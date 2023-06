Relegation zur 2. Liga: Wehen Wiesbaden nach Kantersieg im Skandalspiel gegen Bielefeld vor Aufstieg

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die Zweitliga-Relegation steht an. Der Ticker zum Hinspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld zum Nachlesen.

2. Bundesliga-Relegation: SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld 4:0 (1:0), 20.45 Uhr, Sat1

Zweitliga-Relegation nach Ausschreitungen wieder angepfiffen: Wiesbaden schlägt Bielefeld klar

Bange Minuten in der Relegation: Abbruch der Partie Wiesbaden gegen Bielefeld knapp verhindert

Dieser Live-Ticker zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation zum Nachlesen.

Fazit: Wehen Wiesbaden steht nach einem hochverdienten 4:0-Kantersieg gegen Arminia Bielefeld mit einem Bein in der 2. Bundesliga. In beiden Spielhälften kamen die Gastgeber traumhaft aus der Kabine und überrumpelten die Ostwestfalen regelrecht. Defensiv standen die Hessen fast durchweg sehr kompakt und ließen nur wenig anbrennen.

Im Gedächtnis werden aber vor allem die Ausschreitungen im Bielefelder Fanblock bleiben, die beinahe für einen Spielabbruch sorgten. Ihr Verein steht jetzt kurz davor, binnen einen Jahres von der ersten in die dritte Liga durchgereicht zu werden. Das Rückspiel steigt am Dienstag auf der Bielefelder Alm. Anpfiff ist ebenfalls um 20.45 Uhr.

SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld 4:0 (1:0)

Aufstellung SV Wehen Wiesbaden Stritzel – Fechner, Gürleyen, Mrowca – Mockenhaupt, Jacobsen, Heußer (86. Carstens), Ezeh – Wurtz (72. Froese), Hollerbach (72. Iredale) – Prtajin (86. Taffertshofer) Aufstellung Arminia Bielefeld Fraisl – Gebauer (73. Corbeanu), Jäkel, Andrade, Oczipka (73. Bello) – Prietl – Vasiliadis, Rzatkowski (62. Lepinjica) – Lasme (62. Klos), Serra, Hack Tore 1:0 Prtajin (7. Minute), 2:0 Wurtz (50. Minute), 3:0 Hollerbach (60. Minute), 4:0 Iredale (81. Minute)

Zweitliga-Relegation nach Ausschreitungen wieder angepfiffen: Wiesbaden schlägt Bielefeld klar

90. Minute: Das Spiel ist aus! Brand lässt keine Minute nachspielen und beendet diese denkwürdige Partie pünktlich. Wiesbaden gewinnt hier haushoch gegen den Zweitligisten aus Bielefeld.

89. Minute: Die Wiesbadener Fans feiern ihre Mannschaft, die Bielefeld hier klar schlagen wird. Aus dem Bielefelder Block kommt im Moment nichts.

88. Minute: Knifflige Szene im Bielefelder Strafraum: Iredale kommt im Duell mit Andrade zu Fall. Die Szene wird im Kölner Keller überprüft, Brand entscheidet aber: kein Elfmeter für Wehen.

86. Minute: Erneut zwei Wechsel bei den Gastgebern. Carstens und Taffertshofer kommen für Prtajin und Heußer in die Partie.

83. Minute: Nach über 20 Minuten rollt der Ball wieder. Die Arminia kommt gleich mal über Vasiliadis zum Abschluss, der Ehrentreffer bleibt den Gästen aber vergönnt.

Ausschreitungen aus dem Bielefelder Block sorgten beinahe für einen Spielabbruch des Relegationsspiels in Wiesbaden. © picture alliance/dpa | Jörg Halisch

Bange Minuten in der Relegation: Abbruch der Partie Wiesbaden gegen Bielefeld knapp verhindert

+++ Das Spiel geht weiter! Überraschend kehren die Beteiligten auf den Rasen zurück, der Ball dürfte gleich wieder rollen. Klos redet nochmals auf den Bielefelder Anhang ein und macht klar: Das ist eure letzte Chance heute!

+++ Noch immer ist keine Wiederaufnahme der Partie in Sicht. Alle Spieler und Betreuer harren nach wie vor in den Katakomben aus. Benjamin Brand diskutiert am Seitenrand mit Verantwortlichen.

