WM-Ticker: Deutsche Gruppengegner spielen gegeneinander - Erstes Match für England

WM 2018 im Live-Ticker: Am Montag greifen mit England und Belgien zwei weitere Top-Teams in da Geschehen in Russland ein. Darüber hinaus kommt es zum Duell der deutschen Gruppengegner: Schweden gegen Südkorea.

Für diesen Montag stehen drei Spiele auf dem Plan. Schweden vs. Südkorea (14.00 Uhr), Belgien vs. Panama (17.00 Uhr) und Tunesien vs. England (20.00 Uhr)

Mit England und vor allem Belgien steigen zwei Top-Mannschaften in die WM in Russland ein

11.30 Uhr: Mit Spannung schauen die deutschen Fans und auch die Nationalmannschaft um 14 Uhr nach Nischni Nowgorod, denn dort treffen dann mit Schweden und Südkorea die nächsten DFB-Gegner in der Gruppe F aufeinander. Am Nachmittag und am Abend stehen dann die ersten beiden Partien in der Gruppe G an, in denen die beiden prominenten Namen Belgien und England antreten.

Fußball-WM 2018: Die Ergebnisse vom Sonntag in Russland

Blicken wir noch einmal zurück auf den gestrigen Sonntag. Im ersten Spiel des Tages bezwang Serbien die Auswahl von Costa Rica. Der entscheidende Treffer in dieser Partie viel - wie so oft - durch einen Standard. Am Sonntagabend verpatzte dann Brasilien den Einstieg in das WM-Turnier. Trotz eines sehenswerten Distanzschusses konnte der Top-Favorit die Führung nicht über die Zeit bringen und musste sich gegen die Schweiz mit einem Remis zufrieden geben.

Am Nachmittag startete die deutsche Nationalmannschaft in die WM in Russland und sorgte für eine traurige Überraschung. Nach einer schwachen Leistung musste sich das Team von Jogi Löw mit 0:1 gegen Mexiko geschlagen geben (Den Spielverlauf können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen) Dementsprechend negativ viel auch die Analyse der Spieler aus.

Fußball-WM 2018 in Russland: Spielstand, Stadien und Themenseite

