitet.“

...seine eigene Suspendierung als bosnischer Nationalspieler: „Keiner ist perfekt, deswegen ist das jetzt erledigt. Wir hoffen auf erfolgreiche Wochen.“

...Marco Neppe, zu dem spekuliert wurde, dass er nicht mehr auf der Bank Platz nehmen soll: „Marco war vorher auf der Bank und wird auch jetzt auf der Bank sein.“

Alexander Rosen (Direktor Profifußball TSG Hoffenheim) vor dem Spiel bei Sky über...

...die verbesserte Situation bei der TSG: „Ich schlafe relativ gut. Es war massiver Druck. Ich lege mein Augenmerk auf Leistung und Auftreten, die Ergebnisse hatten gefehlt. Jetzt kriegen wir auch die Ergebnisse, dann geht es mir tagsüber auch besser.“

...die Chance gegen verunsicherte Bayern: „Das wäre der erste Fehler, wenn man denkt, dass sie angeschlagen sind. Wir müssen bei uns bleiben. Wir versuchen schnell nach vorne zu kommen, dann wird bei uns schon auch gekickt. Die eigene Leistung muss stimmen, und der Gegner keine Topleistung haben.“

...die Möglichkeit, den Bayern weh zu tun: „Wenn man auf die letzten fünf, sechs Jahre zurückblickt, haben wir die meisten Punkte gegen Bayern geholt. Wir dürfen uns nicht hinten einigeln. Deswegen auch die Entscheidung für Angelo Stiller, der für Kontrolle mit dem Ball sorgen kann.“