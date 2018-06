WM-Ticker: Matthäus schlägt Löw drastische Startelf-Änderungen vor - „Pharaonen“ ohne Salah gegen Urus

Am Freitag geht es so richtig los bei der WM 2018 in Russland. Drei Partien stehen auf dem Spielplan - darunter ein richtiger Hammer: Portugal gegen Spanien. Alle Infos rund um das Turnier finden Sie in unserem WM-Ticker:

Am Freitag steigen drei Partien: Ägypten vs. Uruguay (14 Uhr), Marokko vs. Iran (17 Uhr) und der Kracher Portugal vs. Spanien (20 Uhr).

Russland hat das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien mit 5:0 gewonnen.

Deutschland startet als Titelverteidiger am Sonntag um 17 Uhr (MEZ) mit dem Spiel gegen Mexiko ins Turnier. >>>AKTUALISIEREN<<<

13.05 Uhr:

Oliver Bierhoff will Miroslav Klose nach seiner Zeit bei Bayern München zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zurückholen. "Er wird seinen Weg machen. Ich hoffe, sein Weg wird zurück zum DFB führen", sagte Bierhoff im deutschen WM-Quartier in Watutinki.

WM-Rekordtorschütze Klose (16 Treffer) übernimmt in der kommenden Saison als Trainer die U17 des deutschen Rekordmeisters. "Er wird seine Erfahrungen im Jugendbereich machen, danach werde ich mich wieder bei ihm melden", sagte Bierhoff.

Der 137-malige Ex-Nationalspieler kümmert sich aktuell noch als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw um die Stürmer der Nationalmannschaft.

+ Oliver Bierhoff hofft auf Miro Kloses Rückkehr zum DFB. © AFP / PATRIK STOLLARZ

12.55 Uhr: Drei Jahre mit Auto und Schiff von Argentinien zur Fußball-WM nach Russland: Für Lionel Messi und seine Auswahlkollegen hat ein Pärchen aus Mendoza ein ungewöhnliches Abenteuer auf sich genommen. 2015 begann die Reise. Erst durch Südamerika, dann Mexiko, Panama. Mit dem Schiff ging es nach Belgien, mit dem Auto unter anderem über Berlin nach Russland. „Warum nicht“, sagt Marianna, 24 Jahre alt, und lacht.

Immer dabei: Hund Drako. „Unsere Security“, sagt Tomislav, 28 Jahre alt, als er den Kofferraum öffnet, wo der Vierbeiner ein Schläfchen gehalten hat. Auf einem Parkplatz vor dem WM-Camp der Argentinier in Bronnitsy haben sie es sich erstmal alle gemütlich gemacht. „Die Leute im Ort sind super nett, sagt Marianna: „Wir trinken viel Wodka.“

12.51 Uhr: Frankreichs Trainer Didier Deschamps hat im Umgang mit den ständigen Wechselgerüchten seines Superstars Antoine Griezmann Humor bewiesen. Deschamps sagte über den Film, in dem der Offensivakteur seinen Verbleib bei Atletico Madrid verkündete: „Ich war derjenige, der gefilmt hat.“

Griezmann hatte seinen Verbleib in Madrid in einem 30-minütigen TV-Clip bekannt gegeben und für seine Selbstinszenierung im Internet Hohn und Spott geerntet.

12.49 Uhr:

Kurz vor dem Auftaktspiel der mexikanischen Fußballnationalmannschaft gegen die DFB-Elf bei der WM in Russland hat der mexikanische Kardinal Carlos Aguiar Retes die Kicker seines Heimatlandes ins Gebet genommen. Er hoffe, die mexikanischen Nationalspieler würden beispielhaft ihre Hingabe und Qualität zeigen, die sie in den vergangenen Jahren geschmiedet hätten, sagte Aguiar Retes in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Aguiar Retes, der auch Erzbischof von Mexiko-Stadt ist, trägt darin ein mexikanisches Nationaltrikot.

Der Kardinal rief das vom Drogenkrieg erschütterte Land zudem zur Einheit auf: „Es gibt Dinge, die die Einheit erleichtern und Identität stiften, eine davon ist der Fußball und besonders der Fußball in unserem Land.“ Mexiko spielt am Sonntag um 17 Uhr gegen die deutsche Nationalmannschaft.

