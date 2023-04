Hellmann stichelt live im TV gegen BVB-Berater Sammer: „Oder wäre das jetzt zu böse?“

Von: Christoph Klaucke

Sebastian Hellmann erlaubt sich live im TV eine freche Stichelei gegen BVB-Berater Matthias Sammer. Vor dem Champions-League-Abend geht es um Borussia Dortmund.

London – Beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid kam es bereits vor Anpfiff zu einer kuriosen Situation. Am Expertentisch von Moderator Sebastian Hellmann und seinen Gästen Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme ging es plötzlich um Borussia Dortmund.

Amazon-Moderator Hellmann und BVB-Berater Sammer über Chelsea-Comeback

Chelsea stand vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den Titelverteidiger mit dem Rücken zur Wand. Die Blues hatten vor einer Woche mit 0:2 im Bernabeu verloren und hatten dabei noch Glück, keine höhere Niederlage kassiert zu haben.

Ähnlich wie der FC Bayern, der am Mittwoch ein 0:3 gegen Manchester City aufholen muss, brauchte es für ein Weiterkommen ein kleines Fußball-Wunder. Amazon-Moderator Sebastian Hellmann wollte eine Einschätzung seines Experten Matthias Sammer in Erfahrung bringen – und leitete damit eine fiese Stichelei gegen den BVB ein.

Amazon-Viererkette: Sebastian Hellmann, Tabea Kemme, Mario Gomez und Matthias Sammer (v.l.). © Christian Kolbert/Imago

Hellmann lockt Sammer in BVB-Falle

„Eventuell gibt es ja ein letztes Aufbäumen. Aber das Hinspiel, Matthias, aus 0:2 macht man was, aus Chelsea-Sicht?“, fragte Hellmann an Sammer gerichtet. Der 55-Jährige konnte sich bei all seiner Erfahrung jedoch kein Chelsea-Comeback vorstellen.

„Naja mir fehlt jegliche Phantasie, wie das funktionieren könnte. Wobei der Fußball immer wieder natürlich auch eigene Geschichten schreibt. Lampard versucht alles, um aus Individualisten irgendwie eine Mannschaft zu formen. Aber wie gesagt, mir fehlt die Phantasie“, meinte Sammer. „Real ist seriös und ich glaube auch, dass die unabhängig vom 2:0 eine agierende und nicht reagierende Mannschaft sind. Champions nehmen das Heft in die Hand.“

Hellmann stichelt live im TV gegen BVB-Berater Sammer: „Oder wäre das jetzt zu böse?“

„Ja, auf der anderen Seite, Mario, Matthias Sammer ist ja BVB-Berater, aus 0:2 macht 2:2, geht relativ schnell oder wäre das jetzt zu böse?“, richtete Hellmann seine Frage weiter an den nächsten Experten Mario Gomez. Die freche Anspielung in Richtung Borussia Dortmund war jedoch mehr als deutlich.

Zur Erinnerung: Der BVB hat am vergangenen Samstag trotz Überzahl eine 2:0-Führung gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart verspielt. In der Nachspielzeit kassierten die Borussen nach erneuter Führung den 3:3-Endstand.

Gomez schlichtet zwischen Hellmann und Sammer – und sorgt für Lacher

„Kommt drauf an, um wen es geht. Um ehrlich zu sein, das ist Real Madrid und was macht diesen Klub aus, dass er einer der ganz wenigen Klubs ist, der größer ist als seine Spieler und dieser Mythos verändert schon viel, wenn die Spieler über sich und den Klub nachdenken“, ordnete Gomez die Situation ein. „Real ist anders als alle anderen. Deshalb aus 0:2 mach 2:2, sehe ich heute überhaupt nicht.“ Die Experten-Runde brach daraufhin in Gelächter aus, selbst Sammer konnte ein Schmunzeln nicht zurückhalten. (ck)