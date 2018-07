WM-Wette zwischen Ibrahimovic und Beckham - jetzt muss einer die Wettschulden einlösen

Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic (36) hat die frühere englische Ikone David Beckham zu einer kuriosen WM-Wette herausgefordert.

Moskau - Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic (36) hat die frühere englische Ikone David Beckham zu einer kuriosen Wette herausgefordert. Vor dem WM-Viertelfinale ihrer beiden Nationalmannschaften am Samstag in Samara gingen die beiden den Deal ein - und nun muss einer von ihnen seine Wettschulden begleichen.

Die WM-Wette von Ibrahimovic und Beckham

Ibrahimovic schrieb zunächst auf Twitter: "Yo, David Beckham, wenn England gewinnt, gebe ich dir ein Abendessen, wo auch immer aus, aber wenn Schweden gewinnt, kaufst du mir bei Ikea, was auch immer ich will, okay?" Zu diesem Zeitpunkt war Schweden zwar der Außenseiter für das Viertelfinale, doch ein Sieg wäre im Prinzip natürlich möglich gewesen.

Beckham, der früher bei Zlatans jetzigem Klub Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Major League Soccer spielte, antwortete prompt: "Wenn Schweden gewinnt, werde ich persönlich mit dir zu Ikea fahren und dir kaufen, was auch immer du für deine neue Villa in L.A. brauchst", schrieb der 43-Jährige bei Instagram: "Aber wenn England gewinnt, möchte ich, dass du zu einem England-Spiel ins Wembley-Stadion kommst, ein England-Trikot trägst und in der Halbzeitpause Fish and Chips isst."

Ibrahimovic verliert die WM-Wette gegen Beckham

Zlatan Ibrahimovic kann sich nun zumindest darüber freuen, dass der Wetteinsatz überschaubar war. Seine Schweden unterlagen England nämlich mit 0:2. Jetzt können die Fans darauf hoffen, dass die zwei Star-Kicker später auf Twitter teilen, wie es denn so gewesen ist bei Fish and Chips im Stadion.

Die Karrieren von Ibrahimovic und Beckham im Vergleich

Beckham, lange Zeit Kapitän der Three Lions, spielte von 1996 bis 2010 in der englischen Nationalmannschaft und absolvierte 115 Länderspiele (17 Tore). Eine Partie mehr hat Ibrahimovic für sein Land auf dem Konto, ist mit 62 Treffern jedoch Rekordtorschütze der Skandinavier. 2016 war er nach dem Vorrunden-Aus bei der EURO in Frankreich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten.