12:44 Uhr:

Achtung, nur für bairisch-affine WM-Fans: Die bayerischen Originale Harry G. und Franz Eberhofer treffen sich auf eine Portion Sauerkraut und

philosophieren über die WM, Public Viewing und „der Birgit Prinz“.

12.38 Uhr: Star-Stürmer Mohamed Salah steht beim WM-Auftaktspiel der ägyptischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Uruguay am Freitag (14.00 Uhr/ARD und hier live im Ticker) nach seiner angeblich auskurierten Schulterverletzung überraschend nicht in der Startelf, sondern sitzt auf der Bank. Das geht aus der Aufstellung hervor, die die Nordafrikaner rund zwei Stunden vor dem Anpfiff in Jekaterinburg via Twitter veröffentlichten.

Hier sehen Sie beide Aufstellungen:

Ägyptens Nationaltrainer Hector Cuper hatte am Vortag erklärt, er sei "zu fast 100 Prozent" sicher, dass der Angreifer vom FC Liverpool spielen werde. Salah, der am Freitag seinen 26. Geburtstag feiert, hatte die Verletzung im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) vor knapp drei Wochen erlitten.

+ Mohamed Salah beim Training der Ägypter - er steht nicht in der Startelf. © dpa / Du Yu

12.32 Uhr:

Ferrari-Star Sebastian Vettel erwartet von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland "grundsätzlich sehr viel", vermisst manchmal aber ein bisschen den Killerinstinkt. "Ich frage mich nur, wer die Tore schießen soll. Götze ist nicht dabei, Sane auch nicht. Der Bundestrainer weiß aber bestimmt, warum", sagte der 30-Jährige im Interview mit

Autobild Motorsport

: "Bei unseren Jungs habe ich manchmal den Eindruck, dass sie zwar extrem viel Ballbesitz haben, den Gegner dominieren, weil sie technisch so stark sind. Und dann einfach versäumen, Tore zu schießen."

Manchmal fühlt sich Vettel beim Zuschauen dann an "Hallenhandball" erinnert. "Da spielt man ständig um das Tor herum und vergisst am Ende das Runde im Eckigen zu versenken", sagte der vierfache Formel-1-Weltmeister: "Aber ich vertraue auf unsere Jungs. Sie sind ja als Turniermannschaft bekannt. Sie explodieren zum richtigen Zeitpunkt."

Vettel, der als Fan der Nationalmannschaft "extrem emotional" ist, glaubt an die erfolgreiche Titelverteidigung in Russland. "Der Titel ist drin. Aber es gibt auch noch Spanien und Brasilien, die stark werden", sagte er: "Und die Franzosen habe ich auch noch auf der Rechnung. Wahrscheinlich entscheidet im entscheidenden Spiel Tagesform und Nervenstärke."

Vettel wird während der WM zum Fußball-Junkie. "Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich alles anschauen. Ich meine alles. Ich bin richtig geil auf die WM und Fußball", sagte der Anhänger von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt: "Das ist mit der Eintracht in der Bundesliga genauso. Im Notfall schaue ich mir Wiederholungen an."

+ Sebastian Vettel begeistert sich für die WM. © AFP / CHARLES COATES

WM 2018: Leibhaftiger Bär bei russischem Autokorso

12.15 Uhr: Russland steht bei furchtsamen Ausländern im Ruf, dass dort immer noch Bären durch die Städte laufen. Bei den Jubelfeiern nach dem russischen WM-Auftaktsieg (5:0 gegen Saudi-Arabien) ist tatsächlich eines der Symboltiere des Landes durch die Straßen von Moskau gefahren worden.Auf der Rückbank eines grünen Oldtimers saß ein dressierter Braunbär, tutete in eine Vuvuzela und animierte mit erhobenen Pfoten die Passanten zum Klatschen.

Shocking stuff in Russia as a bear has been spotted in a jeep, blowing a vuvuzela and then giving a quenelle salute...



( @petermstaunton)#WorldCup pic.twitter.com/5rNJBCCG3R — The Sportsman (@TheSportsman) 15. Juni 2018

11.57 Uhr:

Der selbsternannte "Fußballgott" Zlatan Ibrahimovic traut den deutschen Weltmeistern den erneuten Titelgewinn zu. "Deutschland ist eine Maschine", sagte der Schwede bei einem Sponsorentermin in Moskau: "Wir wissen, dass sie es gut machen werden - sie machen es immer gut. Deutschland hat nicht den einen Star, das Team ist der Star. Deshalb sind sie so stark."

