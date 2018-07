WM 2018: Wer ist raus? Wer steht im Finale?

Weltmeisterschaft 2018 in Russland: Welche Teams sind raus, wer ist noch dabei und wer steht im Finale? Alle Infos.

Moskau - Die ganze Welt blickt auf Russland, denn dort findet eines der größten Sport-Ereignisse überhaupt statt: Die Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis zum 15. Juli hält Fans auf der ganzen Welt in Atem. Schon in der Vorrunde hat das große Favoritensterben begonnen und auch im Achtelfinale mussten WM-Favoriten die Koffer packen. Kann es nun einer Überraschungsmannschaft gelingen, für Aufsehen zu sorgen und den Favoriten einen Strich durch die Rechnung zu machen? Gleich nach der Abschlussfeier der WM 2018 gibt es die Antwort im Finale zwischen Frankreich und Kroatien

Hier finden Sie eine Übersicht über die Mannschaften, die bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland noch dabei sind. Immer aktuell finden Sie hier auch die Antwort auf die Frage: Wer ist raus bei der WM 2018?

WM 2018: Wer ist noch dabei?

Land Trainer Gruppe Frankreich Didier Deschamps C Kroatien Zlatko Dalić D Belgien* Roberto Martínez Montoliú G England* Gareth Southgate G

*Im Halbfinale eigentlich ausgeschieden, doch es steht noch das Spiel um Platz drei an. Belgien sicherte sich den 3. Platz in der WM 2018 in Russland. Sie besiegten England mit 2:0.*Im Halbfinale eigentlich ausgeschieden, doch es steht noch das Spiel um Platz drei an.

WM 2018: Wer ist raus aus dem Turnier?

Land Trainer Ausgeschieden am Ausgeschieden Runde Gruppe Ägypten Héctor Cúper 19. Juni 2018 Gruppenphase A Saudi-Arabien Juan Antonio Pizzi 20. Juni 2018 Gruppenphase A Marokko Hervé Renard 20. Juni 2018 Gruppenphase B Peru Ricardo Gareca 21. Juni 2018 Gruppenphase C Costa Rica Óscar Ramírez 22. Juni 2018 Gruppenphase E Panama Hernan Gomez 24. Juni 2018 Gruppenphase G Polen Adam Nawalka 24. Juni 2018 Gruppenphase H Tunesien Nabil Maaloul 24. Juni 2018 Gruppenphase G Iran Carlos Quieroz 25. Juni 2018 Gruppenphase B Australien Bert van Marwijk 26. Juni 2018 Gruppenphase C Nigeria Gernot Rohr 26. Juni 2018 Gruppenphase D Island Heimir Hallgrímsson 26. Juni 2018 Gruppenphase D Deutschland Jogi Löw 27. Juni 2018 Gruppenphase F Südkorea Shin Tae-yong 27. Juni 2018 Gruppenphase F Serbien Mladen Krstajić 27. Juni 2018 Gruppenphase E Senegal Aliou Cissé 28. Juni 2018 Gruppenphase H Argentinien Jorge Sampaoli 30. Juni 2018 Achtelfinale D Portugal Fernando Santos 30. Juni 2018 Achtelfinale B Spanien Fernando Hierro 1. Juli 2018 Achtelfinale B Dänemark Åge Hareide 1. Juli 2018 Achtelfinale D Mexiko Juan Carlos Osorio 2. Juli 2018 Achtelfinale F Japan Akira Nishino 2. Juli 2018 Achtelfinale H Schweiz Vladimir Petković 3. Juli 2018 Achtelfinale E Kolumbien José Pékerman 3. Juli 2018 Achtelfinale H Uruguay Óscar Washington Tabárez 6. Juli 2018 Viertelfinale A Brasilien Tite 6. Juli 2018 Viertelfinale E Schweden Janne Andersson 7. Juli 2018 Viertelfinale F Russland Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow 7. Juli 2018 Viertelfinale A

WM 2018 in Russland: Diese Mannschaften haben sich fürs Achtelfinale qualifiziert

Land Trainer Qualifiziert am Gruppe Russland Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow 19. Juni 2018 A Uruguay Óscar Washington Tabárez 20. Juni 2018 A Kroatien Zlatko Dalić 21. Juni 2018 D Frankreich Didier Deschamps 21. Juni 2018 C England Gareth Southgate 24. Juni 2018 G Belgien Roberto Martinez 24. Juni 2018 G Spanien Fernando Hierro 25. Juni 2018 B Portugal Fernando Santos 25. Juni 2018 B Dänemark Åge Hareide 26. Juni 2018 C Argentinien Jorge Sampaoli 26. Juni 2018 D Schweden Janne Andersson 27. Juni 2018 F Mexiko Juan Carlos Osorio 27. Juni 2018 F Brasilien Tite 27. Juni 2018 E Schweiz Vladimir Petković 27. Juni 2018 E Kolumbien José Pékerman 28. Juni 2018 H Japan Akira Nishino 28. Juni 2018 H

