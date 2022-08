Gruppenphase der Europa League – alle Infos zur Auslosung am Freitag

Von: Nils Wollenschläger

In der vergangenen Saison hat Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen. © Arne Dedert/dpa

Am Freitag wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Teams, Lostöpfe, Live-Übertragung – hier finden Sie alle Infos zur Auslosung:

Einen Tag nach der Champions League wird nun auch in der Europa League die Gruppenphase ausgelost. Mit dem SC Freiburg und dem 1. FC Union Berlin sind auch zwei Klubs aus der Bundesliga dabei. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr in Istanbul statt.

Teams, Lostöpfe, Live-Übertragung – HEIDELBERG24 verrät Ihnen alle Infos zur Auslosung in der Europa League.

In der vergangenen Saison hat Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen. Die Hessen haben sich dadurch nun für die Champions League qualifiziert. (nwo)