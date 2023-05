Polizei nimmt Stellung zu Fußballturnier-Schlägerei: 15-Jähriger ist hirntot

Von: Marcel Schwenk

Der Sportplatz von Viktoria Preußen in Frankfurt. © 5vision.news

Beim Germany Cup 2023 kommt es auf dem Gelände von Viktoria Preußen in Frankfurt zu einer Schlägerei – mit gravierenden Folgen.

Frankfurt – Am Pfingstwochenende wurde auf dem Gelände des Frankfurter Fußballvereins SV Viktoria Preußen 07 der Germany Cup 2023 ausgetragen.

Schlägerei bei Germany Cup in Frankfurt - Jugendlicher schwer verletzt

Bei dem Jugendturnier traten internationale Teams in verschiedenen Altersklassen am Samstag und Sonntag gegeneinander an. Was zunächst noch als Spaß begann, wurde am Sonntag (28. Mai) bitterer Ernst.

Nach einem Spiel kam es am dritten Tag des Turniers zu einer Schlägerei mit mehreren Menschen. Dabei wurde ein Jugendlicher schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Dies bestätigten zumindest der Anwalt des Täters und ein Funktionär des Hessischen Fußballverbandes gegenüber der Frankfurter Rundschau.

Polizei bestätigt Schlägerei: Täter erst 16 Jahre alt

Am Dienstagvormittag veröffentlichte die zuständige Polizeibehörde gemeinsam mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft nun ihre Informationen zum Hergang des Vorfalls.

Demnach kam es am Sonntagnachmittag auf einem Sportplatz in der Hügelstraße gegen 16.10 Uhr zu einem „Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte“. Dabei soll der Täter, ein 16-jähriger Franzose, einen 15 Jahre alten Berliner gegen „Kopf bzw. Hals“ geschlagen haben.

Schlägerei bei Germany Cup: Opfer erlitt „lebensbedrohliche Hirnverletzungen“

In der Folge sei das Opfer reanimiert und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert worden. Dort stellte das Ärzteteam „lebensbedrohliche Hirnverletzungen“ fest, von einem Todesfall sprach die Polizei zunächst jedoch nicht. Bei der Staatsanwaltschaft heißt es auf Nachfrage, das Opfer sei hirntot.

„Der 16-jährige Täter wurde festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl“, beschließt die Polizei ihre Ausführungen und ruft zudem dazu auf, weitere Hinweise zum Geschehen via Telefon mitzuteilen.

Zeugen, die über entsprechendes Video- oder Bildmaterial verfügen, haben die Möglichkeit, dieses unter diesem Link hochzuladen oder sich mit der Polizei Frankfurt in Verbindung zu setzen (069 / 755-82110). (masc)