Die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Sonntag (17.00 Uhr/ZDF und Sky) zunächst auf Mexiko, dann auf Schweden, das allerdings in Russland gänzlich auf Ibrahimovic verzichtet, und Südkorea. Sein Heimatland solle die WM einfach genießen, sagte der 36-Jährige: "Ich glaube, sie haben weniger Druck, weil ich nicht dabei bin - wäre ich dabei, würde erwartet werden, dass wir alles gewinnen."

+ Zlatan Ibrahimovic glaubt an die Deutschen. © dpa / Nigel French

Wettanbieter erwarten DFB-Sieg gegen Mexiko

11.52 Uhr: Das DFB-Team geht laut Sportwettenanbieter bwin mit Sieg-Quote 1,50 als klarer Favorit in das Spiel am Sonntag (17. Juni, 16.00 Uhr Ortszeit/17.00 Uhr MESZ). bwin zahl im Fall eines Mexiko-Triumphs das 7,00-Fache des Einsatzes zurück.

Dennoch: Dass sich Deutschland als Gruppenerster und Mexiko als Gruppenzweiter für das Achtelfinale qualifizieren, ist für bwin mit Quote 2,70 am wahrscheinlichsten. Wird Südkorea Gruppenerster und das DFB-Team qualifiziert sich als Zweiter, wird das 34,00-Fache des Einsatzes zurückgezahlt.

Im DFB-internen Duell um den Titel des "besten deutschen Torschützen" erwartet bwin Debütant Timo Werner mit Quote 3,00 knapp vor Thomas Müller. Erzielt der WM-Torschützenkönig von 2010 die meisten Tore, zahlt bwin das 4,00-Fache des Einsatzes zurück. Marco Reus wird beim ersten WM-Turnier seiner Karriere mit Quote 8,00 vor Mario Gomez (Quote 9,00) notiert. Ungewöhnlich, aber möglich: Im Fall, dass ein Torhüter die meisten Treffer für den DFB erzielt, ist das 501,00-Fache fällig.

Top-Favorit auf das erste Tor der Partie am Sonntag ist Timo Werner (Quote 4,75) knapp vor Thomas Müller und Mario Gomez (beide 5,00). Erzielt der Ex-Leverkusener Javier "Chicharito" Hernandez den ersten Treffer, zahlt bwin das 11,00-Fache des Einsatzes zurück.

11.46 Uhr: Tennisstar Roger Federer bereitet sich in diesen Tagen nicht nur auf seinen Saisonhöhepunkt in Wimbledon vor, der Schweizer wird auch ganz viel vor dem Fernseher sitzen. Denn als großer Fußball-Fan verfolgt die Nummer zwei der Tennis-Welt auch die Weltmeisterschaft in Russland. „Ich freue mich riesig auf die WM. Mittlerweile ist die Schweiz so gut, dass jedes zweite Jahr eine WM oder EM mit der Nati stattfindet“, sagte Federer der Schweizer Tageszeitung Blick (Freitag). Derzeit spielt der Schweizer beim Rasenturnier in Stuttgart.

Den Titel traut Federer der Nati aber nicht zu. „Meine Favoriten sind Brasilien, Spanien und Deutschland“, sagte der 36-Jährige. Dass die Schweiz gleich zum Auftakt am Sonntag gegen Brasilien spielen muss, könne laut Federer ein Nachteil für seine Landsleute sein. „In dieser Gruppe kann alles passieren. Aber an der EM und WM finde ich die Gruppenspiele immer sehr brutal“, sagte Federer. „Wenn du nicht gut startest, bist du sofort unter Druck. Deshalb braucht man im ersten Spiel ein gutes Resultat, um danach im zweiten Spiel befreit aufspielen zu können!“

11.38 Uhr: Der neue Trainer von Paris St. Germain, Thomas Tuchel, hat den Trainingsauftakt des französischen Fußballmeisters um zwei Tage nach hinten auf den 4. Juli verschoben. Einen offiziellen Grund nannte der Verein nicht, doch steht zu vermuten, dass Tuchel möglichst viele seiner ihm völlig neuen Spieler begrüßen will. Da die Nationalspieler nach der WM in Russland Urlaub haben, hat Tuchel bereits zehn Spieler vom Nachwuchszentrum angefordert, um einen vernünftigen Trainingsbetrieb gestalten zu können.

