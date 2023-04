„Ich war überrascht“: Pep Guardiola reagiert auf Bayerns Trainer-Beben

Pep Guardiola, Trainer des englischen Top-Klubs Manchester City, war sehr überrascht vom Trainerwechsel beim FC Bayern München.

Manchester – Für viele Fans und Experten kam die Freistellung von Julian Nagelsmann überraschend. Nach der Niederlage in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen setzten sich die Bayern-Bosse zusammen und kamen zu dem Entschluss, dass eine Veränderung auf der Position des Cheftrainers nötig sei. Zu schwach waren teilweise die Auftritte in der Liga, zu wenig Weiterentwicklung war zu erkennen und die Ziele des Klubs waren einfach zu stark gefährdet, so Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Auf Nagelsmsann folgte Thomas Tuchel, der für einen Umschwung sorgen soll.

FC Bayern München: Guardiola überrascht von Trainer-Beben

In England verfolgte man das Bayern-Beben ebenfalls sehr interessiert, vor allem bei Manchester City waren die Verantwortlichen um Trainer Pep Guardiola aufmerksam, ist doch der deutsche Rekordmeister Gegner im Viertelfinale der Champions League. „Ich war überrascht, genauso wie ich überrascht war, als Nagelsmann entlassen wurde“, sagte der City-Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Bayern München.

Trotz des Wechsels auf der Trainerbank des FC Bayern München beeinflusste das die Vorbereitung seiner Mannschaft auf das Champions League-Viertelfinale nicht. „Es wäre schwierig gegen Julian Nagelsmann geworden und es wird schwierig werden gegen Thomas Tuchel. Beide sind sehr kreative Trainer“, lobte Guardiola.

Nun geht es also gegen Tuchel, der seinen Gegenüber sehr schätzt. „Es gibt diese besonderen Begegnungen, die mit Pep gehört dazu. Ich lerne von seinen Mannschaften. Aber ich bin kein Fanboy. Wir werden alles daran setzen, ein gutes Ergebnis zu holen und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, verriet der Bayern-Coach vor dem Kracher gegen ManCity.

FC Bayern München: Tuchel und Guardiola mit viel Respekt voreinander

Die Wertschätzung seines Kollegen kann Pep Guardiola nur zurückgeben: „Er ist mit Sicherheit einer der besten Trainer. Er hat überall gute Arbeit geleistet: in Deutschland, in Paris, in England. Ich freue mich sehr, ihn wiederzusehen.“ Das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League ist das elfte Trainer-Duell zwischen Guardiola und Tuchel. Die Gesamtbilanz des Bayern-Coaches ist zwar negativ, er konnte Guardiola und Manchester City aber mit dem FC Chelsea im Finale Königsklasse 2021 besiegen und den begehrten Henkelpott holen.

Eine weitere Statistik macht allen Fans des FC Bayerrn München zusätzlich Mut: Von Thomas Tuchel trainierte Teams kassierten gegen Guardiola-Mannschaften in K.o.-Duellen nie einen Gegentreffer in der regulären Spielzeit. Sollte auch der FC Bayern München ein Gegentor vermeiden, ist die Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League sehr groß. (smr)