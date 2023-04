Härtetest für DFB-Frauen: Länderspiel gegen Brasilien wird im TV übertragen

Von: Nils Wollenschläger

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren Vertrag bis 2025 verlängert. © Robert Michael/dpa

Am Dienstag (11. April) findet das Frauen-Länderspiel Deutschland gegen Brasilien statt. Lesen Sie hier, wie Sie die Partie der DFB-Frauen live verfolgen können:

Im zweiten Länderspiel binnen weniger Tage trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstagabend in Nürnberg auf Brasilien. Die Partie dient bereits als Härtetest für die WM, die im Juli und August in Australien und Neuseeland stattfindet.

Deutschland empfängt Brasilien – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie das Länderspiel der Frauen live im Free-TV und Stream schauen können.

Anstoß in Nürnberg ist am Dienstag um 18 Uhr. (nwo)