WM im Live-Ticker: Schweden dominiert, Südkorea lauert - Deutschland fiebert nach Niederlage mit

Schweden - Südkorea 0:0 (0:0), in Nischni Nowgorod

Schweden: 1 Olsen - 2 Lustig, 4 Granqvist, 18 Jansson, 6 Augutstinsson - 7 Larsson, 8 Ekdal - 17 Claesson, 10 Forsberg - 9 Berg, 20 Toivonen Südkorea: 23 Cho - 2 Lee, 19 Kim Young Gwon, 20 Jang, 6 Park (28. 12 Kim M.) - 17 Lee, 16 Ki, 13 Koo - 11 Hwang, 9 Kim Shin Wook, 7 Son Tore: Schiedsrichter: Joel Aguilar (El Salvador)

63. Minute: Elfmeter für Schweden - oder nicht? Aguilar lässt erstmal weiterlaufen, pfeift dann aber den südkoreanischen Konter ab, um sich das Videobild anzusehen.

Nach kurzem Videostudium entscheidet er auf Strafstoß - und das ist richtig. Kim M. hat Claesson klar getroffen.

61. Minute: Es bleibt ein hartes Spiel, in dem niemand auch nur einen Milimeter nachgibt. Claesson verliert den Ball vor Südkoreas Strafraum und senst daraufhin Hwang um. Gelb ist die logische Konsequenz.

59. Minute: Es geht hin und her! Hwang ist rechts im Strafraum und bringt eine gefährliche Hereingabe von rechts, die Granqvist zur Ecke klärt. Südkorea versteckt sich nicht.

56. Minute: Der folgende Freistoß wird brandgefährlich! In der Mitte kommt Toivonen zum Kopfball und stellt Cho vor die nächste Prüfung. Der Keeper hält aber erneut klasse und bewahrt seine Farben nicht zum ersten Mal vor dem Rückstand.

55. Minute: Unschöne Aktion von Hwang. Gegen den am Boden liegenden Augustinsson hakelt er nochmal nach und sieht dafür die Gelbe Karte von Referee Aguilar.

52. Minute: Erstmals wird Südkorea hier richtig gefährlich. Ball nach außen, Flanke von links, Kopfball Koo - das geht zu einfach aus Sicht der Schweden. Zum Glück zielt der Augsburger aber knapp über den Kasten von Olsen.

50. Minute: Kurz noch einmal zur Ausgangslage: Beide Mannschaften wollen wohl eher kein Unentschieden, da das die Hoffnungen auf die K.O.-Runde schon arg torpedieren könnte. Deutschland würde sich hingegen über ein Remis eher freuen.

49. Minute: Erster Angriff der Schweden nach der Pause. Schön läuft der Ball über Claesson, der in der Mitte Berg sieht. Der Stürmer lässt den Ball für Forsberg durch, der 20 Meter vor dem Tor noch einen Haken schlägt und abzieht. Klar drüber.

46. Minute: Bühne frei für Halbzeit zwei! Schweden stößt an und ist ebenso wie Gegner Südkorea unverändert aus der Kabine gekommen. Die Asiaten mussten ja bereits vor der Pause verletzungsbedingt auswechseln.

Halbzeit in Nischni Nowgorod! Schweden dominiert hier klar und hätte schon mehrfach in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Cho, viele Beine und eine gehörige Portion Unvermögen auf schwedischer Seite sichern Südkorea aber das torlose Remis zur Pause. Son, Park & Co. müssen sich hier deutlich steigern, wenn sie hier punkten wollen. Schweden muss dagegen einfach mal zwischen die Pfosten treffen.

45+1. Minute: Nächste Möglichkeit durch einen Claesson-Kopfball nach Flanke von rechts. Dieser wird noch abgefälscht und es gibt eine Ecke, die nichts einbringt.

44. Minute: Große Aufregung nach einem harten Tackling von Ki im Strafraum gegen Toivonen. Schweden fordert Elfmeter und bekommt zurecht eine Ecke. Klasse Zweikämpfe hier.

43. Minute: Toller weiter Ball auf Berg, der ihn mit der Brust mitnimmt und am Torhüter vorbei in die Mitte legt. Dort ist aber alles weiß und Südkorea kann klären, weil kein Schwede mit nach vorne geeilt ist.

42. Minute: Rassige Partie mit vielen Zweikämpfen auf dem gesamten Spielfeld. Gerade eben fiel Son im schwedischen Strafraum. Referee Aguilar hat aber kein Foul von Augustinsson gesehen und lässt weiterlaufen.