Das Spiel in Wiesbaden stand kurz vor dem Abbruch. © Imago / Jan Huebner

+++ Jetzt positionieren sich aus Sicherheitsgründen Polizeikräfte vor dem Bielefelder Block. Klos ist nach wie vor der einzige Spieler, der noch auf dem Rasen steht.

+++ Die Atmosphäre ist sehr bedrückend. Immerhin zieht Klos seine Maske, mit der er immer spielt, jetzt wieder auf. Noch hat Schiedsrichter Brand das Spiel nicht abgebrochen.

+++ Unter Tränen schreitet Klos zurück zur Bielefelder Bank. Es ist völlig offen, wie es hier weitergeht. Ein Wiederanpfiff scheint aber sehr unwahrscheinlich. Koschinat und Klos unterhalten sich fassungslos auf der Bank. Alle anderen Spieler und Betreuer sind in den Kabinen.

Relegation zur 2. Liga: Wiesbaden schießt Bielefeld ab – Spielabbruch steht bevor

+++ Bange Minuten in Wiesbaden! Das Spiel steht kurz vor dem Abbruch. Der Einzige, der den Bielefelder Anhang jetzt wohl noch zur Vernunft bringen kann, ist Kapitän Fabian Klos. Er geht zum Gäste-Block und bittet die Fans, das Schießen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen. Sehr bittere Situation für die Arminia-Legende.

82. Minute: Jetzt ist das Spiel unterbrochen! Der Schiedsrichter Benjamin Brand bittet die Mannschaften direkt nach dem Tor in die Kabine. Die Partie steht kurz vor dem Abbruch, weil offenbar Bielefelder Fans versuchen, in den Innenraum des Stadions zu gelangen.

81. Minute: Wahnsinn! 4:0 für Wiesbaden! Nach einem Angriff der weit aufgerückten Gäste schnappt sich Tormann Stritzel den Ball und wirft ihn fast zur Mittellinie in den Lauf von Iredale. Vasiliadis spurtet ihm hinterher, kann ihn aber nicht aufhalten. Iredale umkurvt Fraisl und schiebt zum 4:0 ein. Das Ding ist wohl durch für Bielefeld.

79. Minute: Froese trifft nur den Pfosten! Beinahe das 4:0 für die Gastgeber, das wohl das Relegations-Duell bereits im Hinspiel entschieden hätte.

77. Minute: Wieder ist das Spiel kurz unterbrochen. Die Bielefelder Fans werfen unter anderem Bierbecher auf den Platz. Klos beruhigt den Anhang aber.

Wiesbaden bejubelt das 2:0 gegen die Arminia. © Imago / Jan Huebner

73. Minute: Beide Teams wechseln je zweimal.

72. Minute: Inzwischen bleiben weitere Angriffe aber aus. Die Arminia scheint heute Abend geschlagen, Wiesbaden steht nach wie vor gut.

68. Minute: Klos bringt etwas Schwung in das Offensivspiel der Arminia. Kurz nach seiner Einwechslung kommen die Gäste zwei Mal gefährlich zum Abschluss, die Schüsse von Vasiliadis und Hack finden aber den Weg ins Tor nicht.

63. Minute: Jetzt ist auch Fabian Klos im Spiel. Außerdem kommt Lepinjica rein, Rzatkowski und Lasme verlassen den Platz auf Seiten der Bielefelder.

63. Minute: So toll sie die Arminen bislang unterstützt haben, so überflüssig ist diese Aktion jetzt: Die Gästefans zünden nach dem 3:0 für Wehen einige Feuerwerkskörper. Auch neben dem Wiesbadener Torwart Stritzel hat es eingeschlagen. Nach rund drei Minuten Unterbrechungen geht das Spiel aber weiter.

Doppelschlag nach der Pause: Wiesbaden baut Führung in Relegation zur 2. Liga gegen Bielefeld aus

60. Minute: Toooooooor für Wehen! Ein eigener Einwurf fliegt der Arminia um die Ohren. Oczipkas Einwurf wird abgefangen und dann geht es blitzschnell. Jacobsen leitet auf Hollerbach weiter, der allen Bielefeldern davon läuft. Aus spitzem Winkel kommt er rechts im Strafraum zum Abschluss und schießt den Ball an den Innenpfosten. Von dort aus prallt er ins Bielefelder Tor, das 3:0!