Keine Entspannung gibt es bei PSG im Bereich der Kaderplanung. Zwar hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) von einer Bestrafung wegen Verstoßes gegen das Financial Fair Play (FFP) abgesehen, doch muss Paris bis zum 30. Juni Spieler im Wert von 40 bis 60 Millionen Euro verkaufen. Zur Disposition steht auch der deutsche Nationaltorhüter Kevin Trapp, dessen Wert mit zehn Millionen Euro angesetzt wird.

Das erste Testspiel ist für den 21. Juli in Klagenfurt gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München terminiert. Tuchel überlegt noch, vorher ein weiteres Testspiel gegen einen Aufwärmgegner abzuschließen. Am 24. Juli bricht die Mannschaft nach Singapur auf. Am 4. August wird im chinesischen Shenzhen das französische Supercup-Finale gegen AS Monaco ausgetragen.

Matthäus würde Özil und Boateng auf die Bank setzen

11.31 Uhr: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat bei Bild seine Startelf für das deutsche WM-Auftaktmatch gegen Mexiko präsentiert - und er überrascht mit einigen Entscheidungen. So würde der Sky-Experte sechs der sieben Nominierten vom FC Bayern spielen lassen, sogar Sebastian Rudy. Auch Niklas Süle würde bei Matthäus von Beginn an spielen - als Ersatz für Jerome Boateng. „Boateng wirkte mir zuletzt noch nicht spritzig und fit genug, das kann gegen die schnellen Mexikaner zur Gefahr werden“, so Matthäus.

Seine Entscheidung für Rudy - in Matthäus‘ 4-3-2-1-System als zusätzlicher Sechser hinter Toni Kroos und Sami Khedira - erklärt er so: „Rudy ist vielleicht ein unauffälliger Spieler, kann vor der Abwehr als Sechser aber enorm wichtig sein. Er sorgt für eine Struktur und Kompaktheit. Speziell im ersten Turnierspiel ist es wichtig, vorsichtig zu agieren und zunächst kein Gegentor zu bekommen.“

Und Mesut Özil? Bei Löw ist der Spielmacher gesetzt, bei Matthäus nicht: „Özil war zuletzt angeschlagen, zudem wird ihn die ganze Aufregung um sein Foto mit Erdogan Konzentration kosten.“

Der gebürtige Franke sagt außerdem: „Ich traue Jogi Löw im Auftaktmatch eine taktische Überraschung zu.“

Matthäus‘ Aufstellung: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Hector - Rudy - Kroos, Khedira - Reus, Müller - Werner

+ Lothar Matthäus würde Özil und Boateng auf der Bank schmoren lassen. © dpa / Christian Charisius

11:30 Uhr: Das WM-Spiel zwischen Marokko und dem Iran am Freitag in St. Petersburg (17.00/ARD) steht unter starker deutscher Beobachtung. Die Unparteiischen Felix Zwayer (Berlin), Bastian Dankert (Rostock) und Mark Borsch (Mönchengladbach) kommen bei der Partie als Video-Assistenten zum Einsatz. Die Begegnung wird vom Türken Cüneyt Cakir geleitet. Felix Brych (München) und sein Assistent Stefan Lupp (Zossen) warten weiter auf ihren ersten WM-Einsatz.

Mit einem Tor-Spektakel ist am Donnerstag die WM 2018 in Moskau gestartet. Direkt im Anschluss an die Eröffnungsfeier, bei der Robbie Williams mit einer obszönen Geste für Aufregung gesorgt hatte, empfing Gastgeber Russland die Mannschaft aus Saudi-Arabien. Und der Gastgeber zeigte gleich im ersten Spiel, was er seinen Fans bieten möchte: eine Top-Leistung - oder zumindest ein gutes Ergebnis. Vor den Augen von Präsident Wladimir Putin feierte Russland mit einem 5:0 über die Saudis einen Traumstart. Auf tz.de* können Sie nachlesen, welche Partien am Freitag den 15.6 anstehen.

Keinen Traumstart bei der WM erlebte unterdessen Palina Rojinski. Die Moderatorin soll den Zuschauern als Russland-Expertin Land und Leute näher bringen. Doch ihr erster Beitrag wurde von den Usern im Netz zerrissen.