37. Minute: Nächste gefährliche Aktion von Südkorea, nächste Rettungstat von Schwedens Kapitän Granqvist. Er blockt Lees Schuss nach einem Gegenstoß ab. Zuvor hatten die Schweden vergeblich ein Foul an Forsberg reklamiert.

+ Marcus Berg (M., in gelb) hatte schon einige Chancen zur Führung. © AFP / JOHANNES EISELE 35. Minute: Son sprintet nach einem schwedischen Fehlpass mit dem Ball über das halbe Feld und läuft allen davon. Granqvist, dem der Flügelspieler mehrere Meter abgenommen hatte, kann dann aber die Hereingabe von rechts klären.

33. Minute: Südkorea hat jetzt große Probleme und darf sich glücklich über das 0:0 schätzen. Allein Berg hätte den Tre Kronor, wie Schweden genannt wird, schon einen beruhigenden Vorsprung verschaffen könne.

28. Minute: Autsch! Park wird per Trage abtransportiert und Kim (Nr. 12) kommt neu in die Partie.

Schweden hat gleich darauf die nächste dicke Chance. Berg kommt wieder völlig frei aus wenigen Metern zum Abschluss, bleibt diesmal aber an der Grätsche von Kim Young Gwon hängen. Schweden ist jetzt klar die bessere Mannschaft.

27. Minute: Nach einem eingesprungenen Kopfball auf Höhe der Mittellinie bleibt Park liegen und fasst sich hinten den linken Oberschenkel. Das sieht nicht gut aus, Südkorea im Moment nur zu zehnt.

Schweden drückt, scheitert aber an Cho

25. Minute: Nachdem Südkorea in den ersten Minuten den besseren Eindruck gemacht hat, haben die Schweden hier mittlerweile klar das Kommando übernommen. Nur Keeper Cho ist es zu verdanken, dass es hier weiterhin 0:0 steht.

21. Minute: Was für eine Chance! Schweden flippert den Ball in und durch den Strafraum Südkoreas und er geht tasächlich bis in den Fünfer. Während Forsberg dort klar im Abseits steht, rauscht von hinten Berg heran und schießt. Cho wirft sich in die Kugel und wehrt den Ball irgenwie mit dem Knie ab. Weltklasse vom Torhüter, keine Ahnung wie er den gehalten hat!

18. Minute: Hui, das erste Mal brennt‘s vor Südkoreas Keeper Cho. Granqvist spielt mit Berg einen Doppelpass (Berg mit der Hacke!) und kommt fast zum Abschluss. Nur das lange Bein eines Südkoreaners verhindert Schlimmeres.

12. Minute: Das Spiel ist bisher von vielen Fouls geprägt. Südkoreas Kim (Nr. 9) bekommt die erste Gelbe Karte des Spiels, weil er einen Schweden fällt. Sieht noch nicht nach Orchester, sondern eher nach Waldsterben aus.

9. Minute: Nettes Zitat vom schwedischen Trainer Andersson. „Man kann nicht nur Holzfäller im Team haben, sondern man braucht auch Violinisten.“ Mal sehen ob seine Mannschaft hier heute die erste oder die zweite Geige spielen wird.

5. Minute: Mit reinem Hin- und Hergeschiebe geht es hier glücklicherweise nicht los. Viel passiert ist aber außer ein paar semi-gefährlichen Standards auch noch nicht. Allerdings macht Südkorea hier bisher en bisschen mehr Dampf.

1. Minute: Der Ball rollt! Schweden in gelben Trikots zunächst von links nach rechts gegen ganz in weiß gekleidete Südkoreaner.

13.53 Uhr: Schweden hat schon vor dem Anpfiff den ersten Rückschlag zu verzeichnen. Lindelöf von Manchester United fällt krank aus und wird von Jansson ersetzt. Der spielt eine Klasse tiefer beim englischen Zweitligisten Leeds United.

Südkoreas Elf wird hingegen vom Ex-Leverkusener Son angeführt, der für Tottenham Hotspur aufläuft. Er soll die Tigers of Asia zum Sieg gegen Schweden führen.

13.42 Uhr: Am Tag nach der ersten deutschen WM-Auftaktniederlage seit 1982 gehen aber alle Blicke nach Nischni Nowgorod. Dort starten die deutschen Gruppengegner Schweden und Südkorea ins Turnier.

Nach der bitteren Pleite gegen Mexiko müssen die Deutschen schon intensiver als gewohnt auf die Konkurrenz schauen. Wo sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können, lesen Sie bei tz.de*. Die Aufstellungen beider Mannschaften sind auch schon bekannt.