54. Minute: Wehen hat hier jetzt alles im Griff. Die Gastgeber stehen sehr kompakt. Sie lassen Bielefeld zwar immer wieder ein bisschen kommen, brenzlig wird es für den Wiesbadener Torhüter Stritzel aber bislang nicht.

50. Minute: Toooooooooor für Wehen Wiesbaden! Wieder ein frühes Tor! Ezeh zieht einen Freistoß von rechts auf das kurze Eck. Fraisl taucht ab, kann den Ball aber nur nach vorne abwehren. Wurtz schaltet blitzschnell und markiert das 2:0. Wieder so ein Blitzstart von Wehen!

46. Minute: Weiter geht‘s. Der Ball rollt wieder. Beide Mannschaften gehen personell unverändert in die zweiten 45 Minuten.

Verdiente Wehen-Führung: Bielefeld in erster Relegations-Halbzeit zu harmlos

45. Minute +1: Pause! Wehen Wiesbaden geht mit einer hochverdienten 1:0-Führung in die Halbzeit. Von Bielefeld muss nach dem Seitenwechsel deutlich mehr kommen, den Gästen fehlen die Ideen.

45. Minute: Eine Minute wird nachgespielt.

44. Minute: Kurz vor der Halbzeit passiert nach vorne nicht mehr viel, auf beiden Seiten. Wiesbaden möchte mit dem 1:0 in die Halbzeitpause gehen, die Arminia kommt einfach nicht durch.

40. Minute: ...doch auch der ruhende Ball bringt nichts ein. Jäkel bringt zwar seinen Schädel hinter den Ball, Stritzel hat aber gar keine Mühen, das Spielgerät abzufangen. Der Kopfball wäre ohnehin deutlich daneben gegangen.

39. Minute: Es gibt mal wieder Ecke für Bielefeld...

36. Minute: Die Gäste-Fans machen hier ordentlich Stimmung, sie skandieren immer wieder „unser DSC!“ An Unterstützung mangelt es den Bielefelder Spielern am heutigen Abend sicher nicht.

31. Minute: Sinnbildliche Aktion für die Offensivbemühungen der Arminia: Hack hat im Strafraum mal etwas Platz, dribbelt sich aber fest. Anschließend wird die Aktion von Wiesbaden souverän bereinigt, es brennt nichts an.

27. Minute: Vor allem Hollerbach läuft sich im Wiesbadener Sturm die Hacken wund. Er ist ein echter Aktivposten. Auf der anderen Seite ist auch Bryan Lasme vorne bei der Arminia bemüht, agiert aber bislang glücklos.

Relegation zur 2. Liga: Wiesbaden dem zweiten Tor näher als Bielefeld dem Ausgleich

23. Minute: Nach einem Eckball kommt Innenverteidiger Gürleyen für Wiesbaden zum nächsten Abschluss. Wehen ist hier wieder am Drücker, von der Arminia kommt einfach noch nichts Zwingendes nach vorne, es fehlt an Kreativität.

Wiesbaden bejubelt die frühe Führung gegen die Arminia. © Imago / Jan Huebner

21. Minute: Beinahe das 2:0! Ezeh ist nach einem Angriff der Bielefelder plötzlich frei vor Fraisl durch, wieder über links. Sein Abschluss ist aber zu unplatziert, der Gäste-Keeper hält sein Team im Spiel.

19. Minute: Bielefeld ist jetzt bemühter. Wirklich zwingend werden die Mannen von Uwe Koschinat dabei aber noch nicht. Die Gastgeber werden durch das Publikum getragen und lassen bislang nichts anbrennen.

15. Minute: Die Anfangsviertelstunde geht ganz klar an Wehen. Die Mannschaft von Markus Kauczinski macht hier richtig Dampf, Bielefeld findet bislang hinten wie vorne kaum Mittel. Die Arminia muss sich in dieses Spiel hineinkämpfen.

11. Minute: Die Arminia wurde damit ganz kalt erwischt. Nach einem erneuten Eckball passiert wenig. Stattdessen kommt Wiesbaden hier immer besser ins Spiel und ist durch die schnelle Führung jetzt beflügelt. Es wird in Ansätzen immer wieder gefährlich im Bielefelder Strafraum.