WM 2018 in Russland: Das sind die Achtelfinal-Paarungen

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 30.06.2018 16 Uhr Kasan Frankreich - Argentinien 30.06.2018 20 Uhr Sotschi Uruguay - Portugal 01.07.2018 16 Uhr Moskau Spanien - Russland 01.07.2018 20 Uhr Nischni Nowgorod Kroatien - Dänemark 02.07.2018 16 Uhr Samara Brasilien - Mexiko 02.07.2018 20 Uhr Rostow am Don Belgien - Japan 03.07.2018 16 Uhr Sankt Petersburg Schweden - Schweiz 03.07.2018 20 Uhr Moskau Kolumbien - England

WM 2018 in Russland: Diese Mannschaften haben sich fürs Viertelfinale qualifiziert

Land Trainer Qualifiziert am Gegner im Achtelfinale Frankreich Didier Deschamps 30. Juni 2018 Argentinien Uruguay Óscar Washington Tabárez 30. Juni 2018 Portugal Russland Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow 1. Juli 2018 Spanien Kroatien Zlatko Dalić 1. Juli 2018 Dänemark Brasilien Tite 2. Juli 2018 Mexiko Belgien Roberto Martinez 2. Juli 2018 Japan Schweden Janne Andersson 3. Juli 2018 Schweiz England Gareth Southgate 3. Juli 2018 Kolumbien

WM 2018 in Russland: Das sind die Viertelfinal-Paarungen

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 06.07.2018 16 Uhr Nischni Nowgorod Uruguay - Frankreich 06.07.2018 20 Uhr Kasan Brasilien - Belgien 07.07.2018 16 Uhr Samara Schweden - England 07.07.2018 20 Uhr Sotschi Russland - Kroatien

WM 2018 in Russland: Diese Mannschaften haben sich fürs Halbfinale qualifiziert

Land Trainer Qualifiziert am Gegner im Viertelfinale Frankreich Didier Deschamps 6. Juli 2018 Uruguay Belgien Roberto Martinez 6. Juli 2018 Brasilien England Gareth Southgate 7. Juli 2018 Schweden Kroatien Zlatko Dalić 7. Juli 2018 Russland

WM 2018 in Russland: Das sind die Halbfinal-Paarungen

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 10.07.2018 20 Uhr Sankt Petersburg Frankreich - Belgien 11.07.2018 20 Uhr Moskau Kroatien - England

WM 2018 in Russland: Diese Mannschaften haben sich fürs Finale qualifiziert

Land Trainer Qualifiziert am Gegner im Halbfinale Frankreich Didier Deschamps 10. Juli 2018 Belgien Kroatien Zlatko Dalić 11. Juli 2018 England

WM 2018 in Russland: Das ist das Spiel um Platz 3

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 14.07.2018 16 Uhr Sankt Petersburg Belgien - England

WM 2018 in Russland: Das ist die Final-Paarung

Datum Uhrzeit Ort Begegnung 15.07.2018 17 Uhr Moskau Frankreich - Kroatien

Vorbericht zur WM 2018 in Russland: Mission Titelverteidigung für das DFB-Team

Die Mission Titelverteidigung beginnt für das DFB-Team am 17. Juni mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Mexiko. Die beiden nächsten Gegner in der Gruppe F heißen Schweden (23.6.) und Südkorea (27.6.).

Natürlich zählt das DFB-Team nach einer perfekten WM-Qualifikation mit zehn Siegen aus zehn Spielen zu den absoluten Titelfavoriten. Doch die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw dürfte gewarnt sein. Mit Spanien, Frankreich, Brasilien und auch Europameister Portugal stehen qualitativ starke Gegner in den Startlöchern. Viele Zuschauer fragen sich, wann welche Mannschaften aufeinandertreffen. Hier haben wir für Sie den Spielplan der WM 2018 zum Downloaden und Ausdrucken.

WM 2018 in Russland: Bereits im April waren alle Karten für Spiele mit deutscher Beteiligung vergriffen

Und jede dieser Mannschaften hat nur ein Ziel: Den WM-Pokal, das Objekt der Begierde, in den Nachthimmel Moskaus zu strecken. 2014 wurde diese Ehre dem deutschen Kapitän Philipp Lahm zuteil, der damit in einer Reihe mit legendären Kickern wie Franz Beckenbauer oder Pelé steht, die den absoluten Fußball-Olymp bereits erklimmen konnten.

Was gäbe es schöneres, als Fan der deutschen Nationalmannschaft bei den Spielen, dem avisierten Weg ins Finale und vielleicht sogar dem Endspiel dabei zu sein? Doch ganz so einfach ist das leider nicht. Bereits im April 2018 waren alle Karten für die Spiele des DFB-Teams vergriffen. Alle Fans, die noch keine Karten hatten, mussten auf Rückläufer für die Last-Minute-Verkaufsphase (ab 18. April) hoffen.

WM 2018 in Russland: ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte

Für die Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung gegen Mexiko (17. Juni, Moskau), Schweden (23. Juni, Sotschi) und Südkorea (27. Juni, Kasan) waren am 15. März keine Tickets mehr verfügbar - und auch für alle möglichen deutschen K.o.-Spiele bis zum Finale am 15. Juli in Moskau waren bereits alle Eintrittskarten vergriffen.

Doch wer nicht live im Stadion dabei sein kann, kann wenigstens vor dem Fernseher oder beim Public Viewing mit der „Mannschaft“ mitfiebern. Denn auch wer sich kein Pay-TV à la Sky leisten mag (der Sender zeigt jeweils das Topspiel des Spieltags in Ultra-HD), kann sich wieder einmal auf die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF verlassen, die sich die Rechte für die WM-Spiele aufgeteilt haben. Dabei zeigen die beiden Sender die Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV und übertragen auch das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien. Mit einer neuen Moderatorin sorgte die ARD übrigens bereits im Vorfeld der WM 2018 für Aufsehen.

Ab dem Achtelfinale zeigen die Sender dann alle Partien, wer aber bereits in der Vorrunde nicht auf ein einziges Spiel verzichten will, kann über das Internet und die angebotenen Streams der ARD und des ZDF seine Lust nach Fußball stillen. Doch welche Teams haben denn nun eine echte Aussicht auf den Titel?

WM 2018 in Russland: Das sind die Favoriten auf den WM-Titel

Blickt man sich bei diversen Wettanbietern um, so stellt man schnell fest, dass es wohl zwei große Favoriten auf den WM-Titel 2018 gibt: Sowohl Brasilien als auch Deutschland werden von den meisten als wahrscheinlichste Sieger ausgerufen. Kein Wunder, ist Deutschland doch Titelverteidiger und will Brasilien mit Superstar Neymar die 1:7-Pleite gegen den Weltmeister von 2014 vergessen machen. Doch selbstredend ist auch Frankreich mit in der Verlosung: Das Team von Trainer Didier Deschamps hat einen unglaublich starken Kader um den Superstar Antoine Griezmann, PSG-Star Kylian Mbappé oder auch Ousmane Dembélé vom FC Barcelona - und wird von den meisten Wettanbietern auf Rang drei gelistet.

Doch auch ohne die Wettquoten zu beachten, gehören diese drei Teams mit Sicherheit zu den Top-Favoriten auf den Titel. Nicht zu vergessen sind aber auch die starken Spanier: Die Mannschaft von Trainer Fernando Hierro hat eine gute Mischung aus Leader-Typen (Sergio Ramos) und aufstrebenden, frischen Jung-Stars wie Marco Asensio. Viele Fußball-Fans werden aber natürlich auch den Finalisten der letzten WM auf dem Zettel haben: Argentinien mit Superstar Lionel Messi ist selbstredend nie zu unterschätzen.

Zu den Geheimfavoriten zählen schließlich Belgien, das eine unheimlich talentierte Truppe zusammen hat, dem aber bei der Europameisterschaft 2016 einfach noch die Erfahrung und Abgezocktheit fehlte, sowie England und Europameister Portugal.

Noch vor der WM 2018 in Russland: Bundestrainer Joachim Löw verlängert

Lange schien es so, als würde sich die Personalfrage um Bundestrainer Jogi Löw und Teammanager Oliver Bierhoff erst nach der WM 2018 in Russland klären. Doch dann ließ der DFB kurz vor der Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders verlauten, dass man mit Löw und Bierhoff bis 2022 beziehungsweise bis 2024 verlängert habe. Vor allem beim DFB-Trainer häuften sich in den vergangenen Wochen spekulative Berichte über ein zukünftiges Engagement bei einem europäischen Top-Klub. Laut verschiedenen Medienberichten hatte auch der FC Bayern Löw auf dem Zettel. Zumindest hat FCB-Präsident Uli Hoeneß eine hohe Meinung vom 58-Jährigen. Löw selbst schob einem Wechsel nach München jedoch auch einen Riegel vor und stellte vor dem Freundschaftsspiel gegen Brasilien klar, dass ein Engagement in München „überhaupt kein Thema“ sei.

sdm