13.13 Uhr: Die internationale Presse spottet weiter über das DFB-Team. Die italienische Tuttosport schreibt: „Einfach eklatant! Mexiko beherrscht das Match gegen die Deutschen, die selten so konfus aufgetreten sind. Löws Truppe wird nicht gefährlich, die Leistungen der deutschen Abwehr sind einfach peinlich!“ Und auch die spanische Sport überschlägt sich: „DAS IST EINE BOMBE! Mexiko haut Deutschland weg! Ein wunderschönes Tor von Hirving Lozano erledigt den aktuellen Weltmeister. Deutschland wirkte oft steril und zu durchsichtig.“

In Mexiko sind die Zeitungen natürlich voll des Lobes. So schreibt Excelsior: „Mexiko überrascht die Welt und besiegt Deutschland. Ein episches Team stürzt den Weltmeister.“ Und auch Rekord stößt ins selbe Horn:

12.55 Uhr: Spaniens Mittelfeld-Ass Isco hat Mexiko für seinen Sieg gegen Deutschland gelobt und den Weltmeister in Schutz genommen. „Mexiko hat es sehr gut und den Deutschen sehr schwer gemacht“, sagte der Profi vom Champions-League-Sieger Real Madrid am Montag bei einer Pressekonferenz im Teamcamp in Krasnodar. „Das zeigt die Klasse dieses Turniers. Das ist eine WM, die findet nur alle vier Jahre statt. Hier schenkt niemand dem anderen etwas, und jeder geht sehr motiviert auf den Platz.“

Isco hatte zwar wegen einer Trainingseinheit nur die erste Halbzeit der Auftaktpleite der DFB-Auswahl am Sonntagabend im Fernsehen gesehen, will aber aus den Auftaktschwierigkeiten der großen Mannschaften noch keine Schlüsse ziehen: „Es ist zu früh, um von Favoriten zu sprechen.“

Nach dem 3:3 gegen Europameister Portugal müsse Spanien „200 Prozent“ gegen den Iran am Mittwoch in Kasan (20.00 Uhr/ARD und Sky) geben. „Wir haben eine Mannschaft mit viel Herz, viel Stolz und Lust, die Dinge richtig gut zu machen“, erklärte der 26-Jährige, der eigentlich Francisco Román Alarcón Suárez heißt und seine erste WM bestreitet. Mit zehn Toren in 29 Länderspielen hat Isco eine starke Quote und gehörte gegen Portugal zu den besten Spielern beim Weltmeister von 2010.

Hansi Müller: „Jetzt ist die Birne gefragt, und das Geschick von Jogi Löw“

12.36 Uhr: Der ehemalige Nationalspieler Hansi Müller (60) vermisst beim deutschen WM-Team Leidenschaft und Gier. „Es fehlte genau das, was Mexiko an den Tag gelegt hat“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Der Europameister von 1980 ist noch „guter Dinge“, dass die Mannschaft die nächsten Spiele gegen Schweden und Südkorea gewinnt, allerdings müsse ein deutlicher Ruck durch das Team gehen, gespickt mit Spielern, die schon so viel erreicht haben: „Jetzt ist die Birne gefragt, und das Geschick von Jogi Löw.“

Müller war 1982 im Kader, als die deutsche Mannschaft zuletzt einen WM-Auftakt vermasselte, damals mit 1:2 gegen Algerien. „Wir kamen als Europameister - und dann diese Schmach“, erinnerte sich Müller. Stolz und Ehre seien angekratzt gewesen. Ein Rezept, wie man dann dennoch Vizeweltmeister wurde, habe er nicht: „Die Situation lässt sich nicht mit heute vergleichen.“ Die Teams lägen heute viele enger zusammen, auch andere Favoriten wie Argentinien oder Brasilien hätten Probleme.

Er traue der deutschen Mannschaft sechs Punkte zu, allerdings könne ein Achtelfinale gegen Brasilien „ganz bitter werden“, da die Südamerikaner nach dem 1:7 vor vier Jahren noch etwas gutzumachen hätten. Blöd sei, dass das nächste Spiel erst am Samstag ist. „Die haben jetzt fast eine Woche die Niederlage im Kopf.“ Nach dem 0:1 gegen Mexiko steht die DFB-Auswahl schon im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag in Sotschi (20.00 Uhr/ARD und Sky) stark unter Zugzwang.

12.28 Uhr: Cristiano Ronaldo hat sich noch immer nicht zu seiner ominösen Kinnkratzer-Jubelgeste geäußert - sein Kumpel Ricardo Regufe lieferte nun einen sachdienlichen Hinweis. Bei Instagram-Story zeigte er eine Fotomontage: der Kopf einer Ziege auf Ronaldos Körper bei eben dem Jubel über das 1:0 gegen Spanien (Endstand 3:3) zum WM-Auftakt der Portugiesen. Daneben stand geschrieben: G.O.A.T. @cristiano. Goat ist englisch und heißt Ziege, die Abkürzung aber steht für „Greatest of all Times“, „Größter aller Zeiten“. Genau dazu hatte sich Ronaldos Dauerrivale um den Rang des besten Fußballers der Welt, Argentiniens Lionel Messi, vor der WM in Russland von einem Magazin mit Ziegen ablichten lassen und mit seinem persönlichen Sponsor eine Kampagne gestartet.