Wehen mit Traumstart gegen Arminia: Frühe Führung in der Relegation zur 2. Liga

7. Minute: Toooooooor für Wehen Wiesbaden: Von links flankt Ezeh nach einem schönen Spielzug in den Strafraum. Auf Höhe des Elfmeterpunkts steht Prtajin völlig blank und nickt mit einem herrlichen Kopfball zur Führung ein. Traumstart für Wehen. Der erste Schuss sitzt. Die Hintermannschaft der Arminia hat da geschlafen.

3. Minute: Der erste Abschluss gehört der Arminia. Rzatkowski kommt zentral vom Strafraumrand zum Abschluss, sein Schuss wird aber abgeblockt. Der anschließende Eckball bringt nichts ein.

1. Minute: Anpfiff: Die Arminia stößt an, der Ball rollt.

Update vom 2. Juni, 20.44 Uhr: Unmittelbar vor dem Anpfiff gibt es eine Schweigeminute für den 15-jährigen Fußballer, der bei einem Turnier in Frankfurt nach einem tätlichen Angriff verstorben ist.

Update vom 2. Juni, 20.38 Uhr: In wenigen Augenblicken geht es los, die Spieler kommen gleich aus den Kabinen auf das Spielfeld. In der ausverkauften Wiesbadener Arena ist alles angerichtet für einen tollen Fußballabend!

Vor Zweitliga-Relegation: Wiesbaden und Bielefeld beide mit Erfahrung in Entscheidungsspielen

Update vom 2. Juni, 20.27 Uhr: Für beide Teams ist es nicht das erste Mal, dass sie in die Relegation um die 2. Bundesliga müssen. Die Gastgeber traten 2019, auch als Drittligist, gegen den FC Ingolstadt an und gewannen das Duell damals aufgrund der Auswärtstorregel. Dabei schien der Aufstieg für die SVWW nach der 1:2-Niederlage gegen die „Schanzer“ im Hinspiel bereits in weite Ferne gerückt. Allerdings bewiesen die Hessen Comeback-Qualitäten und buchten nach einem 3:2-Erfolg in Ingolstadt doch noch das Ticket für die 2. Liga.

Die Arminia hingegen wird sich nur ungern an ihren bislang einzigen Auftritt in der 2. Liga-Relegation erinnern. Nach einem 3:1-Sieg beim SV Darmstadt sahen die Bielefelder 2014 bereits wie der sichere Sieger aus, verloren aber das Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 2:4 und mussten somit den Gang in die dritte Liga antreten. Besonders bitter damals: Darmstadt traf erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung zum entscheidenden vierten Treffer.

„Leidenschaft würdigen“: Bielefelder Spieler zahlen Fans Tickets für Relegation um 2. Liga in Wiesbaden

Update vom 2. Juni, 20.09 Uhr: Die 1879 mitgereisten Fans der Arminia im Gästeblock dürfen sich freuen: Die Bielefelder Profis haben ihnen die Tickets für das Spiel in Wiesbaden bezahlt, sie sind nach dem jüngsten 0:4 in Magdeburg um Wiedergutmachung bei den Anhängern bemüht.

„Uns ist dieses Zeichen an unsere extrem treuen Fans wichtig. Den Klassenerhalt werden wir nur gemeinsam packen können“, sagte Kapitän Fabian Klos den Schritt der Mannschaft. „Wir wissen, dass sie uns am Freitag wieder den Rücken stärken werden. Diese Leidenschaft unserer Anhänger wollen wir mit unserer Aktion würdigen“, meinte der Routinier vor der Partie. Koschinat sagte, die bedingungslose Unterstützung durch die Fans sei „nicht selbstverständlich“. Doch damit nicht genug: Das Rückspiel auf der Bielefelder Alm ist darüber hinaus für alle Dauerkarten-Inhaber kostenlos.

Aufstellungen im Zweitliga-Relegations-Duell: Bielefeld gegen Wiesbaden ohne Klos

Update vom 2. Juni, 19.55 Uhr: Die Aufstellungen sind mittlerweile da! Und die Gäste aus Bielefeld warten mit einer kleinen Überraschung auf. Sturm-Routinier Fabian Klos sitzt zunächst nur auf der Bank, für ihn beginnt heute Janni Serra. Außerdem rückt erwartungsgemäß Marc Rzatkowski im zentralen Mittelfeld für den gelbgesperrten Jomaine Consbruch in die Elf von Uwe Koschinat.

