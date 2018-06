Twitter-User albern über Neumann-Lapsus - Basler meldet sich mit zynischem Tweet zur Kommentatorin zu Wort

Claudia Neumann bleibt ein großes Thema auf Twitter. Während des von ihr kommentierten WM-Spiels Iran gegen Portugal gab es wieder dutzende Kommentare über die ZDF-Frau.

München - Claudia Neumann polarisiert weiter. Die ZDF-Kommentatorin, die am Montag das WM-Spiel Iran gegen Portugal (hier unser Ticker) kommentierte, war auf Twitter eines der meistdiskutierten Themen. Dabei gab es erneut zahlreicheTweets und Kommentare, die sich gegen Neumann stellten - aber auch viele, die Neumann verteidigten.

Auch ein prominenter Name mischte sich dabei unter die Twitter-Gemeinde: Mario Basler.

Basler witzelt über Neumann-Bashing

„Stellt euch mal kurz vor, ich würde jetzt noch die Claudia Neumann kritisieren. Dann würde Twitter explodieren“, schreibt Basler.

Stellt euch mal kurz vor, ich würde jetzt noch die Claudia #Neumann kritisieren. Dann würde Twitter explodieren



Zynisch, denn so spielt er darauf an, dass er kürzlich selbst einiges einstecken musste - vor allem wegen seiner unsachlichen Kritik an Mesut Özil (“toter Frosch“). Jüngst hatte unter anderem Mario Gomez (“angebliche Experten“) seinen Unmut über Basler und andere kommentierende Ex-Profis kundgetan. Basler erntete sofort viele Kommentare unter seinem Tweet.

Mach et, Mario‼️wahrscheinlich weißt du nicht, wo du anfangen sollst#IRNPOR #WM2018 — Austriaboss (@austriaboss) 25. Juni 2018

Diese #Neumann ist komplett inkompetent und blamiert das @zdf. Es reicht. Gebt ihr einen anderen Job und hört auf die völlig sachliche und berechtigte Kritik an ihrer hundsmiserablen Kommentatorenleistung mit peinlichen Sexismus Vorwürfen abzutun! #IRNPOR — REALTALK Tobi (@GOAT_Tobi) 25. Juni 2018

Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf Claudia Neumann.#IRNPOR — Yannis (@yannisfcu) 25. Juni 2018

Es ist völlig egal, welche Geschlechtsorgane sie hat. #Neumann hat am Ende des Spiels nicht kapiert, dass Iran nur noch 1 Tor gebraucht hätte und wollte bei der Riesenchance sogar ins andere Stadion schalten. Sie hat völlig den Durchblick verloren. Das ist nun mal Fakt. #wm2018 — Marcel Görmann (@outofDortmund) 25. Juni 2018

Ich habe bis jetzt die kritischen Kommentare zu Claudia Neumann nicht immer verstanden, aber das heute war schon eine unterirdische Leistung! Frau #Neumann hat z.B. überhaupt nicht verstanden, dass Iran weiterkommen konnte und auch den Abpfiff hat sie verpennt! @ZDFsport #IRAPOR — Jonas Wiening (@JonasWAF) 25. Juni 2018

Viele teilen einen Lobes-Tweet an Neumann

Über 170 Mal wurde nach wenigen Minuten aber schon ein Tweet geteilt, der Neumann lobt:

Hallo @ZDFsport, könnt Ihr Claudia Neumann vielleicht ausrichten, dass es auch Menschen gibt, die es super finden, dass und wie sie WM-Spiele kommentiert? — Wibke Ladwig (@sinnundverstand) 20. Juni 2018

Lapsus von Neumann

Zumindest einen Lapsus leistete sich Neumann: Als Spanien im Parallelspiel das 1:1 erzielt, sagt sie lediglich, dass im anderen Spiel „etwas vorgefallen“ sei. Das ZDF blendete während des gesamten Spiels jedoch wie üblich den aktuellen Zwischenstand ein, weswegen ein Spannungsaufbau dieser Art eigentlich überflüssig war.

Neumann ganz geheimnisvoll: „da ist was vorgefallen.“ Oben steht schon 1:1. Well. #IRNPOR — Justin (@LahmsteigerDE) 25. Juni 2018

Claudia Neumann versucht Spannung zu erzeugen, da im Parallelspiel etwas passiert ist. Leider wird das Zwischenergebnis oben eingeblendet‍♂️ #IRNPOR — Calv (@Callebay) 25. Juni 2018

Schon während Neumanns erster WM-Auftritte hatte sich im Internet ein heftiger Shitstorm gegen die Kommentatorin entwickelt.

