Giulia Gwinn: Wow-Fotos der Siegtorschützin bei Instagram

Giulia Gwinn hat für Deutschland bei der Frauen-WM 2019 gegen China das Siegtor gemacht. Sie erfreut die Fans auch bei Instagram mit heißen Fotos.

Rennes - Über eine Stunde war gespielt und noch immer stand es 0:0. Die DFB-Mädels taten sich beim WM-Auftakt gegen teils überhart agierende Chinesinnen sichtlich schwer.

Ein Remis im ersten Spiel wäre ein kleiner Dämpfer für die hohen Erwartungen in Deutschland gewesen. Zum Glück kam es dann doch anders. Und das lag an diesem Youngster!

In der 66. Minuten wird Giulia Gwinn nach einer Ecke 18 Metern vor dem Tor angespielt, lässt die Kugel lässig abtropfen und jagt sie dann unhaltbar für die chinesische Keeperin ins linke Eck!

Was folgt, ist ein bemerkenswerter Jubelsprung, ehe sie von ihren Mannschaftskolleginnen umarmt wird. Ein Tor bei einem WM-Auftaktspiel erzielt man eben nicht alle Tage - und schon gar nicht so ein wichtiges.

Denn der Treffer sollte das goldene Tor an diesem Nachmittag bleiben. Und ganz Deutschland fragt sich nun: Wer ist diese 19-Jährige, die im Anschluss an die Partie auch noch so unbekümmert und sympathisch in die ARD-Kamera lächelt?

Giulia Gwinn: So sexy zeigt sich Siegtorschützin auf Instagram

Gwinn steht noch bis nach der WM beim SC Freiburg unter Vertrag, wechselt aber anschließend zum FC Bayern München, wo sie einen Kontrakt bis 2022 unterschrieben hat.

Im November 2017 debütierte sie für die A-Nationalmannschaft. Insgesamt lief die gebürtige Ailingerin erst neunmal für die DFB-Mädels auf. Mit der U17 wurde sie 2016 Europameister.

Auf Instagram kommt sie übrigens genauso sympathisch rüber, wie nach der Partie auf vor der ARD-Kamera.

Mit dem SC Freiburg verlor sie vor kurzem das DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg mit 0:1.

Nach dem Treffer im WM-Auftaktspiel wird sie die kommenden Tage wohl weiterhin in aller Munde sein. Mit ihrem erfrischenden Auftreten und ihrer starken Leistung, dürften der Mittelfeldspielerin zudem die Sympathien der vielen Anhänger gehören.

