„War es wirklich so irre, Harry zu holen, Herr Dreesen?“ – FC Bayern stellt Kane vor

Von: Florian Schimak

Teilen

Harry Kane hat am Samstagabend bereits sein Debüt für den FC Bayern gegeben. Am Sonntag wird der neue Superstar in der Allianz Arena nun vorgestellt.

Update vom 13. August, 11.01 Uhr: Trainer Thomas Tuchel wird vermutlich nicht bei der Vorstellung von Harry Kane in der Allianz Arena sein. Allerdings CEO Jan-Christian Dreesen, der den Transfer des englischen Kapitäns eingefädelt hat – und sehr wahrscheinlich auch Präsident Herbert Hainer.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

„Hello Harry!“ – FC Bayern stellt Kane in der Allianz Arena vor

Erstmeldung vom 13. August, 10.45 Uhr: München – Ein Start nach Maß sieht vermutlich anders aus. Der FC Bayern unterlag am Samstagabend in der Allianz Arena im Supercup gegen RB Leipzig mit 0:3 – und das ausgerechnet beim Debüt vom neuen Superstar Harry Kane.

In der 63. Minute wurde der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte eingewechselt, wirklich etwas bewegen konnte aber auch Kane nicht. Das machte vor allem Thomas Tuchel sauer, der sich nach dem Spiel bei seinem Neuzugang entschuldigte. „Für Harry tut‘s mir einfach nur leid“, sagte der Trainer: „Der denkt wahrscheinlich, wir haben vier Wochen nicht trainiert.“

Harry Kane wird am Sonntag in der Allianz Arena vorgestellt. © IMAGO / Ulrich Wagner / Eibner

Debüt misslingt: Tuchel entschuldigt sich nach Supercup-Pleite bei Kane

Ob er das wirklich gedacht hat, erfahren wir am Sonntag ab 13 Uhr. Dann wird Kane nämlich in der Allianz Arena vorgestellt. Eine lange Eingewöhnungszeit wird der 30-Jährige nicht bekommen. Tuchel kündigte am Samstagnacht bereits an, dass er seinen neuen Top-Stürmer nicht groß aufbauen müsse: „Wir sprechen hier nicht von 28 Minuten. Oder 23 Minuten. Harry wird spielen. Immer!“

Im Live-Ticker zu Vorstellungs-PK von Harry Kane verpassen Sie nichts. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak