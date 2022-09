Hannover jubelt in Sandhausen - Braunschweig besiegt KSC

Hannovers Louis Schaub (l) und der Sandhäuser Merveille Papela kämpfen um den Ballbesitz. © Uwe Anspach/dpa

Hannover 96 ist dank eines Sieges beim SV Sandhausen zumindest vorübergehend auf den Aufstiegsrelegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga geklettert. Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat am Freitag zum ersten Mal in dieser Saison die letzten drei Plätze verlassen.

Sandhausen - Hannover setzte sich in einer Partie, in der zwei Mal der Videoschiedsrichter eingriff, mit 3:2 (1:0) durch. Hannover ging durch Cedric Teuchert früh in Führung (14.), ehe David Kinsombi nach der Pause für Hoffnung bei Sandhausen sorgte (56./Foulelfmeter). Die Gäste kamen aber umgehend zurück und bejubelten nach den Toren von Havard Nielsen (65.) und Sei Muroya (71.) den fünften Sieg in den zurückliegenden sechs Partien. Bashkim Ajdini gelang nur noch der Anschlusstreffer (73.).

Braunschweigs Anthony Ujah (2.v.l) jubelt mit Teamkameraden nach seinem Tor zum 1:0 gegen den Karlsruher SC. © Swen Pförtner/dpa

Die Konkurrenz, die an diesem Wochenende noch im Einsatz sein wird, könnte Hannover vom dritten Rang wieder verdrängen. Sandhausen blieb zum sechsten Mal nacheinander sieglos und belegt den 13. Platz.

Durch zwei Tore des überragenden Anthony Ujah besiegten die Braunschweiger den Karlsruher SC mit 2:1 (1:0). Der Stürmer aus Nigeria traf jeweils nach Vorarbeit von Immanuel Pherai in der 44. und 72. Minute. Marvin Wanitzek glich für den KSC zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (54.). Der in der Bundesliga schon für den FSV Mainz 05, den 1. FC Köln, Werder Bremen und zuletzt den 1. FC Union Berlin aktive Ujah ist für den Braunschweiger Aufschwung ein wesentlicher Faktor. dpa