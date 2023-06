„Klingt brutal nach Aufstieg und Bierkönig“: Sandro Wagner angeschlagen am ZDF-Mikro

Teilen

24 Stunden, volles Programm! Erst feierte Sandro Wagner mit Unterhaching den Drittliga-Aufstieg, absolviert dann seine A-Lizenz-Prüfung - und kommentiert zuletzt noch fürs ZDF.

Bremen – Die Zuschauer vor dem Fernseher bemerkten es zügig: Seinen ersten Auftritt als ZDF-Experte bei Fußball-Übertragungen startete Sandro Wagner mit etwas heiserer Stimme. Aber kein Wunder! Der Ex-Profi hatte mehr als stramme 24 Stunden hinter sich, wie er am Rande des Länderspiels zwischen Deutschland und der Ukraine (3:3) seiner neuen TV-Kollegin Katrin Müller-Hohenstein kundtat.

Sandro Wagner Geboren: 29. November 1987 in München Profi-Stationen als Spieler (chronologisch): FC Bayern München, MSV Duisburg, Werder Bremen, Hertha BSC, SV Darmstadt 98, TSG Hoffenheim, FC Bayern München, Tianjin Teda (China) Stationen als Trainer: SpVgg Unterhaching U19 (2021), SpVgg Unterhaching (2021-2023)

Wagners erfolgreicher Marathon: Aufstieg und bestandene Trainer-Prüfung

„Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, aber ich denke, ich kann durchziehen“, erklärte Sandro Wagner mit einem Augenzwinkern gegenüber der ZDF-Moderatorin Müller-Hohenstein und hinsichtlich seiner leicht angekratzten Stimme. Doch diese durfte dem 35-Jährigen auch getrost zugesprochen werden, schließlich feierte er einen Tag zuvor mit der SpVgg Unterhaching, dank eines 2:0-Siegs gegen Energie Cottbus, den Aufstieg in die 3. Liga.

Kurz danach werden im TV auch noch Bilder gezeigt, wie sich Wagner, der gegen Cottbus zugleich sein letztes Match als Haching-Übungsleiter absolvierte, während der Pause als „Stadionsprecher“ betätigte: „Ich wollte das Publikum nochmal eine Stufe lauter stellen - hat funktioniert.“

Voller Einsatz also für die Stimme Wagners, der nach der sicherlich auch nicht ganz stillen Aufstiegsfeier, lediglich ein paar Stunden später in Frankfurt aufschlagen musste. Weshalb? Der Aufstiegscoach hatte hier seine Prüfung für die Trainer-A-Lizenz abzulegen. Das aber offensichtlich mit Erfolg, wie er stolz berichtete: „Positiv, ich habe bestanden, das freut mich natürlich.“

Hatte vollgepackte, aber sehr erfolgreiche Stunden hinter sich und meisterte dann auch noch seinen ZDF-Einsatz mit Bravour: Sandro Wagner. © IMAGO / Revierfoto

Aufstieg, A-Lizenz und ZDF-Länderspielabend: Netz feiert Wagner

Die meisten Menschen wären nach Aufstieg, Aufstiegsfeier und erfolgreicher A-Lizenz-Prüfung in dem genannten Zeitraum völlig nachvollziehbarerweise darauf aus, sich erst einmal zu entspannen, auszuruhen – nicht aber Power-Mann Sandro Wagner. Für den ging es nämlich nach seinem Aufenthalt am Main direkt weiter nach Bremen, um dort auch noch Vollgas als Fußball-TV-Experte und -Kommentator für das 1000. Spiel der DFB-Elf zu geben.

Im Netz wird der Wagner-Zeitraffer mit Aufstieg, A-Lizenz-Prüfung und ZDF-Einsatz in jedem Fall gefeiert und vergnüglich registriert. Ein Twitter-User schreibt: „Stimme klingt brutal nach Aufstieg und Bierkönig.“ Ein weiterer Nutzer der Social-Media-Plattform konstatiert: „Respekt an Sandro Wagner, dass er den Job selbst mit der Aufstiegsparty-Hangover-Stimme wahrnimmt.“ Und ein dritter User schwärmt: „Nichts als Liebe für die Heiserkeit von Sandro Wagner.“ Vielleicht findet Wagner zumindest nach dem Deutschland-Spiel noch etwas Ruhe zum Abschalten. Seine berufliche Zukunft ist indes aktuell noch unklar, wobei er kürzlich ein Gerücht in dieser Sache schon einmal ausgeräumt hat.