12.25 Uhr: Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic soll einem Medienbericht zufolge Stürmer Nikola Kalinic aus dem WM-Kader geworfen haben. Diese Entscheidung soll laut des kroatischen Portals "24sata" am Montagnachmittag um 16.15 Uhr (Ortszeit) offiziell verkündet werden. Der Grund für die Suspendierung ist offenbar, dass sich der Profi des AC Mailand beim 2:0-Auftaktsieg gegen Nigeria geweigert hatte, sich in der Schlussphase einwechseln zu lassen.

Kalinic (30) hatte nach dem Spiel Rückenschmerzen als Begründung für seinen verpassten WM-Einsatz angegeben. Trainer Dalic (51) betonte jedoch, es gebe keine Verletzung sondern nur "ein Problem". Kalinic absolvierte bislang 42 Länderspiele für Kroatien und erzielte dabei 15 Treffer.

Neymar grantelt: Schweiz hat Unentschieden nicht verdient

12.10 Uhr: Es war schon weit nach Mitternacht, als Brasiliens Superstar Neymar doch noch seinen großen Auftritt hatte. Die gelbe Baseballmütze mit dem eigenen Namenszug tief ins Gesicht gezogen, humpelte der teuerste Fußballer der Welt nach dem enttäuschenden Auftaktremis gegen die Schweiz frustriert aus der WM-Arena in Rostow am Don, als wolle er sagen: Schaut her, wie hart man mich rangenommen hat.

„Die Spieler wurden getauscht, um die Fouls zu begehen. Wenn die Schiedsrichter darauf nicht ihre Aufmerksamkeit lenken, ist das schlecht für den Fußball“, beschwerte sich der Stürmer vom französischen Topclub Paris Saint-Germain nach dem 1:1 (1:0) und giftete: „Die Schweiz hat das Unentschieden nicht verdient.“ Harte Worte des Superstars.

12.06 Uhr: Jerome Boateng steht wieder einmal im Mittelpunkt. Doch dieses Mal geht es nicht um seine sportliche Leistung, sondern um seine Haare - und über genau diese lästern die Fans.

11.39 Uhr: Laut der seismologischen Station in Mexiko ist zum Zeitpunkt des goldenen Tores durch Eindhoven-Profi Lozano ein "künstliches" Grummeln registriert worden, das möglicherweise durch das gleichzeitige Hochspringen Tausender mexikanischer Fans in der Heimat entstanden ist. Die Seismologen sprachen von einem "Erdbeben der Freude". Kein Wunder, wenn man sich die Jubel-Bilder aus Mexiko-City ansieht.

that reaction from the Zocalo in Mexico City to Chucky Lozano's goal. pic.twitter.com/PcyHyfit9w — FOX Soccer (@FOXSoccer) 17. Juni 2018

11.30 Uhr: Mit Spannung schauen die deutschen Fans und auch die Nationalmannschaft um 14 Uhr nach Nischni Nowgorod, denn dort treffen dann mit Schweden und Südkorea die nächsten DFB-Gegner in der Gruppe F aufeinander. Am Nachmittag und am Abend stehen dann die ersten beiden Partien in der Gruppe G an, in denen die beiden prominenten Namen Belgien und England antreten.

Fußball-WM 2018: Die Ergebnisse vom Sonntag in Russland

Blicken wir noch einmal zurück auf den gestrigen Sonntag. Im ersten Spiel des Tages bezwang Serbien die Auswahl von Costa Rica. Der entscheidende Treffer in dieser Partie viel - wie so oft - durch einen Standard. Am Sonntagabend verpatzte dann Brasilien den Einstieg in das WM-Turnier. Trotz eines sehenswerten Distanzschusses konnte der Top-Favorit die Führung nicht über die Zeit bringen und musste sich gegen die Schweiz mit einem Remis zufrieden geben.

Am Nachmittag startete die deutsche Nationalmannschaft in die WM in Russland und sorgte für eine traurige Überraschung. Nach einer schwachen Leistung musste sich das Team von Jogi Löw mit 0:1 gegen Mexiko geschlagen geben (Den Spielverlauf können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen) Dementsprechend negativ viel auch die Analyse der Spieler aus.