Etwas überraschend nicht in der Startelf steht bei den Gastgebern Abwehrspieler Florian Carstens. An seiner Stelle startet Sebastian Mrowca, der bereits zuletzt in der 3. Liga gegen Halle begonnen hatte. Ansonsten vertraut Wehen-Coach Markus Kauczinski dem gewohnten Personal. Vorne sollen es vor allem Benedict Hollerbach und Ivan Prtajin richten.

Erstmeldung vom 2. Juni, 17.31 Uhr: Wiesbaden – Während fast alle anderen Vereine der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga und der 3. Liga bereits für die nächste Spielzeit planen können, müssen zwei Klubs in der Relegation gegeneinander nachsitzen. Für Wehen Wiesbaden (Tabellendritter der 3. Liga) und Arminia Bielefeld (16. der 2. Liga) steht erst nach den beiden Entscheidungsspielen zur 2. Liga fest, in welcher Liga sie im kommenden Jahr spielen werden. Während die Arminia um den Klassenerhalt kämpft, möchte Wehen den Aufstieg perfekt machen. Das Hinspiel steigt am Freitagabend ab 20.45 Uhr in der Wiesbadener Brita-Arena.

Wiesbaden-Coach Kauczinski vor Zweitliga-Relegation gegen Arminia Bielefeld: „Haben wir uns gewünscht“

Eigentlich war Wehen am letzten Spieltag bereits so gut wie aufgestiegen. Ein 1:0-Sieg gegen den Halleschen FC schien lange für den zweiten direkten Aufstiegsplatz zu reichen. Denn im Parallelspiel lag der Konkurrent, der VfL Osnabrück, mit 0:1 gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund zurück – bis zur 94. Minute.

Dann folgte ein schier unglaubliches Finale, in dem die Hessen das Nachsehen hatten. Osnabrück glich zunächst aus, nur um in der 96. Minute sogar noch den Siegtreffer zu erzielen und damit an Wiesbaden vorbeizuziehen. Somit muss die SVWW nun den Umweg Relegation gehen, um doch noch in die 2. Liga aufzusteigen. Trotzdem war Wehen-Trainer Markus Kauczinski im Anschluss an die vermeintliche Enttäuschung guter Dinge: „Zwei solche Endspiele, nachdem wir als Außenseiter in die Saison gegangen sind, haben wir uns gewünscht“, sagte der Wiesbadener Coach.

Arminia Bielefeld um Routinier Fabian Klos (3. v. l.) trifft in der Relegation zur 2. Bundesliga auf Wehen Wiesbaden. © Imago / Ulrich Hufnagel

Vor Relegation gegen Wiesbaden: Arminia Bielefeld droht Abstieg aus 2. Liga

Arminia Bielefeld droht hingegen der Super-Gau. Der DSC spielte 2021/2022 noch in der Bundesliga und könnte nun, im Falle einer Niederlage gegen Wiesbaden, in die 3. Liga durchgereicht werden. Der letzte Auftritt am 34. Spieltag der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg macht den Ostwestfalen wenig Hoffnung: Sie verloren mit 0:4 und müssen daher nun ebenfalls in die Relegation.

Dazu sprach auch die Aussage des Bielefelder Trainers Uwe Koschinat nach dem Spiel Bände: „Unsere Sichtweise ist, kein Zweitligist mehr zu sein“, sagte der 51-Jährige. Ihm geht es darum, dass sich seine Spieler „in den beiden Begegnungen etwas wiederholen.“ Er glaubt trotz der insgesamt enttäuschend verlaufenen Saison an seine Mannschaft: „Wir fahren mit der Einstellung nach Wiesbaden, das Spiel dort siegreich zu gestalten“, sagte der Coach.

Relegation zur 2. Bundesliga: Trainer von Wiesbaden und Bielefeld erwarten „Spiele auf Augenhöhe“

Die Ausgangslagen vor dem Hinspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld sind also ähnlich: beide Mannschaften haben einen ernüchternden letzten Spieltag hinter sich. Passend dazu erwarteten beide Trainer im Vorfeld „Spiele auf Augenhöhe“ ohne einen klaren Favoriten.

Bereits am Donnerstag stand in der Relegation zur Bundesliga das erste Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV an. Und auch vor der Partie um das Ticket zur 2. Bundesliga zwischen der SVWW und der Arminia ist alles angerichtet für einen spannenden Fußballabend! Verfolgen Sie das Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld hier im Live-Ticker. (wuc)